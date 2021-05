Samsung Galaxy Z Flip 3 release in 4K resolutie Het design van de Samsung Z Flip 3 is bekend. De clamshell smartphone krijgt een dubbele camera en een 1,83” cover-display. Release: zomer 2021.

Eerder vandaag werd onverwachts het design van de ‘next Z Flip’ bekend. Via Twitter werden er in een mum van tijd meerdere beelden getoond waarop de Galaxy Z Flip 3 in opgevouwen vorm te zien is. Kenmerkend hierbij is het two-tone design. Rondom het camerasysteem en de display is gekozen voor een zwarte afwerking. De rest van de behuizing krijgt een andere kleur, waarbij er ditmaal extra veel kleurvarianten beschikbaar zullen worden gesteld. Uit de afbeeldingen blijkt dat de opvouwbare smartphone in ieder geval in het grijs, wit, paars en groen verkrijgbaar zal zijn.

Aan de hand van deze nieuwe informatie heeft grafisch designer Giuseppe Spinelli zich ingezet om een nieuwe reeks 3D product renders te maken voor LetsGoDigital. Ditmaal is de Samsung Galaxy Z Flip 3 voorzien van een dubbele camera en een 1,83” coverdisplay.

Samsung Z Flip 3 met dubbele camera

Uit de gelekte afbeeldingen blijkt verder dat de clamshell smartphone wordt voorzien van Corning Gorilla Glass Victus, om het toestel extra krasbestendig te maken. Over het ontwerp lees je op internet verschillende verhalen. Sommige spreken van ‘het beste design’ ooit, anderen zijn er duidelijk minder van gecharmeerd. Er zijn in ieder geval veel gelijkenissen te trekken met de vroegere Google Pixel smartphones, die ook een tweekleurig ontwerp hadden.

Daarnaast lijkt het frame vernieuwd te zijn. Onlangs heeft Samsung Electronics verschillende handelsmerk aanvragen ingediend voor een ‘Armor Frame‘, ‘Armor Skin, ‘Armor Layer‘ en Pro-Shield‘. De omschrijving van de trademarks duidden op een versterkt smartphone frame. Het is zeker niet ondenkbaar dat de komende opvouwbare smartphones van het merk over een extra robuust en duurzaam Armor Frame zullen beschikken.

Ook lijkt Samsung haar foldables voor het eerst een IP-rating mee te geven. Door de constructie zal de clamshell waarschijnlijk nog niet geheel stof- en waterdicht zijn, maar waarschijnlijk wel spatwaterdicht. Dit zou natuurlijk al een mooie winst zijn, aangezien er momenteel nog helemaal geen opvouwbare smartphones met een IP-rating verkrijgbaar zijn.

Voorgaande renders van de Galaxy Z Flip 3 toonden een nog groter cover-scherm en een driedubbele camera. Dit blijkt wat te ambitieus te zijn geweest. Mogelijk dat dit wel een positieve weerslag gaat hebben op de prijs. Het voorgaande model ging voor €1500 in de verkoop, verwacht wordt dat het nieuwe vouwtoestel in ieder goedkoper in de markt wordt gezet.

Aangaande de camera’s, vermoedelijk worden er op dit punt weinig wijzigingen doorgevoerd – zoals we dit jaar ook hebben gezien bij de Galaxy S21. Dat lijkt bij de Galaxy S22 overigens wel anders te worden. Bij de Samsung Z Flip 3 zal de dubbele camera waarschijnlijk onveranderd blijven qua resolutie: een 12 megapixel groothoekcamera en een 12 megapixel ultragroothoekcamera. Daarnaast zal er een 10 megapixel punch-hole selfiecamera geïntegreerd worden, voor die momenten dat je de telefoon in opengevouwen stand gebruikt.

Eerder gingen er al geruchten de ronde dat de Samsung Z Flip 3 in 8 verschillende kleuren haar debuut zal maken. Naast grijs, wit, paars en groen lijkt er ook een zwart, beige, blauw en roze model in het verschiet te liggen. Het blijft echter nog onduidelijk welke kleuren in welke werelddelen beschikbaar zullen zijn.

Samsung Galaxy Unpacked 2021

In juli of augustus zal Samsung een Galaxy Unpacked Summer evenement organiseren, waar zowel de Galaxy Z Flip 3 als de Galaxy Z Fold 3 gepresenteerd zullen worden. Liefhebbers van de Fold hoeven overigens ook niet langer in spanning af te wachten, want ook van deze opvouwbare telefoon zijn inmiddels de eerste officiële beelden gelekt.

Zoals al werd verwacht wordt de Samsung Z Fold 3 de eerste vouwtelefoon met een under-screen camera. Daarnaast zal dit model ook voor het eerst ondersteuning bieden voor de S Pen van Samsung.

Verwacht wordt dat beide modellen direct na de officiële introductie al verkrijgbaar zijn als pre-order. De wereldwijde release zal een week of twee later plaatsvinden. Over de bijbehorende pre-order acties is vooralsnog weinig informatie bekend. Vermoedelijk zullen klanten de nieuwe Galaxy Buds oordopjes cadeau krijgen en mogelijk wordt er ook een actie georganiseerd waarbij je een gratis oplader krijgt meegeleverd. Verwacht wordt namelijk dat de lader niet langer standaard in de verkoopverpakking zit inbegrepen.

