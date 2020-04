Nokia 8.3 5G telefoon De eerste Nokia 5G telefoon is beduidend goedkoper dan andere 5G modellen. Nokia 8.3 is een elegante smartphone met een quad-camera en groot scherm.

HMD Global heeft deze week drie nieuwe smartphones aangekondigd. De budget Nokia 1.3 en Nokia 5.3 en een nieuwe midranger, de Nokia 8.3. Ook werd er een nieuwe feature phone onthuld, de Nokia 5310. In deze publicatie beperken we ons tot de 8.3, het is de eerste telefoon van het Finse merk dat ondersteuning biedt voor het supersnelle 5G netwerk. De opvolger van de begin vorig jaar gelanceerde 8.1 beschikt over een groter display, meer camera’s, een punch-hole selfie-camera en een vriendelijk prijskaartje.

De Nokia 8.3 is voorzien van een 6,8-inch Full HD+ display met een 20:9 beeldschermverhouding. Het scherm is niet alleen groter dan zijn voorganger, het is ook voor het eerst dat er een punch-hole camera is toegepast. In plaats van een inkeping is er een gaatje in het scherm gemaakt voor de selfie-camera. Deze punch-hole camera is in de linkerbovenhoek geplaatst en beschikt over een 24 megapixel beeldsensor en een hoogwaardige ZEISS lens.

Nokia telefoon met ZEISS camera

Aan de achterzijde is het kenmerkende ronde camerasysteem zichtbaar. De Nokia 8.3 beschikt over een PureView quad-camera met ZEISS-lenzen. Het betreft een 64 megapixel groothoekcamera, een 12 megapixel ultragroothoekcamera, een 2 megapixel dieptesensor en een 2 megapixel macrolens.

Deze Android 10 smartphone levert een pure Android ervaring, wat veel gebruikers als pluspunt ervaren. Het toestel wordt aangedreven door een Qualcomm Snapdragon 765 chipset. Er is keuze uit twee geheugenvarianten. Het goedkope model beschikt over 6GB RAM en 64GB opslaggeheugen. De duurdere variant heeft 8GB werkgeheugen en 128GB flash geheugen. Je kunt de opslagcapaciteit eenvoudig vergroten door gebruik te maken van een microSD geheugenkaart.

Voor het ontgrendelen van de Nokia 8.3 kun je gebruik maken van de vingerafdrukscanner. Deze is aan de zijkant geplaatst, geïntegreerd in de aan-/uit knop. Er is ook een separate knop beschikbaar om de Google Assistent te activeren. Verder is de telefoon voorzien van een 3.5mm koptelefoon aansluiting, handig als je liever geen gebruik maakt van een wireless headphone.

Wat betreft de accucapaciteit, de nieuwste Nokia telefoon is voorzien van een 4.500 mAh batterij. Hiermee zou je zeker de dag door moeten komen. Opladen gaat via de USB Type-C aansluiting met een laadvermogen van 18W.

Nokia 8.3 kopen

De nieuwe Nokia smartphone heeft een ‘puur Scandinavisch design’, aldus de fabrikant. Dit uit zich onder meer in de kleurstelling. De kleur Polar Night is geïnspireerd op het Noorderlicht. Het 2020 model zal in de zomer beschikbaar worden gesteld in Nederland.

De prijs is wel behoorlijk gestegen. Werd het oude model vorig jaar voor €400 in de markt gezet, voor de 8.3 is de prijs vastgesteld op €600. Hiervoor ontvang je het 6GB / 64GB model. Voor de variant met 8GB RAM / 128GB opslag dien je €700 te betalen. Vooral de toevoeging van 5G zorgt voor een aanzienlijke meerprijs van pak en beet €100.

Ondanks de prijsstijging behoort de Nokia 8.3 tot de goedkoopste 5G telefoons die je momenteel kunt kopen. Daar staat tegenover dat dit toestel niet is uitgerust met de allersnelste processor, desalniettemin zou de Snapdragon 765 moeten zorgdragen voor vlotte prestaties.