Galaxy Z Flip 3 foldable van Samsung verschijnt in 8 kleuren

Smartphonefans zal het niet zijn ontgaan dat Samsung in de zomer van 2021 twee nieuwe opvouwbare smartphones zal presenteren; de Galaxy Z Fold 3 tablet smartphone en de Z Flip 3 clamshell smartphone. Over beide foldables is de afgelopen weken al veel gezegd en geschreven op het internet. Enige tijd geleden produceerde LetsGoDigital al product renders van de verwachte Z Flip 3, met groter cover display en triple camera.

Destijds werden er vier kleurvarianten verwacht; zwart, groen, beige en licht paars. In de tussentijd is er echter nieuwe informatie online verschenen, waaruit blijkt dat Samsung waarschijnlijk nog vier kleuren in de maak heeft: mat grijs, wit, roze en donkerblauw.

Op basis van deze berichtgeving heeft de Italiaanse grafisch designer Giuseppe Spinelli voor LetsGoDigital een nieuwe reeks renders ontworpen waarbij de Samsung Z Flip 3 in alle 8 verwachte kleuren getoond wordt.

Uiteraard kan Samsung besluiten iets andere kleurnuances aan te brengen, door voor iets lichtere of donkere kleurschakeringen te kiezen. De zwarte en paarse variant zullen waarschijnlijk veel gelijkenissen hebben met de kleuren van de originele Z Flip (4G). De grijze en witte variant zijn vermoedelijk afgeleid van het 5G model.

De overige kleuren – groen, beige, roze en donkerblauw – zijn niet eerder gebruikt binnen de Galaxy Z-serie. Voor het samenstelling van het groene, blauwe en roze model hebben we gekeken naar de Galaxy S20 FE, de beige variant hebben we naar eigen inzicht vormgegeven.

Niet eerder heeft Samsung een vouwtelefoon uitgebracht in zoveel verschillende kleuren. Het is dan ook niet aannemelijk dat alle kleuren in alle regio’s verkrijgbaar zullen zijn. Vooralsnog is de verwachting dat in Europa standaard de kleurvarianten zwart, groen, beige en paars zullen worden aangeboden.

Het is daarnaast zeker niet uit te sluiten dat er op den duur nog extra kleuropties bij komen. Zo werd de Z Flip 5G (grijs, brons, wit) ook in andere kleuren uitgebracht als de half jaar eerder uitgebrachte 4G variant (zwart, paars). Door enkele maanden na de introductie nieuwe opties beschikbaar te stellen kan een extra verkoopimpuls gecreëerd worden.

Mocht je je overigens afvragen wat er met de Z Flip 2 is gebeurd, het lijkt erop dat dit modelnummer wordt overgeslagen. Enige tijd geleden kreeg LetsGoDigital te horen dat Samsung haar volgende clamshell niet de modelnaam Galaxy Z Flip 2 meegeeft, maar onder de naam Z Flip 3 zal vermarkten – om zo de benaming gelijk te kunnen trekken met de Z Fold devices.

Samsung Z Flip 3 wordt duurzamer

Het is goed mogelijk dat Samsung ditmaal ook inzet op het aanbieden van meerdere kleuren voor het frame, om zodoende het toestel verder te kunnen personaliseren. Deze trend werd reeds ingezet bij de Galaxy Z Fold 2, die via de website van Samsung in 4 speciale framekleuren wordt aangeboden. Ook voor de begin dit jaar gelanceerde Galaxy S21 Plus en S21 Ultra heeft Samsung diverse exclusieve kleuren uitgebracht die uitsluitend via de Samsung site te bestellen zijn.

Over het frame gesproken, deze wordt mogelijkerwijs volledig herzien. Onlangs heeft het bedrijf meerdere trademark aanvragen ingediend, in meerdere werelddelen, voor de namen ‘Armor Frame’, ‘Armor Skin’, ‘Armor Layer’ en ten slotte ‘Pro-Shield’. Al deze benamingen wijzen op de ontwikkeling van een nieuw smartphone frame, die robuuster en duurzamer is dan het aluminium frame dat momenteel wordt toegepast. Zodoende wordt de vouwtelefoon extra kras- en valbestendig.

