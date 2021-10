Samsung Unpacked 2022: Galaxy S21 FE preview De release van de Galaxy S21 FE is meermaals uitgesteld, toch wordt deze Samsung smartphone begin 2022 alsnog verwacht. Lees hier meer!

Toon pagina inhoud

Vorig jaar wist Samsung menigeen te verrassen met de Galaxy S20 FE. Het was de eerste Fan Edition smartphone van Samsung, voorzien van veel features die Galaxy S-fans belangrijk vinden – maar tegen een lagere prijs dan andere S20 modellen. Het werd een regelrechte hit en dus kijken velen reikhalzend uit naar z’n opvolger, de Galaxy S21 FE. Dit telefoonmodel werd initieel in augustus verwacht, tijdens Galaxy Unpacked – waar ook de Galaxy Z Flip 3 en Galaxy Z Fold 3 opvouwbare smartphones werden aangekondigd.

Door de aanhoudende chiptekorten heeft Samsung echter moeten besluiten om de release op te schuiven. Vervolgens hoopten velen dat de Galaxy S21 Fan Edition alsnog zou arriveren in oktober. Helaas is gebleken dat Samsung ook deze datum niet heeft gehaald. Tijdens Galaxy Unpacked Part 2 schitterde het toestel opnieuw van afwezigheid. Wel werd de Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition uitgebracht, evenals een Galaxy Watch 4 Maison Kitsuné Editie.

Wanneer wordt de Samsung S21 FE verwacht?

Ondertussen duikt er telkens opnieuw bewijs op, waaruit blijkt dat er wel degelijk een Samsung S21 FE (SM-G990) in de maak is. De laatste informatie werd verspreid door Concept Creator, die via Twitter een foto publiceerde van een screen protector placement voor de S21 FE. Helaas kunnen we niet verder uitweiden over de herkomst van de foto. Desondanks is dit het zoveelste stukje bewijs dat de S21 FE nog altijd in de pijplijn zit. Daarnaast wist Roland Quandt vanochtend via Twitter te melden dat inmiddels ook de support pagina weer online staat op de website van Samsung.

Even leek het erop dat Samsung helemaal afziet van een Galaxy S21 FE release. Samsung kan immers niet oneindig lang wachten, ten slotte wordt de Galaxy S22 serie begin 2022 alweer verwacht. Toch lijkt de Zuid-Koreaanse fabrikant inmiddels een oplossing te hebben gevonden. Samsung is voornemens om de S21 FE alsnog in januari 2022 uit te brengen. Op 11 januari 2022 om precies te zijn. Gevolgd door de Galaxy S22 line-up in februari 2022.

Rond diezelfde periode zullen ook de Galaxy Tab S8 en Galaxy Tab S8 Ultra worden aangekondigd. Deze high-end Samsung tablets staan ook alweer enige tijd op de planning. Vermoedelijk speelt ook hier het tekort aan chips een rol in de vertraagde introductie.

Toestel kleuren

In afwachting op de nieuwe Fan Edition van Samsung heeft grafisch designer Giuseppe Spinelli, aka Snoreyn, een nieuwe set product renders gemaakt van de verwachte Galaxy S21 FE 5G. Het is hetzelfde model dat Snoreyn in juni visualiseerde, de kleuren zijn echter aangepast.

Hoewel toen al wel bekend was dat de Galaxy S21 FE in vier kleuren zal verschijnen -grijs, wit, lichtpaars en lichtgroen-, waren de exacte kleurschakeringen destijds nog onbekend. Naderhand wist Android Headlines een persafbeelding te publiceren waarop de S21 FE in alle verwachte kleuren werd getoond. Deze afbeelding is dan ook als basis gebruikt door Snoreyn om de nieuwe 3D renders vorm te geven.

Daarnaast lijkt er ook nog een blauwe kleurvariant in de pijplijn te zitten. Deze zal echter in een gelimiteerd aantal arriveren, zo meldde displayanalist Ross Young onlangs via Twitter. Mogelijkerwijs dat deze kleur ook niet in alle landen zal worden aangeboden.

Specificaties & kenmerken

Inmiddels is er al behoorlijk wat bekend over de Galaxy S21 Fan Edition, van het ontwerp tot aan de specs. Verwacht wordt dat de S21 FE wordt voorzien van dezelfde krachtige chipset als de andere S21 modellen. Het gaat om de Qualcomm Snapdragon 888 / Samsung Exynos 2100 SoC – met geïntegreerde 5G modem. Vermoedelijk worden er twee geheugenvarianten beschikbaar gesteld: 6GB RAM / 128GB ROM en 8GB RAM / 256GB ROM. Dit zou overeen komen met de S20 FE.

In tegenstelling tot de Galaxy S20 FE zal het nieuwe model echter geen ondersteuning bieden voor een microSD geheugenkaartslot. Hoewel dit ook al het geval is bij de andere S21 modellen, werd er lange tijd gehoopt dat Samsung de ‘Fan Editie’ nog wel van een geheugenkaartslot zou voorzien. Ten slotte is dit waar veel fans om vragen. Toch is inmiddels duidelijk geworden dat ook dit model geen ondersteuning zal bieden voor een microSD geheugenkaart.

