Honor Magic V wallpapers Honor heeft voor de Magic V opvouwbare telefoon een serie stijlvolle wallpapers ontworpen. Hier kun je de achttien achtergronden downloaden.

Sinds 18 januari 2022 kun je de Honor Magic V kopen in China. Het is de eerste opvouwbare smartphone van het merk. De Android telefoon vouwt uit als een boek, waardoor je extra productief te werk kunt gaan op het 7,9” flexibele scherm. Daarnaast is de Magic V voorzien van een 6,45” cover-display, een krachtige chipset, een geavanceerde camera en snelle laadtechnologie. Honor heeft ook een groot aantal wallpapers ontworpen voor haar nieuwe paradepaardje, die uiteraard perfect matchen bij het stijlvolle design van de opvouwbare telefoon.

Het gaat om still wallpapers (statische achtergronden) en dynamic wallpapers (bewegende achtergronden), waarmee je zowel je startscherm als je vergrendelscherm kunt verrijken. De beelden staan standaard voorgeïnstalleerd op de Honor Magic V, maar kunnen uiteraard op elke gewenste telefoon gebruikt worden. Teme heeft de afbeeldingen gedeeld via Twitter, zo kun je toch een beetje in de sferen komen van deze Magic telefoon – ondanks dat je het toestel (nog) niet in Nederland kunt kopen.

Download: wallpaper 1 – wallpaper 2 – wallpaper 3

Download: wallpaper 4 – wallpaper 5 – wallpaper 6

Download: wallpaper 7 – wallpaper 8 – wallpaper 9

Honor Magic V wallpaper downloaden

De 18-tal achtergronden hebben verschillende thema’s en kun je bovenstaand en onderstaand downloaden. Er zijn een aantal donkere wallpapers beschikbaar, ideaal te combineren met de donkere modus. Sommige zijn figuratief, de meeste zijn echter abstract vormgegeven. De beelden liggen in lijn met de wallpapers die vorige maand beschikbaar werden gesteld voor de Huawei P50 Pocket.

De Magic V is verkrijgbaar in drie kleuren, met verschillende type afwerkingen. Het Space Silver model is voorzien van een glanzende glazen achterzijde met een verticaal patroon. Daarnaast is er een klassieke Black uitvoering met een stijlvolle glossy finish. De laatste kleurvariant heet Burnt Orange, deze versie heeft een matte vegan leather afwerking. De nieuwe achtergronden vormen een perfecte match met deze kleurvarianten.

In China is de opvouwbare telefoon verkrijgbaar voor een vanaf prijs van 10.000 CNY, omgerekend zo’n € 1.385 – hiervoor ontvang je het 256GB model. Voor de 512GB variant is de prijs vastgesteld op 11.000 CNY, wat neerkomt op circa € 1.520. De vraag blijft nu of Honor deze vouwtelefoon op den duur ook internationaal zal uitbrengen.

Download: wallpaper 10 – wallpaper 11 – wallpaper 12

Download: wallpaper 13 – wallpaper 14 – wallpaper 15

Download: wallpaper 16 – wallpaper 17 – wallpaper 18

Honor smartphones in Europa

Honor maakt sinds 2020 geen deel maar uit van Huawei. Zodoende gaat het ook niet langer gebukt onder de Amerikaanse handelssancties, waar Huawei wel mee te maken heeft. Sinds oktober 2021 worden Honor telefoons ook weer in Europa verkocht – inclusief Android OS en alle bekende Google services.

Wat dat betreft lijkt het een kwestie van tijd te worden alvorens we ook in Europa een Honor opvouwbare telefoon kunnen kopen. Het is echter niet uitgesloten dat we daarvoor geduld moeten hebben tot de Honor Magic V2.

Aangaande de specs, de Magic V is voorzien van de uiterst krachtige Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Het is vooralsnog de enige opvouwbare smartphone met zo’n snelle chipset. Er is 12GB RAM geheugen ingebouwd. Uiteraard biedt deze telefoon ook ondersteuning voor het 5G netwerk.

Het 6,45” front-display heeft een Full HD+ resolutie met een 120Hz refresh-rate. Dankzij de brede 21.3:9 beeldverhouding biedt dit scherm een vertrouwde gebruikerservaring. Zo is de Samsung Galaxy Z Fold 3 in verhouding voorzien van een vrij smal scherm aan de voorzijde – waardoor je het toestel in de praktijk bijna altijd open klapt, zo meldde we ook op in onze uitgebreide Galaxy Z Fold 3 review.

Het 7,9” binnen-scherm van de Honor Magic V heeft een 2272×1984 pixel resolutie en een 90Hz refresh-rate. Bijzonder is ook het scharnier, die er -net als bij de Oppo Find N– voor zorgt dat de vouwnaad minimaal zichtbaar is.

Er zijn twee 42MP selfiecamera’s ingebouwd, het gaat om een punch-hole camerasysteem – één is beschikbaar via de voorzijde en één wanneer je de telefoon open vouwt. Op de achterzijde zijn er nog drie camera’s beschikbaar. Dit camerasysteem bestaat uit een 50MP groothoekcamera (f/1.9), een 50MP ultra-groothoekcamera met AF (f/2.2) en een 50MP Spectra Enhance camera (f/2.0).

Tot slot is de Magic V voorzien van een dubbele batterij met een totale accucapaciteit van 4.750 mAh. De telefoon ondersteunt 66W bedraad opladen. Er wordt standaard een oplader meegeleverd.