Samsung Galaxy S21 FE officiële hoesjes Samsung Colombia zet drie officiële telefoonhoesjes voor de Galaxy S21 FE online. Het gaat om een silicone cover, een clear cover en een rugged cover.

Toon pagina inhoud

Al tijden wordt er online gesproken over de Samsung Galaxy S21 FE (Fan Edition). Het gaat om de opvolger van de Galaxy S20 FE. De Fan Edition wordt de goedkoopste toevoeging binnen de S21 modellenreeks, voorzien van dezelfde krachtige hardware en gebruiksvriendelijke software als z’n duurdere broers. Eerder deze week verschenen er al officiële persafbeeldingen online, waarop de smartphone in al z’n glorie te zien is. Ditmaal zijn er officiële hoesjes voor de Samsung S21 FE gelekt.

Het gaat om drie verschillende Galaxy S21 FE hoesjes, die op de website van Samsung Colombia staan vermeld. Het betreft een siliconen cover, een clear standing rugged cover en een transparante clear cover, zo wist GizmoChina te achterhalen. Grote kans dat de webpagina’s morgen offline worden gehaald, dan is het kwaad echter al geschied.

Samsung Galaxy S21 FE silicone cover

De silicone cover met modelnummer EF-PG990TBEGWW zal in een reeks verschillende kleuren worden uitgebracht. Op de foto’s wordt een oranje, groen, paars, wit en zwart model getoond. Afgaande op de Colombiaanse webpagina van Samsung zal het oranje model echter niet in Colombia worden gevoerd. Mogelijk dat deze variant in minder markten wordt uitgebracht dan de andere vier kleuren.

Het silicone hoesje voor de Galaxy S21 FE dien je aan de achterzijde van het toestel vast te klikken. Het telefoonhoesje heeft een matte afwerking dat zijdezacht aanvoelt. Het zachte materiaal zorgt tevens voor een comfortabele grip. Aan de linker onderzijde van de Samsung siliconen cover wordt een lipje gemaakt, waar je een koortje aan kunt hangen. De strap wordt overigens niet bijgeleverd, deze kun je als losse accessoire kopen.

Op Samsung’s website wordt nog geen prijs of verkrijgbaarheid vermeld. Dit model zal in ieder tot de goedkopere hoesjes behoren. Ter indicatie, de silicone cover voor de Galaxy S21 kost €20.

Samsung S21 FE clear standing rugged cover

Het tweede hoesje voor de S21 FE is een clear standing rugged cover (EF-JG990CTEGWW). Zoals de naam al doet vermoeden gaat het om een transparant hoesje dat extra bescherming biedt. Het hoesje wordt vervaardigd uit twee materialen, thermoplastisch polyeruthaan (TPU) en een laagje polycarbonaat (PC). Hierdoor worden schokken beter gedempt. Ook de hoeken van de telefoon worden beschermd.

De clear standing rugged cover van Samsung is MIL-STD-810G gecertificeerd, wat inhoudt dat de telefoon zonder schade een val van 1,5 meter moet kunnen doorstaan. Doordat het een transparant telefoonhoesje betreft kun je toch blijven genieten van het elegante design van de Samsung S21 FE. Het patroon aan de zijkant zorgt voor een betere grip en draagt bij aan het stijlvolle design.

Handig is ook het clipje aan de achterzijde. Deze maakt het mogelijk om het toestel zonder problemen neer te zetten, zowel in portretmodus als in landschap-modus. Handig tijdens het voeren van een videogesprek of op momenten dat je je handen even vrij wilt houden.

Samsung Galaxy S21 FE clear cover

De Premium Clear Cover met modelnummer EF-QG990CTEGWW is eveneens een transparant hoesje. In tegenstelling tot de Rugged Cover is dit smartphone hoesje niet gecertificeerd volgens de militaire standaard. Desondanks biedt de Clear Cover betere schokbescherming dan voorheen.

Om dit mogelijk te maken, heeft Samsung hybride materiaal toegepast om de achterzijde te beschermen. Het gaat om PC + PMMA materiaal, plus een flexibele TPU-beschermer aan alle vier de zijdes.

Houdt je ervan om jezelf te onderscheiden? Je kunt ervoor kiezen om deze transparante cover te verrijken met leuke stickers, zo maak je jouw eigen unieke hoesje. Stickers zullen separaat worden verkocht door Samsung. Vermoedelijk zal de prijs van de clear cover vergelijkbaar zijn met de silicone cover. De nieuwe hoesjes zullen als optionele accessoire worden aangeboden zodra de S21 FE officieel verkrijgbaar is.

Verwacht wordt dat Samsung de Galaxy S21 FE 5G op 4 januari 2022 officieel zal aankondigen. Het nieuwe telefoonmodel zal tijdens CES 2022 tentoongesteld worden. Op 11 januari 2202 zal de release plaatsvinden. Aangaande de prijs, vermoedelijk zal het nieuwe smartphone model zo’n € 625 – € 650 gaan kosten. De Samsung Galaxy S22 serie zal een maand later geïntroduceerd worden.

De smartphone wordt waarschijnlijk voorzien van een 6,4” plat AMOLED display met een Full HD+ resolutie en een 120Hz refresh-rate. Het toestel krijgt een kunststof achterpaneel. De Samsung S21 FE krijgt een triple-camera, bestaande uit een 32MP hoofdcamera, een 12MP ultra-groothoekcamera en een 8MP telefoto camera die 3x optische zoom mogelijk maakt.

De Android smartphone zal worden uitgerust met een 4.370 mAh batterij. Vermoedelijk zal de S21 FE compatibel zijn met een 25W oplader – deze zal echter niet standaard worden meegeleverd. Ook een microSD geheugenkaartslot zal ditmaal ontbreken. Er worden twee geheugenvarianten verwacht: 6GB/128GB en 8GB/256GB.