De Samsung S21 FE wordt naar verluidt uitgerust met een plat 6,4-inch Full HD+ AMOLED display met een 120Hz refresh-rate. Dat betekent dat het toestel qua schermgrootte tussen de S21 en de S21+ zal vallen en tevens iets kleiner wordt dan z’n voorganger.

Net als het basismodel zal ook de Fan Edition over een kunststof achterpaneel beschikken. Ook wel ‘glasttic’ genoemd door Samsung – plastic dat eruit ziet als glas. Verder wordt het toestel voorzien van een IP68 rating, wat inhoudt dat de telefoon zowel water- als stofbestendig is.

Smartphone met triple-camera

Op componenten zoals de camera zal hoogstwaarschijnlijk bespaard worden. De Fan Edition zal over een minder goede camera set-up zal beschikken als de S21 / S21+. Verwacht wordt dat de S21 FE wordt uitgerust met een triple-camera. De hoofdcamera wordt geüpgraded ten opzichte van vorig jaar. Er wordt een 32MP groothoekcamera ingebouwd – in plaats van 12MP. De 12MP ultragroothoekcamera en de 8MP telefoto camera lijken ongewijzigd te blijven. Laatstgenoemde zal 3x optische zoom mogelijk maken.

De cameramodule krijgt dezelfde kleur als de behuizing, ook wordt de flitser buiten het camera-eiland geplaatst. Dat is een duidelijke verandering ten opzichte van zijn voorganger, de S20 FE, en zal het nieuwe model een extra stijlvolle uitstraling geven.

Aangezien Samsung zich met de Fan Edition richt op jongeren, zal er ook extra aandacht worden besteed aan de selfiecamera. De S21 FE wordt hoogstwaarschijnlijk voorzien worden van een 12MP front-camera. Dat is een lagere resolutie dan de 32 megapixel selfiecamera van de S20 FE. Desondanks is de verwachting dat de nieuwe selfiecamera een betere beeldkwaliteit zal leveren, door een grotere sensor en/of lichtsterkere lens toe te passen.

Software & Batterij

Net als de andere Galaxy S21 modellen zal de S21 FE draaien op het Android 11 besturingssysteem, in combinatie met de One UI 3 gebruikersinterface. Een update naar Android 12 zal ongetwijfeld vrij snel volgen. Ten slotte is het nieuwe OS inmiddels officieel gelanceerd door Google.

De Galaxy S22 serie worden de eerste Samsung smartphones die uit de doos op Android 12 draaien, waar de One UI 4 interface overheen geplaatst wordt. Samsung voorziet haar topmodellen standaard van 3 jaar software- en 4 jaar beveiligingsupdates. De Enterprise edities ontvangen 5 jaar beveiligingsupdates.

Aangaande de batterij, verwacht wordt dat de Samsung S21 FE wordt uitgerust met een 4.370 mAh batterij. Deze zal hoogstwaarschijnlijk een vergelijkbare batterijduur leveren als de 5.000 mAh batterij die in de 6,5” Samsung S20 FE te vinden is. Uit verschillende expert reviews is gebleken dat de S20 FE het makkelijk een volle dag volhoudt, ook als je de smartphone intensief gebruikt.

Verwacht wordt dat de Fan Edition zowel bedraad als draadloos opladen zal ondersteunen. Vermoedelijk zal de smartphone compatibel zijn met een 25W oplader. Deze zal echter niet standaard worden meegeleverd. De oplader zal als optionele accessoire worden aangeboden – net zoals het geval is bij de andere S21 modellen.

Samsung Galaxy S21 FE prijs & release datum

Over de prijs is vooralsnog geen concrete informatie bekend. Van de Galaxy S20 FE werd zowel een 4G als een 5G model uitgebracht. Voor het 4G model begonnen de prijzen bij €650 (128GB). Het 5G model ging voor een vanaf prijs van €750 (128GB) in de verkoop.

Samsung zal ditmaal waarschijnlijk uitsluitend een 5G model uitbrengen. Mogelijkerwijs gaat de Galaxy S21 FE 5G voor dezelfde prijs in de verkoop als de S20 FE 4G een jaar geleden. Ten slotte is de Galaxy S21 dit jaar ook voor een lagere prijs in de markt gezet. Bovendien is dit telefoonmodel inmiddels al geruime tijd verkrijgbaar, waardoor dit toestel ook alweer in prijs is gezakt. Om de nieuwe Fan Edition interessant te maken zal Samsung voor een scherpe prijs moeten kiezen.

Verwacht wordt dat de Samsung Galaxy S21 FE op dinsdag 11 januari 2022 officieel zal worden aangekondigd. De kans is groot dat het gaat om een stille release, zonder groots event. Ten slotte gaat een maand later alle aandacht alweer uit naar de high-end Galaxy S22 serie, voor deze modellenreeks zal wel een Galaxy Unpacked evenement worden opgezet.

Note to editors : The Samsung Galaxy S21 FE product images shown in this publication are created by in-house designer Giuseppe Spinelli (aka Snoreyn). The presented 3D renders are for illustrative purposes only, this product is not (yet) for sale. Feel free to use the images on your own website, YouTube and/or social media channel, please be so respectful to include a clickable source link into your publication.