Het lijkt aannemelijk dat dit nieuwe Armor Frame voor het eerst zal worden toegepast bij de komende opvouwbare smartphones van Samsung. Aangezien de Galaxy Z Fold 3 de duurdere en grotere variant wordt is het mogelijk dat alleen dit vouwbare model over een vernieuwd frame zal beschikken. Het is echter zeker niet ondenkbaar dat ook de Galaxy Z Flip 3 wordt uitgerust met een Armor Frame. Net zoals de Ultra Thin Glass (UTG) technologie ook haar debuut maakte bij de Z Flip.

Daarnaast worden de verwachte vouwtelefoons van Samsung voor het eerst voorzien van een IP-rating, zo meldde SamMobile onlangs. Dat houdt in dat de toestellen tenminste spatwaterdicht worden. Geheel stof- en waterdicht (IP68) lijkt helaas nog niet haalbaar te zijn. In mei vorig jaar rapporteerde LetsGoDigital al over een patent dat Samsung heeft aangevraagd voor een waterdichte Galaxy Fold.

Concurrentievoordeel vergroten

Duidelijk is dat Samsung dit jaar extra wil inzetten op haar foldable smartphone reeks. Het bedrijf is al de onbetwiste marktleider op het gebied van vouwtelefoons, om ook in de toekomst een dominant marktaandeel te behouden is het belangrijk dat de toestellen zo duurzaam mogelijk worden, ten slotte zijn het niet bepaald goedkope telefoons. Bovendien is dit een goede manier om de voorsprong op de concurrentie te behouden.

Door de vouwtelefoon daarnaast in extra veel kleurvarianten uit te brengen is er voor ieder wat wils. Als Samsung ten slotte ook nog kans ziet om de adviesprijs (enigszins) te verlagen, zullen meer en meer consumenten de overstap naar een opvouwbare smartphone overwegen.

Industrieanalisten verwachten dat er in 2021 wereldwijd ruim 5 miljoen opvouwbare en oprolbare smartphones verkocht zullen worden. Ruim 3 miljoen daarvan zullen in het laatste kwartaal verkocht worden, zo stelde Display Supply Chain Consultants (DSCC) onlangs in een uitgebreid rapport.

Opvallend genoeg wordt in hetzelfde rapport de verwachting uitgesproken dat Samsung in Q3 2021 ten minste drie vouwbare modellen zal aankondigen. Mogelijk dat hiermee gedoeld wordt op de Galaxy Z Fold Tab, een extra grote tablet variant met een dubbel scharnier. Het blijft echter nog onbekend of dit model al in 2021 wordt uitgebracht. Daarnaast wordt er al enige tijd gespeculeerd over een in ontwikkeling zijnde uittrekbare smartphone met een oprolbaar scherm.

In de tweede helft van het jaar zullen ook andere merken het speelveld betreden, denk aan Google, Oppo en Vivo. Ook van Xiaomi wordt nog ten minste één extra vouwbaar model verwacht. Laatstgenoemde bracht eerder dit jaar de Xiaomi Mi Mix Fold uit in China, als eerste opvouwbare telefoon van het merk. Mogelijk dat Huawei ook nog een extra model zal presenteren, nadat begin dit jaar de Huawei Mate X2 werd uitgebracht. Sommige van deze merken zullen ook gebruik gaan maken van de UTG display technologie van Samsung Display, zo stelt DSCC.

Verwachte specificaties van de Samsung foldable smartphone

Je mag er vanuit gaan dat de nieuwe Galaxy Z smartphones zullen worden aangedreven door de nieuwste en meest krachtige chipset van het moment – de Snapdragon 888. Deze high-end SoC van Qualcomm wordt gebakken op het 5 nanometer procedé, beschikt over een geïntegreerde 5G modem en maakt geavanceerde AI toepassingen mogelijk.

De nieuwe Galaxy Z Flip 3 zal in ieder geval als 256GB model worden aangeboden. Daarnaast wordt er mogelijk ook een extra goedkope 128GB uitvoering beschikbaar gesteld, zodoende kan Samsung een lagere vanaf prijs hanteren.

We gaan er overigens niet vanuit dat het geheugen uitbreidbaar zal zijn middels een geheugenkaartje. Ten slotte bieden de huidige Z Flip en Z Fold 2 ook geen ondersteuning voor een microSD kaart. Bij de S21 modellen is het geheugencompartiment ook achterwege gelaten. Als alternatief is het wel mogelijk om gebruik te maken van cloudoplossingen, zoals Google Drive of Dropbox. Zodoende kun je toch je al bestanden bewaren, zonder dat de telefoon traag wordt door geheugenproblemen.

