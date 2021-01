Samsung 65W oplader voor Galaxy smartphones Samsung heeft een Travel Adapter (EP-TA865) in de maak met 65 Watt snellaad-technologie. Bedoelt voor de Galaxy S21 Ultra of de Note 21 Ultra?

Deze week zal Samsung de Galaxy S21 smartphone reeks introduceren tijdens het Galaxy Unpacked 2021 evenement. Verwacht wordt dat Samsung niet langer een oplader en oordopjes zal meeleveren bij de drietal nieuwe modellen. Uit de FCC keuring is gebleken dat het basismodel ondersteuning zal bieden voor snelladen met een maximaal laadvermogen van 25 Watt. Verwacht wordt dat dit ook voor de Galaxy S21 Plus en de S21 Ultra zal gelden.

Vorig jaar koos Samsung er nog voor om de S20 Ultra te voorzien van 45W snellaad-technologie. Bij de Note 20 Ultra werd dit echter beperkt tot 25W. Zodoende leek het er even op dat Samsung geen prioriteit wil schenken aan snelle oplaadtechnologieën.

Toch duikt er nu een nieuwe foto op, waaruit blijkt dat Samsung wel degelijk aan een snellere oplader werkt. Is deze 65W charger voorbestemt voor de later dit jaar verwachte Galaxy Note 21 Ultra of heeft Samsung toch nog een verrassing in petto voor de S21 Ultra?

Samsung 65W Travel Adapter

Het gaat om een 65 Watt snellader met modelnummer EP-TA865 – dank voor de tip @chunvn8888. Ditzelfde modelnummer passeerde in september 2020 al de Koreaanse certificeringsinstantie. De Travel Adapter met modelnummer EP-TA865 is afkomstig van fabrikant Solum, een bekende leverancier van Samsung opladers. Uit de certificering bleek al dat het om een 65W oplader gaat. Nu is ook de eerste echte foto opgedoken, waarmee bevestigt wordt dat deze Travel Adapter inderdaad voor Samsung bestemd is.

Het blijft echter nog zeer de vraag wanneer Samsung deze oplader gaat aankondigen. Inmiddels lijken alle details omtrent de Samsung S21 Ultra wel bekend te zijn. De kans is dan ook klein dat deze travel adapter bestemt is voor het nieuwe vlaggenschip.

Mogelijk dat deze oplader blijft voorbestemt voor de Note 21 – dat hoogstwaarschijnlijk de laatste Note smartphone wordt die Samsung zal introduceren, voordat de Zuid-Koreaanse fabrikant definitief afscheid neemt van deze inmiddels 10-jaar oude high-end smartphone serie.

Samsung zal in ieder geval niet de eerste fabrikant zijn met een 65W oplader in het portfolio. Afgelopen jaar werd de Oppo Find X2 Pro gelanceerd met 65W SuperVooC 2.0 technologie. Ook de later dat jaar geïntroduceerde Oppo Reno 4 Pro wordt standaard geleverd met een 65W charger, evenals de OnePlus 8T. Met zo’n snelle oplader kun je een 4.000 mAh batterij in slechts een half uur tijd volledig opladen. Een paar minuten aan de oplader is alweer genoeg om de hele dag door te komen – ideaal!