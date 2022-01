Samsung Galaxy S22 officiële hoesjes en covers Samsung zal voor de high-end Galaxy S22 serie een reeks optionele accessoires uitbrengen, waaronder een uitgebreid assortiment aan covers in tal van kleuren.

Met nog 10 dagen te gaan alvorens Galaxy Unpacked 2022 plaatsvindt, zijn zo’n beetje alle details omtrent de Samsung Galaxy S22 serie al bekend. Het gaat om drie modellen, naast een basismodel zal Samsung ook een Galaxy S22 Plus en een Galaxy S22 Ultra introduceren. Nadat eerst het design van alle drie de telefoons is gelekt, zijn de afgelopen periode ook alle specs online verschenen. Zelfs de kleuren, geheugen varianten, prijs en de release datum is al bekend. Ondertussen verschijnen ook de officiële cases en covers online.

Samsung introduceert jaarlijks een grote verscheidenheid aan telefoonhoesjes voor de high-end S-serie smartphones. Dat zal niet anders worden voor de nieuwe devices. De Engelse mobiele accessoire website MobileFun heeft nu een serie foto’s gepubliceerd, waarop de drietal S22 modellen te zien zijn in combinatie met een serie optionele covers.

Samsung Galaxy S22 Ultra Smart Clear View Cover

Allereerst komt er een Smart Clear View Cover aan bod voor de Galaxy S22 Ultra. Het hoesje wordt getoond in een witte kleur. Daarnaast is er keuze uit de kleuren zwart en burgundy. Uiteraard zullen de hoesjes perfect matchen met de kleuren waarin de telefoon zal worden aangeboden (wit, zwart, groen en burgundy).

Met deze slimme cover houdt je jouw telefoon optimaal beschermt. Bovendien wordt je dankzij het kleine transparante venster op de hoogte gehouden van binnenkomende oproepen, meldingen en berichten – zonder dat je hiervoor het hoesje hoeft open te slaan. Ook behoudt je te allen tijden zicht op de tijd, datum en de batterij indicator.

Dit is overigens niet het enige slimme hoesje dat Samsung zal uitbrengen. Er zit ook een Smart LED View cover in de pijplijn. Deze beschermhoesjes zullen ook voor de andere twee S-serie modellen beschikbaar zijn. De adviesprijs van de Galaxy S22 hoesjes zullen sterk uiteenlopen. Zo kun je een Clear Cover al voor twee tientjes kopen, voor de slimme en lederen hoesjes dien je uiteraard dieper in de buidel te tasten.

Leather Cover voor Samsung Galaxy S22 Plus

Het tweede hoesje dat aan bod komt is een groene Leather Cover voor de Galaxy S22+. Het gaat om een luxe telefoonhoesje dat zacht en kwalitatief aanvoelt. Het lerenhoesje biedt tevens ondersteuning voor QI wireless charging – je kunt het hoesje dus gewoon om je telefoon laten zitten, wanneer je de telefoon draadloos oplaadt. Deze cover zal ook verkrijgbaar zijn in de kleuren zwart en grijs.

Dezelfde lederen cover wordt ook getoond voor de Galaxy S22. Het basis- en plusmodel zullen qua design weinig van elkaar verschillen. Zodoende zullen ook de accessoires in grote mate gelijk zijn – afgezien van de grootte, want het Plus model krijgt een 6,6” display terwijl het basismodel wordt voorzien van een 6,1” display. Ook de beschikbare kleuren van deze twee toestellen zullen identiek zijn: zwart, wit, groen en pink gold.

Daarnaast lijkt Samsung voornemens te zijn om een Silicone Cover met Strap uit te brengen voor de S22. Deze wordt getoond in een blauwe navy kleurstelling, met een oranje strap. Daarnaast is er een witte variant met een groene strap. Op de strap is de letter ‘S’ te lezen – waarmee wordt verwezen naar de S-serie. Dergelijke hoesjes zagen we voor het eerst bij de Galaxy Z Flip 3 clamshell telefoon, die halverwege 2021 is uitgebracht. Ook voor de Galaxy S21 FE is er zo’n siliconen cover met strap uitgebracht.

Optionele accessoires voor Galaxy S22 modellen

Uiteraard zijn dit niet de enige Galaxy S22 hoesjes die Samsung zal uitbrengen. Het volledige product assortiment zal bestaan uit: een LED Cover, een LED View Cover, een Clear View Cover, een Silicone Case, een Protective Cover, een Protective Standing Cover, een Smart Clear View cover, een Clear Standing Cover en ten slotte een Clear Cover.

Alle cases en covers worden in verschillende kleuren beschikbaar gesteld. Ieder type hoesje is gemaakt van ander materiaal. Van zacht siliconen tot leer of een stoffen hoesje – er is voor ieder wat wils. Afgezien van de genoemde accessoires zal Samsung ook een nieuwe oplader uitbrengen. Het gaat om een 45 Watt oplader, die geschikt is voor de Galaxy S22 Plus en de Galaxy S22 Ultra.

De nieuwe Samsung S-serie smartphones worden op woensdag 9 februari 2022 officieel geïntroduceerd. Hiervoor zal een Galaxy Unpacked event worden opgezet. Na de officiële introductie wordt het direct mogelijk om een pre-order te plaatsen voor de nieuwe modellen. Op vrijdag 25 februari zal de release plaatsvinden. Vanaf dat moment kun je de S22 modellen ook in de winkels kopen.

Aangaande de adviesprijs, het basismodel zal verkrijgbaar zijn voor € 850 (8GB / 128GB). De Galaxy S22 Plus krijgt een vanaf prijs van € 1.050 (8GB / 128GB) en de Galaxy S22 Ultra met geïntegreerd S Pen compartiment zal voor € 1.300 over de toonbank gaan (8GB / 128GB).

Naast een simlockvrij los toestel zullen de nieuwe Samsung telefoons ook verkrijgbaar zijn met abonnement. Door direct een abonnement af te sluiten kun je korting krijgen op de toestelprijs. Elke provider hanteert z’n eigen prijs. Zodoende is het altijd raadzaam om een prijsvergelijkingswebsite te raadplegen, om de verschillende aanbiedingen en bundels met elkaar te kunnen vergelijken.