Voor de software wordt ongetwijfeld het Android besturingssysteem ingezet. Het Android 11 OS zal verrijkt worden met de One UI 3.3 interface van Samsung. Het gaat om een geüpdatet variant van de One UI 3.1 gebruikersinterface die op de S21 modellen is terug te vinden.

Uiteraard zal Samsung het nieuwe model niet alleen in meer kleuren aanbieden. Naast vernieuwde hardware en software zal Samsung ditmaal ook een groter cover-display integreren. Dat is ook wenselijk, aangezien het voorgaande model over een betrekkelijk klein 1,1” scherm beschikt.

Het flexibele scherm van 6,7-inch lijkt qua formaat ongewijzigd te blijven. Vermoedelijk zal ditmaal wel ondersteuning worden geboden voor de 120Hz refresh-rate, al dan niet adaptief. Een hoge refresh-rate komt het scroll-gemak ten goede en zorgt ervoor dat bewegende beelden er vloeiender uitzien.

Bij de S21 Ultra is de verversingssnelheid adaptief gemaakt, waardoor de refresh-rate automatisch wordt aangepast aan de hand van hoe het toestel wordt gebruikt, zodoende kan er op de accuduur bespaard worden – wat wel wenselijk is, aangezien de accucapaciteit er niet op vooruit lijkt te gaan, hier komen we later in deze publicatie nog op terug.

Ten slotte lijkt Samsung ook voornemens te zijn om de schermranden te verkleinen. Zodoende kunnen de totale afmetingen iets gereduceerd worden, zonder dat dit ten koste gaat van de grootte van het scherm.

Over het aantal camera’s blijft nog enige onduidelijkheid bestaan. De 10 megapixel punch-hole camera wordt waarschijnlijk gehandhaafd, deze is bruikbaar als selfiecamera als je het toestel in opengevouwen stand gebruikt.

Uiteraard is deze camera ook uitstekend inzetbaar om te videobellen, in dat geval kun je de smartphone eenvoudig in een hoek op tafel zetten – zo houdt je je handen vrij tijdens het videogesprek. Dankzij de Flex mode wordt de indeling automatisch in tweeën gedeeld, het bovenste schermdeel fungeert als viewfinder, terwijl het onderste schermdeel alle bedieningselementen weergeeft.

Mogelijk worden er aan de achterzijde slechts twee camera’s geplaatst, zoals ook bij de huidige Z Flip (5G) het geval is – een 12MP groothoek en een 12MP ultragroothoek camera. Er zijn echter ook meermaals geluiden geweest dat Samsung er een derde telefotocamera aan zal toevoegen, om te kunnen zoomen. Dit zou wat ons betreft ook meer in lijn liggen met andere high-end telefoons van het merk. Desalniettemin moge duidelijk zijn dat de camera’s vooralsnog geen speerpunt zijn voor de Z Flip foldable.

Ten slotte lijkt Samsung ook de audiokwaliteit naar een hoger niveau te willen tillen. De enkele speaker wordt vermoedelijk vervangen voor een stereo speaker, dit zal de algehele geluidskwaliteit zeker ten goede komen.

Dual batterij biedt mogelijk ondersteuning voor 65W snelladen

Hoewel verschillende expert reviews hebben uitgewezen dat de batterijduur van de Z Flip matig is, lijkt Samsung daar bij het nieuwe model geen wijziging in aan te brengen. Uit een tweetal keuringsrapporten is gebleken dat er opnieuw gekozen wordt voor twee batterijen, met een totale capaciteit van 3.300 mAh.

Om een langere accuduur te kunnen realiseren zou er ook een grotere batterij ingebouwd moeten worden. Dit zou echter ook z’n weerslag hebben op de afmetingen (dikte) en het gewicht van het toestel. Het lijkt erop dat Samsung niet bereid is om deze concessie te doen.

Wel verwachten we dat Samsung vorderingen heeft gemaakt op het gebied van de oplaadsnelheden. De originele Flip biedt slechts ondersteuning voor 15W snelladen. Dat is natuurlijk onder de maat voor een smartphone van pak ‘m beet €1500. Naar verwachting zal de Samsung Z Flip 3 ten minste 25W snelladen ondersteunen. Dat zou tevens overeenkomen met de Galaxy S21 devices. Naast bedraad opladen zal ook draadloos opladen en omgekeerde draadloos opladen worden ondersteunt.

