Samsung Flap Leather Cover voor premium Galaxy smartphones Samsung ontwikkelt een nieuw type telefoonhoesje: de Flap Leather Cover. Vermoedelijk beschermt dit lederen hoesje ook de voorzijde van je smartphone.

Toon pagina inhoud

Samsung produceert jaarlijks een groot aantal smartphone modellen. Voor al deze toestellen worden ook verschillende optionele accessoires ontwikkelt. Samsung heeft een relatief groot assortiment aan smartphonehoesjes en cases, voor elk telefoonmodel is er wel een bijpassend hoesje te vinden. Het lijkt erop dat de Zuid-Koreaanse fabrikant binnenkort een nieuw type telefoonhoesje zal uitbrengen. Het gaat om een lederen hoesje, mogelijk een extra luxe variant op de reeds beschikbare Leather Cover.

Op 3 maart 2022 heeft Samsung Electronics een trademark aanvraag ingediend bij de UKIPO (United Kingdom Intellectual Property Organisation). Het gaat om een handelsmerk voor de benaming ‘Flap Leather Cover’. De aanvraag is gecategoriseerd als Class 9, met de volgende omschrijving: ‘Flap leather cases for mobile phones; Flap leather cases for smartphones.‘

Samsung Flap Leather Cover voor premium smartphones

Uit de omschrijving valt op te maken dat het om een leren hoesje voor smartphones gaat. De benaming ‘Flap’ lijkt te refereren aan een case die je kunt openslaan. Dat zou inhouden dat ook de voorzijde van de telefoon wordt beschermt. Samsung heeft reeds een Leather Cover in het assortiment, dit hoesje beschermt echter uitsluitend de achterzijde van het toestel.

Het blijft vooralsnog onduidelijk voor welke telefoonmodellen de Flap Leather Cover bedoelt is. Mogelijk zal Samsung dit hoesje introduceren ten tijde van de nieuwe Galaxy A-serie telefoons – zoals de binnenkort verwachte Galaxy A53 en Galaxy A33. De Galaxy A13, A23, M23 en M33 werden eerder deze week reeds stilletjes aangekondigd.

Het is echter ook niet ondenkbaar dat er nog enige tijd overheen gaat alvorens deze optionele accessoire officieel wordt geïntroduceerd. Ten slotte behoort de reeds beschikbare Leather Cover tot de duurdere premium telefoonhoesjes. Als de Flap Leather Cover een extra geavanceerde variant wordt dan is het aannemelijk dat deze ook voor de duurdere telefoonmodellen beschikbaar komt.

Nu de Galaxy S22 serie officieel is geïntroduceerd is het wachten tot augustus alvorens de Samsung Galaxy Z Flip 4 en de Galaxy Z Fold 4 verwacht worden. Ten tijde van de Galaxy Z Flip 3 introduceerde Samsung ook een nieuw type hoesje, de Silicone Cover met Strap. Een soortgelijk telefoonhoesje is naderhand ook voor de Galaxy S21 FE en Galaxy S22 modellen geïntroduceerd. Voor de Samsung Z Fold 3 werd tevens een Leather Flip Cover uitgebracht – die zowel de voor- als achterzijde van de telefoon beschermt.

Kijken we naar het huidige hoesjesassortiment voor de S22 line-up dan valt op dat de Leather Cover tot de best verkochte hoesjes behoort – ondanks de relatief hoge adviesprijs van €55 was dit telefoonhoesje als eerst uitverkocht. Wat dat betreft lijkt het een logische zet te zijn van Samsung om hier een extra variant van uit te brengen.

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Samsung ook meerdere kleurvarianten zal uitbrengen van de Flap Leather Cover. Zo is het huidige lederen hoesje verkrijgbaar in ten minste twee kleuren, afhankelijk van het telefoonmodel. De beschikbare kleuren worden afgestemd op de kleur van de behuizing, waardoor deze naadloos aansluit bij het design van je telefoon.

Download official documentation: Samsung Flap Leather Cover.