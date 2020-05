Xiaomi Mi 10 Lite is de goedkoopste 5G telefoon De Xiaomi Mi 10 Lite is momenteel veruit de goedkoopste 5G smartphone. Dit toestel is toekomstbestendig en biedt een goede prijs/kwaliteit verhouding.

Eind maart 2020 heeft Xiaomi haar Mi 10 serie aangekondigd bestaande uit drie telefoonmodellen. Alle modellen binnen deze line-up beschikken over 5G ondersteuning. De Xiaomi Mi 10 Lite is het budget model, voor een vanaf prijs van €350 behoort dit toestel absoluut tot de goedkoopste 5G telefoons van dit moment. Deze maand gaat de Mi 10 Lite in de verkoop. Hoewel de smartphone niet officieel in Nederland is aangekondigd heeft BelSimpel de nieuwe aanwinst al wel op de site staan vermeld.

De Xiaomi Mi 10 Lite verschijnt in twee varianten. Het goedkoopste model beschikt over 64GB opslaggeheugen, dit toestel heeft een adviesprijs van €350. De duurdere variant beschikt over 128GB geheugen en kost €400. Beide modellen zijn verkrijgbaar in de kleuren blauw, grijs en wit.

Xiaomi Mi 10 Lite toestel specificaties

Zoals de naam al doet vermoeden is de Mi 10 Lite een bescheiden variant van de Mi 10. De Android smartphone is uitgerust met een 6,6-inch Full HD+ AMOLED display. Er is een kleine druppelvormige notch zichtbaar, waar de 16 megapixel selfiecamera achter schuilgaat. De vingerafdruksensor is onder het scherm geplaatst.

Aan de achterzijde zien we een behoorlijk fors camerasysteem met vier lenzen en een dual-LED flitser. De hoofdcamera beschikt over een 48 megapixel beeldsensor en een groothoeklens. Daarnaast is er een 8 megapixel ultragroothoeklens, een 5 megapixel macrolens en een 2 megapixel portretlens met dieptesensor geïntegreerd.

De octa-core Qualcomm Snapdragon 765 processor is voorzien van 6GB RAM geheugen en 64GB / 128GB geheugen. Het geheugen van de Lite is tevens uitbreidbaar middels een microSD geheugenkaart, dat geldt overigens niet voor de twee duurdere modellen binnen de Mi 10 serie. Ook uniek voor de Lite is toevoeging van een 3.5mm jack.

De afgelopen drie maanden zijn er maar liefst 18 telefoonmodellen geïntroduceerd in Nederland die gereed zijn voor het nieuwe 5G mobiele netwerk. Bekijk hier ons volledige 5G telefoon overzicht. De meeste compatibele smartphones zijn high-end modellen, net zoals de Mi 10 Pro. Sommige zijn middenklasse toestellen, denk bijvoorbeeld aan de Oppo Find X2 Lite en de Nokia 8.3. Xiaomi is met de Mi 10 Lite echter de eerste fabrikant die ook een budgettelefoon uitbrengt met 5G ondersteuning. Althans, qua prijs dan, want de Xiaomi Mi 10 Lite is voorzien van dezelfde chipset als de Find X2 Lite en de Nokia 8.3.

De Xiaomi Mi 10 Lite heeft een accucapaciteit van 4.160mAh en wordt geleverd met een 20 Watt snellader. Het toestel draait op het Android 10 besturingssysteem in combinatie met de MUI 11 interface. Deze goedkope 5G telefoon biedt tevens ondersteuning voor het gebruik van twee simkaarten.

Deze Xiaomi smartphone kun je alleen bij BelSimpel kopen

Vooralsnog kun je de Mi 10 Lite alleen bij BelSimpel kopen. Mogelijk wordt dit ook het enige verkooppunt in Nederland, aangezien Xiaomi alleen de Mi 10 en Mi 10 Pro heeft aangekondigd voor de Nederlandse markt. Waarschijnlijk weet BelSimpel het toestel via de grijze import aan te bieden. Bij BelSimpel is het al mogelijk om een preorder te plaatsen. Een exacte lanceringsdatum wordt echter nog niet vermeld; ‘Binnenkort verwacht’, zo valt op de site te lezen. Ook zou deze 5G telefoon binnenkort met abonnement worden aangeboden.