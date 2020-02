Samsung Galaxy S20 een supersnelle 5G smartphone De Galaxy S20 is verkrijgbaar als 4G en 5G model. De Samsung telefoon biedt uitstekende gaming prestaties en indrukwekkende foto en video mogelijkheden.

Samsung heeft zojuist de nieuwe S-serie smartphones geïntroduceerd. Zoals al werd verwacht wordt de Galaxy S10 opgevolgd door de S20. Er wordt dus geen S11 uitgebracht, de modelnaam wordt gelijk getrokken met het jaar van de introductie. In 2021 mag je dus de Galaxy S21 verwachten. Voor 2020 heeft Samsung drie nieuwe modellen aangekondigd: de Galaxy S20, de S20+ en het topmodel, de S20 Ultra.

De Samsung Galaxy S20 is het nieuwe instapmodel, dit is de goedkoopste en kleinste toevoeging binnen de 2020 S-serie. Dit jaar wordt er namelijk geen Galaxy S20e uitgebracht. De S20 beschikt over een 6,2-inch display met een QHD+ resolutie. Het Infinity-O display is HDR10+ gecertificeerd en biedt een maximale refresh-rate van 120 Hz. Net als bij de Galaxy Note 10 is er in het midden, bovenin het scherm een gat gemaakt voor de selfie-camera. Er is een 10 megapixel Dual Pixel AF sensor ingebouwd om prachtige portretfoto’s vast te kunnen leggen.

8K video’s maken met de Samsung S20

Met de nieuwe S-serie modellen wordt de focus gelegd op fotografie en niet te vergeten videografie. Want dit zijn de eerste Galaxy smartphones waarmee je 8K video’s kunt vastleggen.

Ook de beeldkwaliteit moet beduidend beter zijn als voorheen, met de nieuwe S-serie modellen wil Samsung het opnemen tegen DSLR camera’s. Het instapmodel is voorzien van een triple camera. Er is een 12 megapixel ultragroothoek camera ingebouwd (120˚) evenals een 12 megapixel groothoek camera (f/1.8). De derde camera is een 64 megapixel telefoto camera met 3x optische zoom en optische beeldstabilisatie.

Ben je niet zeker welke camera de beste optie is voor dat specifieke moment? Met de nieuwe functie ‘Single Take’ gebruik je alle drie de camera’s tegelijk, waarna de smartphone zelf de beste shots aanbeveelt. Vind je een groot zoombereik belangrijk? Met de Galaxy S20 Ultra kun je maar liefst 10x optisch inzoomen, daarnaast is er een 100x digitale zoom voorhanden – waarmee je elk onderwerp eenvoudig dichtbij haalt.

Galaxy 20 5G en 4G model

Van de nieuwe Samsung smartphone wordt zowel een 4G als 5G model uitgebracht. Ook in Nederland! Eindelijk zullen de eerste 5G telefoons in ons land worden uitgebracht, later dit jaar zal het 5G netwerk ook daadwerkelijk worden uitgerold in Nederland. Ideaal, zo kun je de 8K video’s live streamen en ook voor het spelen van games zal 5G een welkome toevoeging zijn.

Een leuk detail: voor de productpresentatie had Samsung een livestream opgezet, de camera crew van Samsung maakte hiervoor uitsluitend gebruik van de S20 – in plaats van professionele camera systemen. Samsung is ook een samenwerking aangegaan met YouTube. Vanaf heden wordt het mogelijk om 8K video’s rechtstreeks te uploaden naar YouTube. Zo kun je al je opgenomen smartphone video’s in de hoogst mogelijke resolutie delen met je vrienden en familie. En met de komst van het ultrasnelle mobiele 5G netwerk kun je zelfs de grootste 8K videobestanden in een mum van tijd uploaden.

De Samsung S20 wordt aangedreven door de 7nm Exynos 990 chipset. Deze processor is vergelijkbaar met de Qualcomm Snapdragon 865 processor, die overigens gebruikt wordt voor de modellen die in Amerika verkocht worden. In Europa en Korea wordt de Exynos chip van Samsung zelf ingezet. Het 4G model wordt voorzien van 8GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. Bij het 5G model wordt er standaard 12GB RAM ingebouwd voor ongekende snelle prestaties.