Er is overigens nog enige hoop dat de vorderingen op het gebied van snelladen een stuk indrukwekkender zullen zijn. Begin dit jaar rapporteerde LetsGoDigital al over een nieuwe 65 Watt oplader van Samsung. Destijds suggereerden we dat deze oplader mogelijk bedoelt is voor de Galaxy Note 21. Inmiddels is echter duidelijk dat er dit jaar geen nieuwe Note smartphone zal worden aangekondigd, wegens chip tekorten.

In plaats daarvan worden er dit jaar nog drie high-end modellen verwacht: de Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3 opvouwbare smartphones en de Galaxy S21 FE, als goedkoop alternatief op de S21. Het is zeker niet ondenkbaar dat de nieuwe 65W snellader, die inmiddels ook is gecertificeerd door de TÜV, bedoelt is voor ten minste één van deze nieuwe modellen.

Temeer omdat Samsung onlangs een nieuwe 65W GaN charger heeft aangekondigd, zo valt op Android Central te lezen. Tijdens het Galaxy Unpacked evenement, waar ook de nieuwe Galaxy Book Pro werd gepresenteerd, heeft Samsung uitgebreid aandacht besteed aan deze nieuwe galliumnitride oplader. Samsung maakte echter nog niet bekend voor welke producten deze lader geschikt is.

Ongeacht of de Samsung Z Flip 3 ondersteuning biedt 65W snelladen, verwacht wordt dat er geen oplader wordt meegeleverd in de verkoopverpakking. De lader zal als optionele accessoire worden aangeboden. Deze trend is Samsung begin dit jaar reeds ingezet met de S21 serie, nadat Apple vorig jaar hetzelfde besloot bij de iPhone 12 serie. Zodoende willen de bedrijven eWaste tegengaan.

Samsung heeft reeds te kennen gegeven deze policy in de toekomst uit te willen breiden naar andere Galaxy series, het is daarom de algemene verwachting dat zowel de Z Flip 3 als de Z Fold 3 zonder oplader geleverd worden. Mogelijkerwijs worden er wel acties opgezet tijdens de preorder periode, om zodoende gratis of tegen een flinke korting een oplader te kunnen bemachtigen.

Samsung Galaxy Z Flip 3 prijs & release datum

Waarschijnlijk zal Samsung in juli een evenement organiseren waarbij zowel de nieuwe Flip als Fold wordt verwacht. Het is echter ook mogelijk dat we nog een maand langer geduld moeten hebben alvorens de nieuwe Samsung foldables officieel worden aangekondigd. Doorgaans gaan de smartphones kort na de officiële introductie al in de verkoop.

De pre-order periode zal vermoedelijk direct na de aankondiging van start gaan. Mogelijk dat er gelijktijdig ook een nieuw setje Galaxy Buds oordopjes worden uitgebracht, die zullen dan ongetwijfeld in de pre-order acties verweven worden. Daarnaast is het aannemelijk dat de nieuwe vouwtelefoons ook UWB ondersteuning bieden, waardoor ze ook compatibel zijn met de onlangs geïntroduceerde Galaxy SmartTag+.

Ten slotte zal Samsung waarschijnlijk ook een of meerdere bijpassende telefoonhoesjes uitbrengen. De huidige Leather Flip Cover bestaat uit twee delen, waardoor het hoesje geen bescherming biedt rondom het scharnier. Mogelijkerwijs dat dit bij de nieuwe generatie gaat veranderen.

Aangaande de adviesprijs tasten we nog enigszins in het duister. Het voorgaande model werd voor €1500 in de markt gezet. De Samsung Z Flip 3 5G lijkt er in ieder geval niet duurder op te worden. Ervan uitgaande dat Samsung ditmaal ook een 128GB variant uitbrengt zou dit maar zo kunnen resulteren in een vanaf prijs van om en nabij de €1.350.

De komende maanden zullen de missende puzzelstukjes ongetwijfeld op hun plaats vallen. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn houden we je op de hoogte.

Note to editors : The product images in this publication are created by in-house graphic designer Giuseppe Spinelli (aka Snoreyn). The presented concept renders are for illustrative purposes only. The images are copyright protected. Feel free to use the pictures on your own website, please be so respectful to include a source link into your publication.