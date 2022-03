Samsung Galaxy Z Slide met transparant opvouwbaar display Samsung werkt aan een unieke uittrekbare smartphone met een draaibaar scherm. De display kan transparant worden gemaakt voor extra mogelijkheden.

De Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 zijn de 3de generatie opvouwbare telefoons van Samsung. De toestellen zijn sterk verbeterd ten opzichte van voorgaande modellen. Op de achtergrond houdt de Zuid-Koreaanse fabrikant zich bezig met de ontwikkeling van tal van nieuwe vouwbare ontwerpen. Onlangs rapporteerde LetsGoDigital nog over een extra grote Galaxy Z Flip & Slide smartphone. Ook kwam er recentelijk een zeer unieke en veelzijdige multi-opvouwbare Galaxy Z Fold aan bod.

In de tussentijd onderzoekt Samsung de mogelijkheden om een uittrekbare telefoon te ontwikkelen met een transparant schermdeel, zo blijkt uit een nieuw vrijgegeven patent.

Samsung Galaxy uittrekbare telefoon met draaibaar scherm

In juli 2021 heeft Samsung Electronics een octrooi ingediend bij de WIPO (World Intellectual Property Office) voor een ‘Slidable electronic appartus and method for using transparent display in said electronic apparatus’. De 97-pagina tellende documentatie is op 10 maart 2022 gepubliceerd.

De uitgebreide documentatie omschrijft een Samsung Galaxy smartphone waarvan het scherm uittrekbaar is in de breedte. Zodoende kun je het displayoppervlak in een handomdraai vergroten, ideaal voor die momenten dat een groot scherm gewenst is. De interface wordt automatisch aangepast aan de hand van het gebruik. Tot zover weinig nieuws, ten slotte toonde Samsung Display afgelopen jaar al een soortgelijk prototype. Daar houden de mogelijkheden echter niet bij op.

Het flexibele display loopt via de rechterzijde door tot aan de achterkant van de smartphone. In de meeste compacte vorm gaat het dan ook om een dubbelzijdige display telefoon. Bijzonder hierbij is de mogelijkheid om het schermdeel aan de achterzijde los te koppelen van de behuizing, zodoende kun je dit displaydeel bij de voorzijde betrekken om zodoende een nog groter schermoppervlak te creëren.

Vervolgens kun je het scherm nog verder draaien, waardoor deze rechtop komt te staan. Hierdoor ontstaat een soortgelijke vormfactor als een laptop – om extra veelzijdig te werk te kunnen gaan. Zo kun je probleemloos meerdere apps naast elkaar gebruiken. Ideaal voor werk, maar ook voor entertainment zoals mobiel gamen of het bekijken van multimedia content.

Wanneer de display rechtop wordt gezet wordt deze aan de achterzijde ondersteunt, zodoende wordt voorkomen dat het scherm onbedoeld weer terugschiet. Deze bijzondere telefoon wordt tevens voorzien van S Pen support – zoals we reeds kennen van de Galaxy Z Fold 3.

Samsung Galaxy Z Slide met transparant scherm

Daar houden de mogelijkheden nog niet bij op. Uit de documentatie blijkt namelijk dat Samsung er een transparant schermdeel van wil maken. Om dit mogelijk te maken wordt er gebruik gemaakt van polariserende platen. De mate van transparantie hangt af van het gebruik – van geheel doorschijnend tot deels lichtdoorlatend.

Zodra de gebruiker een foto wil maken zal de display transparant worden, zodat de camera hier goed doorheen kan schijnen. Ook kan er een filtertype geselecteerd worden – zoals een Ultravioletfilter, een neutraal L-filter, een polarisatiefilter en een kruisfilter.

De gepatenteerde Samsung Galaxy Z Slide wordt voorzien van meerdere camera’s. Het camerasysteem aan de achterzijde bestaat uit meerdere sensoren die onder de display worden geplaatst. Er wordt gesproken over een wide-angle en een telefoto camera of een stitching camera. Er wordt tevens een infrarood projector ingebouwd om de afstand tot objecten te kunnen meten.

Daarnaast wordt er een under-display front-camera geïntegreerd voor het maken van selfies en het voeren van videogesprekken. Optioneel kan er ook gebruik worden gemaakt van een roterende camera, die zowel naar voren als achteren gericht kan worden.

De transparante telefoon biedt meer voordelen. Als voorbeeld wordt genoemd dat je het toestel op een document of boek kunt leggen, deze wordt vervolgens door de camera gescand waarna de vertaling wordt getoond op het transparante schermdeel. Zelfs de helling van de tekst wordt aangepast aan het origineel.

Ook voor Augmented Reality (AR) toepassingen kan een transparante smartphone uitkomst bieden. Denk bijvoorbeeld aan het weergeven van richtingsinformatie en/of locatie-informatie. Zo werkt het als een soort van navigatie die op de echte wereld wordt geprojecteerd – zonder dat je hiervoor AR Glasses hoeft te dragen.

Samsung opvouwbare en uittrekbare smartphone modellen

Het gebruik van flexibele displays brengt tal van nieuwe mogelijkheden met zich mee. De eerste voorbeelden hiervan zijn reeds zichtbaar bij de Samsung Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 smartphones. Dit octrooi toont echter aan dat er nog veel meer mogelijkheden denkbaar zijn.

De gepatenteerde Samsung telefoon is een bijzonder veelzijdige smartphone. Gebruikers profiteren van een nog groter schermoppervlak, zonder dat dit ten koste gaat van de totale afmetingen van het device. Het blijft een uiterst draagbaar apparaat die multi-inzetbaar is en boordenvol functionaliteit zit.

Samsung lijkt alle mogelijkheden omtrent uittrekbare smartphones te onderzoeken. Afgelopen jaar legde de Zuid-Koreaanse fabrikant ook al twee handelsmerken vast voor de benamingen Galaxy Z Slide en Galaxy Z Roll. Destijds gingen er geruchten de ronde dat Samsung z’n eerste rollable smartphone in 2022 zal presenteren.

Sindsdien is het betrekkelijk stil geweest omtrent de status van deze telefoon. Desondanks is het niet ondenkbaar dat we hier in de tweede helft van 2022 meer over te horen krijgen. Rond augustus worden de Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4 verwacht. Mogelijkerwijs dat Samsung tegen die tijd ook meer nieuws deelt omtrent de in ontwikkeling zijnde oprolbare telefoon.