Het toestel draait op het Android 10 besturingssysteem en wordt geleverd met Samsungs’ meest cleane en gebruiksvriendelijke interface tot nu toe: One UI 2. Je kunt de S20 ook gebruiken om smart home apparaten te bedienen via de SmartThings app. Ook kun je gezondheids- en wellness-doelen bereiken met Samsung Health.

Samsung gaat samenwerking aan met Xbox

De Samsung Galaxy S20 moet de beste gaming-ervaring ooit leveren. Met onder andere een 120Hz-scherm, een razendsnelle processor, AKG-audio en een speciale game booster-functie – die op de achtergrond werkt om de instellingen te optimaliseren voor topprestaties – ervaar je elke mobiele game op de best mogelijke manier. En straks met 5G in Nederland zijn de mogelijkheden bijna eindeloos.

Een bijzonder detail, Samsung is een samenwerking aangegaan met Microsoft op het gebied van mobiel gamen. Zo is het racespel Forza Street vanaf heden exclusief verkrijgbaar via de Galaxy Store. Samsung en Xbox zullen hun samenwerking de komende periode uitbreiden, om een ‘premium cloud-based streaming experience’ te brengen naar Galaxy gebruikers.

Samsung is meer nieuwe samenwerkingen aangegaan, waaronder met Spotify en Bixby Routines. Zo kun je gepersonaliseerde soundtracks baseren op dagelijkse routines. Bijvoorbeeld als je naar de sportschool gaat of juist gewoon even lekker wilt relaxen in bad. Ook nieuw is de ‘Music Share’ functie, zo kun je de Bluetooth verbinding uitbreiden naar een autoradio of luidspreker, ideaal tijdens een roadtrip.

De 4.000 mAh batterij moet voldoende krachtig zijn om de hele dag door te komen. Opladen gaat met de nieuwe S-serie smartphones lekker snel, er wordt een 25W snellader meegeleverd.

Samsung Galaxy Buds+ draadloze oordopjes

Naast de drietal nieuwe S-serie smartphones en de Galaxy Z Flip opvouwbare telefoon heeft Samsung ook nieuwe oordopjes aangekondigd. De Galaxy Buds draadloze oordopjes die vorig jaar ten tijde van de S10 werden uitgebracht, worden dit jaar opgevolgd door de Buds+.

De Samsung Galaxy Buds+ beschikken over dynamische two-way speakers voor een krachtige bas en helder geluid, afgestemd door AKG. Er zijn drie microfoons ingebouwd voor een extra hoge geluids- en stemkwaliteit. Ook is de batterijduur verlengt: 11 uur voor de Buds+ en een extra 11 uur met behulp van de charging case. Dankzij de Spotify-samenwerking kun je eenvoudig naar je favoriete muziek luisteren en jouw gewenste afspeellijsten samenstellen. De Galaxy Buds+ zijn ook compatibel met Apple iOS.

Wanneer kun je de Samsung Galaxy S20 kopen?

Per direct is het mogelijk om een preorder te plaatsen voor de nieuwe S-serie smartphones. Wil je de Galaxy S20 kopen? Tijdens de preorder periode krijg je de Galaxy Buds+ gratis meegeleverd. De draadloze oordopjes gaan ook los in de verkoop vanaf 14 februari voor een adviesprijs van €170.

De Samsung S20 is ten tijde van de release verkrijgbaar in drie kleuren: Cloud Pink, Cloud Blue en Cosmic Grey. Voor het 4G LTE model is de prijs vastgesteld op €900, dat is gelijk aan de introductieprijs van de S10 vorig jaar. Voor het Galaxy S20 5G model wordt €100 extra gerekend. Het is overigens de eerste 5G telefoon die je in Nederland kunt kopen.

Op vrijdag 13 maart 2020 wordt het toestel uitgebracht. Op dat moment worden alle preorder bestellingen uitgeleverd en zullen de telefoons ook in de winkels komen te liggen, denk aan MediaMarkt, BCC, Coolblue, Bol etc. Naast een simlockvrij los toestel kun je er natuurlijk ook voor kiezen om de telefoon met abonnement te kopen. Alle grote Nederlandse telecomproviders, waaronder Vodafone T-Mobile, KPN en Tele2 zullen de Galaxy S20 aanbieden. Besluit je het toestel te kopen in combinatie met een telefoonabonnement dan krijg je korting op de toestelprijs. De prijs varieert per provider.