Samsung Galaxy smartphone met transparant display Samsung patenteert geavanceerde technologie voor de ontwikkeling van een futuristische transparante smartphone waar je geheel doorheen kunt kijken.

Eens in de zoveel tijd hoor je over transparante smartphones. Hoewel verschillende smartphonefabrikanten deze geavanceerde technologie al een decennia lang in ontwikkeling hebben zijn er vooralsnog geen toestellen verkrijgbaar die volledig transparant zijn. In 2018 rapporteerde LetsGoDigital al eens over een Sony smartphone met een dubbelzijdig transparant display. De Koreaanse tegenhanger LG heeft zelfs een transparante opvouwbare telefoon gepatenteerd. Ook Samsung blijkt zich op de achtergrond bezig te houden met de ontwikkeling van een transparant display apparaat.

Samsung transparante smartphone

In januari 2020 heeft Samsung Electronics een utility patent ingediend bij de USPTO (United States Patent and Trademark Office) en de WIPO (World Intellectual Property Office). Het octrooi werd op 27 augustus 2020 gepubliceerd en omschrijft de technologie die nodig is om een transparante smartphone te kunnen creëren. Als alternatief zou de technologie ook toepasbaar zijn op andere consumenten elektronica producten, zoals een TV, monitor, laptop, game console en/of camera.

Als basis wordt een OLED display gebruikt, die gekenmerkt wordt door laag stroomverbruik, een hoge helderheid en een snellere reactietijd dan conventionele LCD displays. Het OLED scherm wordt voorzien van een transparant lichtgevend weergavepaneel waar licht doorheen kan schijnen. Zodoende kan er content worden weergegeven op het transparante scherm terwijl gebruikers tegelijkertijd door de telefoon heen kunnen kijken. Het kan gaan om een plat display, maar ook om een flexibel scherm dat kan buigen, vouwen en/of rollen – aldus de patentomschrijving.

Het is een technisch omschreven patent waarin zeer gedetailleerd wordt ingegaan op de verschillende lagen en componenten die nodig zijn om de transparantie te bewerkstelligen. In de patentafbeeldingen wordt een moderne smartphone getoond met smalle schermranden en een groot transparant scherm.

Op basis van deze afbeelding heeft LetsGoDigital in samenwerking met Giuseppe Spinelli, aka Snoreyn, een reeks 3D renders gemaakt om de gepatenteerde technologie beter te visualiseren. Deze kleurenrenders dienen uitsluitend ter illustratie.

Hebben doorzichtige smartphones de toekomst?

Het klinkt natuurlijk behoorlijk futuristisch, een handzaam mobieltje die je indien gewenst in de transparante modus kunt zetten om dwars door je toestel heen te kunnen kijken. Daar zullen je vrienden zeker even van op staan te kijken! Maar is het ook haalbaar en wat zijn de directe voordelen en nadelen van deze technologische innovatie?

Hoewel er vooralsnog geen doorzichtige telefoons verkrijgbaar zijn hebben we door de tijd heen al wel enkele prototypes voorbij zien komen van transparante mobiele displays. Ook zijn er enkele feature phones uitgebracht met zo’n type display, denk bijvoorbeeld aan de Sony Ericsson Xperia Pureness.

De Chinese smartphone fabrikant Xiaomi brengt ook met regelmaat Transparant Editions uit, onder andere van de recent geïntroduceerde Xiaomi Mi 10 Ultra. Bij deze toestellen is echter uitsluitend de achterzijde transparant. Zodoende krijg je inzicht in de componenten die in de telefoon verwerkt zijn.

Hiermee komt direct een belangrijk nadeel aan het licht, als het gaat om de ontwikkeling van échte transparante smartphones. Want waar moeten de benodigde componenten zoals de batterij, PCM en camera geplaatst worden als het toestel dubbelzijdig transparant is? Deze kunnen niet achter het scherm geplaatst worden zoals nu het geval is. Zodoende is het aanneembaar dat een transparante smartphone over een relatief brede bezel moet beschikken om daar de benodigde componenten in te verwerken.

Toch is deze brede schermrand niet zichtbaar op de tekeningen van Samsung. Dit was bijvoorbeeld wel het geval bij de transparante Sony smartphone, die aan de onderzijde over een brede framerand beschikte. In de patentomschrijving staat echter wel beschreven dat Samsung er ook voor kan kiezen om slechts een deel van het scherm transparant te maken, zodoende zou dit euvel verholpen kunnen worden. Daarnaast werken fabrikanten al langer aan de mogelijkheid om componenten te verkleinen, zonder dat dit ten koste gaat van de functies.

Een ander potentieel nadeel is; hoe zit het met de kijkervaring? Er zijn enkele telefoonmodellen uitgebracht met een 3D display. In de praktijk blijkt echter dat deze niet altijd de gewenste gebruikservaring levert. Veel mensen raken gedesoriënteerd van de 3D effecten en kunnen er zelfs misselijk van worden. Hoewel een transparant display een totaal andere ervaring zal bieden blijft het de vraag in hoeverre onze ogen goed onderscheid kunnen maken tussen de voorgrond en de achtergrond.

Wanneer je bijvoorbeeld naar de iconen op je bureaublad kijkt dan kan dit behoorlijk druk zijn voor je ogen als ook de achtergrond verschillende elementen bevat. Op een effen achtergrond zal dit ongetwijfeld minder nadelig uitpakken, optioneel kun je ook nog de helderheid van je scherm aanpassen – dit zou echter weer een nadelig effect hebben op de batterijduur van je telefoon.

Daarnaast kun je je afvragen wat de meerwaarde is van een doorzichtige smartphone. Oké, het is zeker een leuke gimmick, maar biedt zo’n telefoon ook daadwerkelijk een toegevoegde waarde? Mogelijk dat de meerwaarde gezocht moet worden in een dubbelzijdig touch scherm met nieuwe bedieningsmogelijkheden. Bijvoorbeeld tijdens het fotograferen, waarbij je met een transparant scherm een uitermate goed beeld krijgt van het te fotograferen object. Daarnaast kan een dubbelzijdig scherm helpen bij het multi-tasken, zo kun je op beide displays een andere applicatie draaien. Mogelijk dat er ook op het gebied van Augmented Reality bepaalde voordelen behaald kunnen worden.

De voordelen lijken echter vrij beperkt te zijn ten opzichte van de kosten die gemaakt moeten worden om dergelijke technologie te ontwikkelen. De vraag is dan ook; is er wel een markt voor dit type mobiele telefoons.

Door de tijd heen zijn er wel andere soorten consumenten elektronica producten uitgebracht met een transparant scherm. Denk bijvoorbeeld aan de 55-inch transparante OLED Signage van LG. Ook zijn er enkele transparante OLED TV’s aangekondigd, onder andere door Haier.

Samsung zelf heeft in het verleden al eens transparante displays voor het B2B kanaal geïntroduceerd. Ook heeft het bedrijf een mirror display en doorzichtige OLED Signage uitgebracht, bedoelt voor promotionele doeleinden of het weergeven van een welkom-boodschap. Al deze producten zijn echter al een jaar of 5 tot 10 geleden geïntroduceerd, de afgelopen jaren horen we opmerkelijk weinig over transparante display technologie.

Het blijft echter een feit dat Samsung Electronics dit octrooi begin dit jaar heeft ingediend bij de USPTO en WIPO. Het lijkt er dan ook op dat de Koreaanse fabrikant nog altijd nieuwe mogelijkheden onderzoekt om zo’n transparant display apparaat voor mobiele apparaten te ontwikkelen.

