Honor Magic V en Magic 3 introductie tijdens MWC 2022 Honor zal op de openingsdag van Mobile World Congress een nieuwe Magic telefoon aankondigen. Het gaat om de Honor Magic V en/of de Magic 3 serie.

Eind februari zal MWC 2022 plaatsvinden. Tijdens de jaarlijkse Mobile World Congress beurs in Barcelona worden tal van nieuwe smartphones verwacht. Eén van de merken die present zal zijn is Honor. De Chinese fabrikant brengt sinds vorig jaar ook weer Android telefoons uit in Europa. Op maandag 28 februari 2022 wordt er een Honor Global Launch event georganiseerd, zo wordt op de website vermeld. Het evenement is getiteld ‘The power of Magic’.

Bij het woord ‘Magic’ denken wij al snel aan de recent aangekondigde Honor Magic V. Dit is de eerste opvouwbare smartphone van het merk. Afgelopen maand werd dit toestel aangekondigd in China, het is zeker niet ondenkbaar dat de Magic V volgende maand naar Europa komt. Dit achten we extra waarschijnlijk nu voormalig moederbedrijf Huawei gisteren de Huawei P50 Pocket heeft aangekondigd in Europa – als eerste clamshell model van het bedrijf.

Honor Magic V vouwtelefoon

De Honor Magic V vouwt open als een boek. Het toestel beschikt over een 6,5” Full HD+ cover-display. Zodra je de telefoon openvouwt krijg je de beschikking over een 7,9” OLED scherm. Het is vooralsnog de enige vouwbare smartphone die wordt aangedreven door de uiterst krachtige Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 chipset.

Het toestel draait op het Android 12 besturingssysteem – in combinatie met de Magic UI softwareschil. Er is een uniek scharnier toegepast, die ervoor zorgt dat de vouwnaad beduidend minder goed zichtbaar is dan bij concurrerende modellen – zoals de Samsung Galaxy Z Fold 3.

Ook heeft Honor extra aandacht besteed aan het camera systeem. Het gaat om een drievoudige camera. Naast een 50MP groothoekcamera is er een 50MP ultra-groothoekcamera en een 50MP Spectra Enhance camera ingebouwd. Daarnaast is er een 42MP selfiecamera beschikbaar, zowel via de voorzijde als wanneer je de telefoon in open gevouwen stand gebruikt.

Tot slot is er een dual batterij voorhanden met een gezamenlijke capaciteit van 4.750 mAh. Opladen gaat erg snel dankzij de ondersteuning voor 66W snelladen. Een oplader wordt standaard meegeleverd in de verkoopverpakking. Daarnaast wordt er een Aramid Fiber protection case meegeleverd, om de vouwtelefoon optimaal te kunnen beschermen.

De Honor Magic V is in China verkrijgbaar voor omgerekend zo’n € 1.400. Tel daar de BTW bij op, dan komen we uit op een verkoopprijs van zo’n € 1.700. Dat zou goedkoper zijn dan de introductieprijs van de Galaxy Z Fold 3, die halverwege 2021 voor € 1.800 in de markt werd gezet.

Honor Magic 3 telefoons

Hoewel we hopen en verwachten dat Honor volgende maand tijdens MWC 2022 de Magic V zal introduceren voor de Europese markt, is het zeker niet ondenkbaar dat er daarnaast nog een andere ‘Magic’ telefoon zal verschijnen. Hiermee bedoelen we uiteraard de Honor Magic 3 serie, die in september 2021 werd aangekondigd in China.

Deze line-up, bestaande uit drie modellen, wordt gekenmerkt door geavanceerde camera’s en een prachtig display. Het gaat om de Honor Magic 3, de Magic 3 Pro en de Magic 3 Pro Plus. Vooralsnog zijn deze smartphones niet internationaal aangekondigd. Het bedrijf heeft reeds laten weten dat deze modellen ook naar Europa komen. Het is dan ook zeker niet ondenkbaar dat deze telefoonserie tijdens de Mobile World Congress te bewonderen zal zijn.

MWC 2022 gaat op maandag 28 februari 2022 van start in Barcelona, Spanje. Honor zal om 13:00 een persconferentie houden. Vervolgens zullen de nieuwe modellen op de beurs tentoongesteld worden. De Mobile World Congress duurt tot en met donderdag 3 maart.