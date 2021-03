Samsung Galaxy XCover 5 Enterprise Edition De Samsung Galaxy XCover 5 is een robuuste telefoon, ideaal voor veldwerk en op de fabrieksvloer. Het waterdichte toestel heeft een vervangbare batterij.

Samsung heeft de Galaxy XCover 5 Enterprise Edition aangekondigd, een geavanceerde én robuuste smartphone voor de zakelijke markt. Het slanke toestel ligt makkelijk in de hand, maar is toch stevig genoeg om stand te houden in zware werkomgevingen. De Galaxy XCover 5 Enterprise Edition is eenvoudig te bedienen met handschoenen aan. Bovendien is de 3.000 mAh batterij vervangbaar en biedt deze ondersteuning voor 15W snelladen.

De nieuwe Samsung Galaxy smartphone is ontworpen om uitdagende klussen aan te kunnen pakken. Het is de opvolger van de XCover 4s, die sinds 2019 verkrijgbaar is. Door verbeterde schokbestendigheid overleeft het toestel een val van 1,5 meter zonder problemen. De smartphone is zowel MIL-STD-810G als IP68 gecertificeerd. De IP68-certificatie houdt in dat de mobiele telefoon stof en waterdicht is, zo kun je het mobieltje zonder problemen een half uur meenemen in zoet water tot 1,5 meter diepte.

Samsung XCover 5 met 5,3” display

De robuuste telefoon beschikt over een 5,3-inch HD+ TFT display. De Android 11 smartphone is voorzien van een 5 megapixel selfie-camera, deze maakt tevens gezichtsherkenning mogelijk. Ook kun je de front-camera gebruiken voor video vergaderen of als streepjescode scanner. Daarnaast is er op de achterzijde een 16 megapixel camera geïntegreerd, met de nieuwe functie Live Focus. De smartphone wordt aangedreven door een 2.0Gh octa-core Exynos 850 chipset met 4GB RAM en 64GB ROM.

De beveiliging van de Galaxy XCover beperkt zich niet alleen tot de robuuste buitenkant. Beveiligingsplatform Samsung Knox zorgt ervoor dat ook de hardware veilig blijft. Samsung Knox beschermt je zakelijke informatie in real-time, ook reageert het systeem preventief op malware en andere bedreigingen.

De Galaxy XCover 5 wordt voorzien van verschillende handige apps. Zo integreer je probleemloos de Walkie Talkie app in Microsoft Teams. Deze functie werd vorig jaar reeds geïntroduceerd voor de Galaxy XCover Pro. Met een simpele druk op de knop activeer je ook Push to Talk, zodat je altijd en overal in contact staat met je collega’s. Daarnaast is er een programmeerbare Hot Key waar je zelf een functie aan kunt koppelen, zoals de zaklamp, een noodoproep of een navigatie applicatie.

De 3.000mAh accu heeft een lange levensduur en is bovendien vervangbaar. Snelladen gaat via USB en POGO-pin. De nieuwe Samsung XCover smartphone is tevens voorzien van een NFC-chip, daardoor kun je je telefoon ook als portemonnee of vervoerskaart gebruiken.

De Samsung Galaxy XCover 5 Enterprise Edition is per direct verkrijgbaar in Nederland. Je kunt de nieuwe robuuste Samsung smartphone kopen in de kleur zwart voor een adviesprijs van € 290.

Voordelen Enterprise Edition

Speciaal voor de zakelijke markt zijn Samsungs premium smartphones en tablets nu beschikbaar als Enterprise Edition (EE). Hiermee profiteert de gebruiker tot 5 jaar van periodieke security-updates en 2 jaar software updates. Tevens inbegrepen is een jaar lang gratis gebruik van Knox Suite, de complete mobiele beheeroplossing met daarin de belangrijkste Samsung Knox oplossingen. Met deze alles-in-één-dienst zijn organisaties verzekerd van veilig gebruik en eenvoudig beheer.