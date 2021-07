Nokia XR20 een robuuste 5G telefoon De XR20 is de eerste robuuste Nokia smartphone. Deze stijlvolle telefoon komt met extra lange Android OS ondersteuning en biedt een goede accuduur.

Toon pagina inhoud

In april dit jaar introduceerde HMD Global verschillende nieuwe Nokia telefoons, het ging om twee betaalbare 5G smartphones in de X-serie en twee extra voordelige G-serie toestellen. Vandaag is er een nieuw model aan het verkoopportfolio toegevoegd, de Nokia XR20 is de eerste robuuste smartphone van het merk. De rugged smartphone is bestand tegen extreme temperaturen van -22 tot 55 graden Celsius. Ook kan het toestel een val overleven van 1,8 meter hoogte, daarnaast houdt de XR20 het 1 uur vol onderwater. Het toestel is gecertificeerd volgens de militaire standaard (MIL-STD 810H).

De Nokia XR20 biedt de sterkste constructie en de langste software ondersteuning tot nu toe. Deze smartphone wordt ondersteund door een aantrekkelijke ‘4-3-3-1’-belofte, oftewel de XR20 wordt geleverd met vier jaar maandelijkse beveiligingsupdates, drie jaar Android OS-upgrades en een verlengde garantie van drie jaar. Zo kun je extra lang genieten van de nieuwste functies en de meest up-to-date software.

Nokia XR20 rugged smartphone met goede accuduur

Het 6,67-inch Full HD+ scherm wordt beschermt door één van de sterkste glazen screenprotectors die er is – Corning Gorilla Glass Victus – en is vier keer krasbestendiger dan zijn concurrenten. De schermranden zijn wat dikker dan bij een normale telefoon, dit komt uiteraard de robuustheid ten goede. Mocht het display toch onverwachts breken binnen een jaar na ingebruikname, dan wordt het gratis vervangen.

Er is een 8 megapixel selfiecamera ingebouwd. Daarnaast beschikt deze rugged 5G telefoon over een dubbele camera aan de achterzijde. De hoofdcamera is voorzien van een 48 megapixel beeldsensor, daarnaast is er een 13 megapixel ultragroothoekcamera ingebouwd. Het camerasysteem wordt ondersteunt door een dubbele LED flitser en Zeiss optics.

Filmen wordt ondersteund door de geheel nieuwe SpeedWarp-modus, Action Cam-modus voor stabiliteit en audio van OZO voor windruisonderdrukking. OZO Playback biedt ondersteuning van extra luidsprekers. Deze dual-sim telefoon is uitgerust met een 3.5mm jack, twee microfoons en twee speakers. Ook is de Google Assistent ingebouwd. Deze Android 11 smartphone levert overigens een pure Android ervaring – zoals we gewend zijn geraakt van Nokia smartphones.

Onder de motorkap van de Nokia XR20 is de Qualcomm Snapdragon 480 5G geplaatst, dit is een budget processor met 5G support. Dit toestel behoort tot de eerste robuuste 5G smartphones – zo biedt de eerder dit jaar geïntroduceerde Samsung Galaxy XCover 5 Enterprise Edition alleen 4G ondersteuning. Het supersnelle 5G mobiele netwerk is inmiddels in een groot deel van Nederland in gebruik genomen en zal de komende jaren verder worden vormgegeven, met nog hogere snelheden en minder vertraging als gevolg.

Er worden twee geheugenvarianten uitgebracht, het goedkoopste model beschikt over 4GB RAM / 64GB ROM. Daarnaast wordt er een extra geavanceerde variant uitgebracht met 6GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. Het geheugen kan indien gewenst worden uitgebreid middels een microSD geheugenkaartje.

