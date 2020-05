Oppo Find X2 Neo en Lite 5G-Ready telefoons nu verkrijgbaar De Oppo Find X2 Neo en de Find X2 Lite zijn per direct leverbaar. Het zijn de goedkoopste 5G telefoons die je momenteel in Nederland kunt kopen.

Supersnel internetten op je telefoon? 5G maakt het mogelijk, zeker nu Vodafone het 5G netwerk heeft geactiveerd voor de helft van Nederland. Tot op heden zijn er een handvol smartphonemodellen verkrijgbaar in ons land die ondersteuning bieden voor het nieuwe mobiele netwerk. Al deze 5G telefoons zijn echter high-end toestellen waar een adviesprijs van €1.000 of meer tegenover staat. Met de Oppo Find X2 Neo en de Find X2 Lite wordt 5G ineens een stuk betaalbaarder.

Er zit overigens nog wel een kleine ‘maar’ aan, want de Neo en Lite ondersteunen alleen NSA 5G, en dus geen SA 5G. Zodoende dat de 5G-frequentiebanden die momenteel worden gebruikt door lokale providers en operators nog niet worden ondersteund. Oppo zal de toestellen, op zijn vroegst in augustus 2020, voorzien van een OS-update zodat ook de lokale 5G-frequentiebanden ondersteunt worden. Tot die tijd kun je natuurlijk gewoon gebruik maken van 4G LTE internet.

De Oppo Find X2 Neo en Lite zijn een stuk goedkoper dan hun twee geavanceerde broers, de Oppo Find X2 en Find X2 Pro, die eerder dit jaar werden aangekondigd. De Neo is de dunste 5G smartphone ter wereld en de Lite, dat is de goedkoopste. Laatstgenoemde heeft een adviesprijs van €500 (8GB / 128GB). Voor de Neo is de prijs vastgesteld op €700. Maar wat hebben deze nieuwe mobiele telefoons te bieden?

Oppo Find X2 Neo

Oppo heeft de Neo voorzien van een hoogwaardig 6,5-inch AMOLED scherm. Het 90 Hertz scherm is aan de zijkanten afgerond, wat bijdraagt aan een extra premium uitstraling. In de linker bovenhoek is een gat in het scherm gemaakt voor de selfie-camera. De front-camera beschikt over een 32 megapixel beeldsensor, dankzij de vele portret functies maak je eenvoudige de mooiste selfies met deze telefoon. Ook de vingerafdruksensor is onder het scherm verwerkt, deze werkt bijzonder snel en accuraat.

De Find X2 Neo wordt aangedreven door de Snapdragon 765G chipset, die downloadsnelheden tot 3,7 Gbps mogelijk maakt. Deze middenklasse processor wordt ook gebruikt door de Nokia 8.3 5G, dit toestel zal vanaf volgende maand verkrijgbaar zijn in Nederland voor een vanaf prijs van €600. Daarmee valt de Nokia qua prijsstelling precies tussen de Neo en de Lite. Oppo voorziet haar toestellen wel van beduidend meer geheugen, zo beschikt de Neo over 12GB RAM en 256GB ROM geheugen. Ook maakt Oppo gebruik van een speciale antennetechnologie, waarmee de netwerksnelheid met 30% verhoogt kan worden.

De achterzijde wordt gedomineerd door een viervoudige camera. Het verticaal geplaatste quad-camera systeem bestaat uit een 48 megapixel groothoekcamera, een 8 megapixel ultragroothoekcamera, een 13 megapixel telelens en een 2 megapixel monochrome camera. Dankzij de telelens kun je met de Oppo Find X2 Neo maar liefst 5x hybride inzoomen, zo haal je elk onderwerp eenvoudig dichterbij om vervolgens in volle scherpte vast te kunnen leggen.

Dankzij een vernieuwd optisch beeldstabilisatiesysteem is de Neo ook uitermate geschikt voor het opnemen van hoge resolutie video’s. Over deze videostabilisatie technologie zijn we uiterst tevreden, zo valt ook in onze Oppo Find X2 Pro review terug te lezen.

De Oppo Find X2 Neo is slechts 7,7 mm dik en weegt 171 gram. Het toestel beschikt over een 4.025 mAh batterij die dankzij de krachtige 30W VOOC Flash Charge 4.0 technologie in hoog tempo kan worden bijgeladen. 5G telefoons produceren meer warmte dan 4G modellen, daarom heeft Oppo de Neo uitgerust met een 3D liquid-cooling systeem die ervoor zorgt dat de warmte effectief wordt afgevoerd.

De Find X2 Neo is per direct verkrijgbaar in Nederland, bij T-Mobile, Tele2 en Mobiel kun je zowel terecht voor een los toestel als een abonnement. Binnenkort wordt deze 5G-Ready smartphone ook aangeboden via MediaMarkt en Cooblue. Het toestel is verkrijgbaar in de kleur Moonlight Black voor een adviesprijs van €700 (12GB / 256GB).

Oppo Find X2 Lite

Het Lite model is uitgerust met een 6,4-inch Full HD+ display. Dit is het enige model binnen de Find X2-serie dat geen afgerond display heeft. Het toestel wordt aangedreven door dezelfde chipset als de Neo. Ook deze 5G-Ready telefoon beschikt over een totaal van 5 camera’s: een 32 megapixel selfie-camera en een viervoudige camera aan de achterzijde.

Het quad-camera systeem bestaat uit een 47 megapixel hoofdcamera, een 8 megapixel ultragroothoek camera, een 2 megapixel monochrome camera en een 2 megapixel portret camera. Het maken van kwalitatieve zoomfoto’s behoort met dit model niet tot de mogelijkheden. Wel is de Oppo Find X2 Lite uitgerust met dezelfde capaciteit batterij als de Neo, ook de 30 Watt snellader wordt standaard meegeleverd.

De Find X2 Lite is verkrijgbaar in de kleuren Moonlight Black en White Pearl. Voor een los toestel is de prijs vastgesteld op €500 (8GB / 128GB). Deze smartphone is verkrijgbaar via dezelfde verkoopkanalen als de Neo.