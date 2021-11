Samsung Galaxy S21 FE officiële persafbeeldingen De langverwachte Galaxy S21 FE 5G in alle kleuren te zien op een reeks officiële persafbeeldingen. De Fan Edition van Samsung wordt in januari 2022 verwacht.

De Galaxy S21 FE zit al geruime tijd in de pijplijn. In eerste instantie werd de nieuwe Fan Edition in augustus dit jaar verwacht. Naderhand werd oktober genoemd als mogelijke launch datum. Inmiddels is zo goed als zeker dat de Samsung Galaxy S21 FE in januari 2022 zal arriveren. Dat is slechts een maand voordat de Galaxy S22 serie aangekondigd zal worden. Het design en veruit de meeste specs zijn al geruime tijd bekend, inmiddels zijn er ook een reeks officiële persafbeeldingen online verschenen, die eerdere geruchten bevestigen.

De officiële Samsung renders werden gepubliceerd door de website CoinBRS. Nog nooit van gehoord? Dat kan, want het gaat om een nieuwe website, die nog geen twee weken online is en voornamelijk publiceert over crypto gerelateerde nieuwsonderwerpen. Desondanks heeft CoinBRS als eerste zo’n grote hoeveelheid persafbeeldingen van de S21 FE weten te bemachtigen.

Op de afbeeldingen wordt de Samsung Galaxy S21 FE 5G getoond in vier verschillende kleuren: groen, lichtpaars, wit en grijs. De kleuren zijn al enige tijd bekend, afgelopen maand maakte LetsGoDigital nog een reeks product renders van de Galaxy S21 FE waarin dezelfde vier kleuren aan bod kwamen.

Samsung S21 FE met vernieuwd design

Verwacht wordt dat Samsung de Galaxy S21 FE uitrust met een 6,4” AMOLED display. Dat betekent dat de Fan Edition iets groter wordt dan het basismodel en iets kleiner dan het Plus model. De Full HD+ displayresolutie is identiek, dat geldt tevens voor de 120Hz refresh-rate.

De mobiele telefoon wordt voorzien van een plat display en een kunststof achterpaneel. Het scherm wordt beschermt middels Corning Gorilla Glass Victus. Net als de andere S-serie smartphones zal dit model stof- en waterbestendig zijn volgens de IP68 normering.

Er wordt een ponsgat gemaakt, centraal bovenin, hierin wordt de selfiecamera verwerkt. Vermoedelijk gaat het om een 12 megapixel front-camera. Dat is een lagere resolutie dan de 32MP selfiecamera die in de Galaxy S20 FE wordt toegepast. Desondanks wordt verwacht dat het nieuwe model een minstens net zo’n goede beeldkwaliteit zal leveren.

Ook het camerasysteem aan de achterzijde zal worden herzien. Qua design zal het ontwerp veel gelijkenissen bevatten met de andere Galaxy S21 modellen. De flitser wordt echter buiten het camera-eiland geplaatst. Het gaat om een triple-camera, waarschijnlijk wordt er een 32MP groothoekcamera ingezet evenals een 12MP ultra-groothoekcamera en een 8MP telefoto zoomcamera.

Een 3.5mm koptelefoon aansluiting zal helaas ontbreken. Daarnaast lijkt Samsung ervoor te kiezen om ook het microSD geheugenkaartslot achterwege te laten. Deze ontwikkeling zagen we helaas ook al bij de andere S21 varianten, hierdoor is het minder eenvoudig om het geheugen naderhand uit te kunnen breiden.

Krachtige en betaalbare Galaxy S-serie telefoon

Vermoedelijk worden er ten minste twee geheugenvarianten beschikbaar gesteld: 6GB RAM / 128GB ROM en 8GB RAM / 256GB ROM. De Fan Edition zal worden aangedreven door dezelfde chipset als z’n grotere broers. In Europa zal de Samsung Exynos 2100 SoC worden ingezet, in sommige andere werelddelen zal de Qualcomm Snapdragon 888 worden toegepast.

Uiteraard zal het nieuwe model ook ondersteuning bieden voor het 5G mobiele internet netwerk. In combinatie met een 5G abonnement kun je deze telefoon dus ook gebruiken om supersnel te internetten. Het 5G netwerk is inmiddels in een groot deel van Nederland beschikbaar.

Aangaande de batterij, verwacht wordt dat de Samsung S21 FE wordt uitgerust met een 4.370 mAh batterij. Dat is kleiner dan de 5.000 mAh batterij die in de S20 FE werd toegepast. Die smartphone beschikt echter ook over een iets groter scherm; 6,5” in plaats van 6,4”. Verder zal het toestel 25W snelladen ondersteunen, evenals 15W draadloos opladen. Een oplader wordt echter niet langer meegeleverd, deze dien je als optionele accessoire te kopen.

De Samsung S21 FE wordt de goedkoopste toevoeging binnen de S21 modellenreeks. Vermoedelijk zal het toestel uitsluitend als 5G telefoon worden uitgebracht. De adviesprijs zal rond de €650 uitkomen. Verwacht wordt dat Samsung haar nieuwe Galaxy telefoon op 4 januari 2022 officieel zal aankondigen. De release zal plaatsvinden op 11 januari 2022.