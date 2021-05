Samsung Galaxy Z Slide modelnaam slideable smartphone Na Samsung Z Roll wordt nu ook de modelnaam Samsung Z Slide vastgelegd. Zijn er meerdere uittrekbare smartphone modellen van Samsung op komst?

Toon pagina inhoud

Samsung Electronics introduceerde afgelopen jaar met succes de Galaxy Z Fold 2 en Galaxy Z Flip opvouwbare smartphones. Inmiddels lijkt de Zuid-Koreaanse fabrikant zich voor te bereiden op de komst van een nieuw type smartphone; een uittrekbare smartphone met een oprolbaar scherm. Drie dagen geleden onthulde LetsGoDigital een Europees handelsmerk voor de benaming ‘Samsung Z Roll’, vermoedelijk bedoelt voor de eerste Samsung smartphone met een oprolbaar display. Wellicht gaat het om een slidable smartphone zoals Samsung Display eerder deze week toonde, zo concludeerde we destijds.

Inmiddels is er echter nieuwe informatie vrijgekomen, de Zuid-Koreaanse fabrikant heeft namelijk nog een trademark ingediend bij de European Union Intellectual Property Office (EUIPO).

Samsung Galaxy Z Slide smartphone

Op 21 mei 2021 heeft Samsung Electronics een handelsmerk vastgelegd bij de EUIPO voor de naam ‘Z Slide’. De aanvraag is gecategoriseerd als Class 9 en wordt gekenmerkt door dezelfde omschrijving als ‘Z Roll’.

Samsung Z Slide trademark description: ‘Smartphones; mobile telephones; tablet computers; telecommunication apparatus; electronic pens for smartphones and tablet computers’.

Ook ditmaal wordt er melding gemaakt van de S Pen. Nadat eerder dit jaar de Galaxy S21 Ultra compatibel is gemaakt met de befaamde styluspen van Samsung, is de verwachting dat ook de Galaxy Z Fold 3 S Pen support zal bieden. Deze vouwtelefoon wordt in de zomer van 2021 verwacht. Waarschijnlijk is Samsung voornemens om in de toekomst meer modellen uit te brengen die te gebruiken zijn met de S Pen.

De namen ‘Z Roll’ en ‘Z Slide’ liggen erg dicht bij elkaar. ‘Roll’ staat voor oprolbaar, terwijl ‘Slide’ impliceert dat het om een slideable smartphone met een oprolbaar display gaat. Het blijft vooralsnog onduidelijk of Samsung met deze benamingen refereert naar één en hetzelfde device of dat het bedrijf meerdere nieuwe smartphonemodellen in ontwikkeling heeft.

Bij beide benamingen wordt de letter ‘Z’ genoemd, waarmee gerefereerd lijkt te worden aan de Galaxy Z serie. Hierbinnen worden alle opvouwbare smartphones van Samsung geplaatst – waaronder de Galaxy Z Fold 2 en Galaxy Z Flip. Het lijkt erop dat Samsung alle smartphones met een flexibel display binnen de Galaxy Z serie wil onderbrengen.

Mogelijkerwijs heeft Samsung Electronics simpelweg de definitieve benaming nog niet bepaald. Persoonlijk twijfel ik daar echter aan. Het bedrijf staat er namelijk niet om bekend om meerdere handelsmerken aan te vragen voor één en hetzelfde product – dit in tegenstelling tot sommige andere merken, zoals LG Electronics. De trademarks van Samsung resulteren echter nagenoeg allemaal in een eindproduct.

Eén van de mogelijkheden is dat Samsung Electronics naast een horizontaal uittrekbaar display ook werkt aan een model met een verticaal uittrekbaar scherm. Zodoende kan dezelfde differentiatie worden aangebracht tussen ‘Z Roll en ‘Z Slide’ als tussen de ‘Z Fold’ en ‘Z Flip’ Het bedrijf heeft inmiddels verschillende patenten aangevraagd voor zo’n type slider smartphone.

Hoewel Samsung Display ook een S Foldable heeft getoond, die twee kanten op kan vouwen, is het naar onze mening niet aannemelijk dat de benaming ‘Z Roll’ of ‘Z Slide’ voor dit model gebruikt zal worden. Dat toestel wordt naar verluidt onder de naam ‘Samsung Galaxy Z Fold S’ op de markt gebracht.

Rond augustus wordt er een Galaxy Unpacked 2021 event opgezet door Samsung om de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 te introduceren. Wellicht dat we tijdens dit evenement ook meer te horen krijgen over komende oprolbare / slider modellen. Verwacht wordt dat de eerste Samsung slider smartphone in 2022 wordt uitgebracht.

Bekijk hier de aanvraag voor Samsung Z Slide.