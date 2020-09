Xiaomi Mi 10 Ultra 5G telefoon ondersteunt 120 Watt snelladen Xiaomi lanceert een nieuw topmodel, de Mi 10 Ultra is een 5G telefoon met geavanceerde specs, waaronder de beste smartphone camera van dit moment.

Xiaomi viert haar 10de verjaardag met de introductie van een nieuw vlaggenschip model. De Xiaomi Mi 10 Ultra is een geavanceerde Android smartphone met een krachtige chipset, een helder 120 Hertz display en een camera met 120x AI superzoom. Bijzonder is ook de oplaadtechnologie, de Mi 10 Ultra ondersteunt 120 Watt bedraad opladen en 50 Watt draadloos opladen. Ook omgekeerd draadloos opladen behoort tot de mogelijkheden.

Eerder dit jaar werden de Mi 10 Lite, de Mi 10 en de Mi 10 Pro aangekondigd, deze 5G smartphones kun je ook in Nederland kopen. De Xiaomi Mi 10 Ultra is vooralsnog alleen verkrijgbaar in China, mogelijk dat een Europese lancering later dit jaar zal volgen. Net als de drie eerder genoemde modellen is de nieuwe Ultra ook een 5G telefoon.

Xiaomi Mi 10 Ultra specs

Het Ultra model beschikt over een 6,7-inch OLED display met een Full HD+ resolutie. Het is een afgerond scherm met een 120 Hertz refresh-rate, waardoor bewegende beelden er veel vloeiender uitzien. Dit zie je bij het bekijken van video’s en films, maar ook bij het gamen komt zo’n hoge verversingssnelheid goed van pas. De touch sample rate is 240 Hertz en het scherm heeft een 10-bit kleurdiepte.

Net als de Mi 10 (Pro) smartphone wordt ook het Ultra model aangedreven door de krachtige Snapdragon 865 chipset. Consumenten hebben keuze uit vier geheugenvarianten. Het goedkoopste model wordt uitgevoerd met 8GB RAM / 128GB ROM. Daarnaast is er een 8GB/256GB variant beschikbaar, evenals een 12GB/256GB model.

Wil je echt het maximale, dan kun je ook nog kiezen voor 16GB werkgeheugen en 512GB opslaggeheugen. Het gaat om LPDDR5 werkgeheugen en ook UFS 3.1 wordt ondersteunt. Verder heeft Xiaomi de Mi 10 Ultra voorzien van een LiquidCool 2.0 vapor chamber, om te voorkomen dat het toestel oververhit kan raken bij intensief gebruik.

Er is gekozen voor een hole-punch camera om selfies te kunnen maken. Deze biedt een resolutie van 20 megapixels. Xiaomi heeft overigens al aangekondigd volgend jaar een extra variant uit te zullen brengen met een under-display camera. Deze nieuwe technologie zal vanaf 2021 in meer modellen terug te vinden zijn. De ZTE Axon 20 5G wordt de eerste mobiele telefoon waarbij de selfie-camera geheel onder de display is verwerkt, deze smartphone gaat morgen in de verkoop in China.

Bij de Mi 10 Ultra is de selfie camera dus nog niet onder het scherm geplaatst. Wel is het toestel voorzien van een in-display vingerafdruksensor. Daarnaast kun je de smartphone ontgrendelen middels gezichtsdetectie. Hoewel deze technologie iets minder veilig is dan een vingerafdrukscanner werkt de gezichtsdetectie technologie wel erg snel en fijn. Je hoeft ten slotte alleen maar naar je telefoon te kijken, waarna de biometrische authenticatie automatisch plaatsvindt.

Viervoudige camera met 2x Hybrid zoom

Op de achterzijde van het toestel is een quad-camera geplaatst. De hoofdcamera is uitgerust met een 48 megapixel Sony beeldsensor met optische beeldstabilisatie. De toegepaste 1/1,32-inch sensor is beduidend groter dan bij de Mi 10 (Pro), wat met name in slechte lichtomstandigheden zal resulteren in betere kwaliteit foto- en video opnames.

Het onafhankelijke test instituut DxO Mark heeft de camera van de Mi 10 Ultra uitgebreid getest. Uit hun review blijkt dat dit de beste smartphone camera van dit moment is. De telefoon ontving 130 punten, wat 2 punten meer is dan de Nr 2 van de lijst; de Huawei P40 Pro.

Behalve een 48 megapixel groothoekcamera is er een 20 megapixel ultragroothoekcamera ingebouwd en een 12 megapixel portretlens. Video’s kun je met deze smartphone maken in 8K resolutie. Vooralsnog was Samsung de enige fabrikant die 8K video met een mobiel mogelijk maakt – denk aan de Galaxy S20 serie en de Note 20 serie.

De telelens ondersteunt 120x digitale zoom. Verwacht hier echter niet te veel van, het gaat namelijk om Digitale zoom – oftewel, er wordt een crop van het beeld gemaakt, wat ten koste gaat van de beeldkwaliteit. Persoonlijk zie ik digitale zoom dan ook als pure marketing. Hybrid zoom daarentegen daar heb je wel écht wat aan. Helaas is de Mi 10 Ultra voorzien van slechts 2x Hybrid zoom. Vind je inzoomen belangrijk? Overweeg dan eens de Oppo Find X2 (5x Hybrid zoom) of Find X2 Pro (10x Hybrid zoom).

De Xiaomi Mi 10 Ultra biedt ook een rijke audio-ervaring dankzij de integratie van dubbele stereo-luidsprekers met Hi-Res audio-certificering. Ook is AI ruisonderdrukking ingebouwd, waardoor de muziek extra goed tot z’n recht komt.

Bijzonder snelle oplaad technologie

Om deze krachtige smartphone van voldoende power te voorzien heeft Xiaomi een 4.500 mAh accu ingebouwd. Deze biedt ondersteuning voor 120 Watt Mi Turbo Charge bedraad opladen. In de praktijk betekent dit dat een lege batterij na 23 minuten opladen weer helemaal vol zit. Heb je haast? Na 5 minuten zit de batterij alweer voor 41% vol, dat is voldoende om de dag door te komen (bij gemiddeld gebruik).

Ben je meer fan van draadloos opladen? Ook dat is mogelijk met de Mi 10 Ultra, met een maximaal laadvermogen van 50 Watt kost het 40 minuten om het toestel voor 100% op te laden. Daarnaast ondersteunt de smartphone 10 Watt omgekeerd draadloos opladen, zo kun je accessoires zoals je wireless headset opladen via de batterij van je telefoon. Xiaomi heeft ook meerdere accessoires gelanceerd, waaronder een Mi 55 Watt wireless charging stand en een Mi 20 Watt smart tracking charging pad.

Xiaomi Mi 10 Ultra prijs & verkrijgbaarheid

In China kunnen consumenten de Xiaomi Mi 10 Ultra kopen voor een vanaf prijs van omgerekend €650 (8GB/128GB). Voor het duurste model betaal je omgerekend € 860. Mocht dit mobieltje later dit jaar ook uitkomen in Nederland, dan zal de prijs wel een stuk hoger uitvallen, door de BTW en heffingen dien je rekening te houden met een prijsverschil van wel €200. Zo kostte z’n goedkopere broertje, de Mi 10 Pro tijdens de lancering in Nederland al €1.000 (8GB / 256GB).

De mobiele telefoon is verkrijgbaar in twee kleuren: Obsidian Black en Mercury Silver. Daarnaast wordt er een Mi 10 Ultra Transparent Edition uitgebracht, waarbij je de interne componenten van het apparaat kunt zien.