Om de smartphone van voldoende energie te voorzien is er een 4.630 mAh batterij ingebouwd die ondersteuning biedt voor 18 Watt bedraad en 15 Watt draadloos opladen. De accu zou voldoende krachtig moeten zijn om twee volle dagen door te komen, zonder de telefoon tussentijds op te hoeven laden. De Fins-Chinese fabrikant is inmiddels dezelfde weg ingeslagen als Samsung en Apple, wat inhoudt dat er geen oplader wordt meegeleverd in de verkoopverpakking.

HMD Global wil op deze wijze een bijdrage leveren aan de vermindering van de grote hoeveelheid afval die wordt veroorzaakt door telefoonopladers. Bij Nokia gaat het overigens niet alleen om loze beloftes, de opbrengst van de verkoop van de laders komt namelijk volledig ten goede aan Clear Rivers – een Nederlandse non-profitorganisatie die zich inzet om plastic afval uit internationale waterwegen te verwijderen.

Prijs & verkrijgbaarheid

Deze rugged Nokia smartphone is zelfs met natte handen of handschoenen aan te bedienen. De XR20 is in Nederland verkrijgbaar vanaf eind augustus in de kleuren Ultra Blue en Granite Grey en heeft een vanaf prijs van €500, hiervoor ontvang je het model met 4GB/64GB geheugen.

Gelijktijdig met de nieuwe smartphone heeft het merk ook verschillende audio-accessoires aangekondigd, om optimaal te kunnen genieten van je nieuwe telefoon en je favoriete muziek natuurlijk. Het gaat om vier nieuwe productlijnen.

Binnen het ‘Go’ assortiment worden de meest hoogwaardige producten geplaatst, met de hoogste kwaliteit tegen de laagst mogelijke prijzen. De ‘Micro’-lijn springt in het oog door zijn compacte vorm. ‘Comfort’ is voor consumenten die optimaal comfort zoeken in wearables en ‘Clarity’ omvat hoogwaardige oordopjes met de nieuwste technologie.

De nieuwe Nokia Clarity Earbuds Pro bieden een hoogwaardig geluid en een lange batterijlevensduur. De krachtige combinatie van dual mic-omgevingsruisonderdrukking (ENC), Qualcomm cVc en actieve ruisonderdrukking (ANC) vangt achtergrondgeluiden op en elimineert deze voor een uitstekende helderheid van gesprekken en muziek.

Nokia XR20 praktijk test

Om de duurzaamheid van de Nokia XR20 in de praktijk te testen, sloegen de Braziliaanse voetballegende Roberto Carlos en de Franse wereldkampioen freestyler Lisa Zimouche de handen ineen om de smartphone aan ‘de zwaarste test ooit’ te onderwerpen.

De telefoon werd onder andere ondergedompeld in ijskoud water, geschopt en over een betonnen voetbalveld met grind gedraaid. Roberto Carlos recreëerde zelfs zijn beroemde ‘bananenschot’ uit de wedstrijd tussen Brazilië en Frankrijk in 1997: drie Nokia XR20 toestellens werden op een doelpaal gemonteerd als doelwit voor de vrije trap.

Roberto Carlos, World Cup-winnaar en Real Madrid-legende, zei: “Ik ben de afgelopen twintig jaar vaak gevraagd om mijn vrije trap uit ’97 opnieuw te maken, maar nooit eerder op deze manier, dus ik moest de uitdaging aangaan. Ik dacht niet dat de XR20 de kracht van mijn kick zou weerstaan. Het was een indrukwekkend resultaat.”

Lisa Zimouche, wereldkampioen freestyle voetballer, zei: “Ik ben gewend om tegen een voetbal te trappen, dus ik dacht dat het moeilijk zou zijn om het met een smartphone te proberen, maar binnen enkele seconden nadat ik de set-up zag, wilde ik zo graag de uitdaging aangaan. Ik heb eerder telefoons laten vallen, maar dat heeft nooit een goed einde gehad, het is indrukwekkend wat deze Nokia smartphone kan doen.” Je kunt de Nokia XR20 praktijktest zelf bekijken via onderstaande YouTube video.