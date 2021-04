Samsung Z Flip 3 verschijnt in plaats van Galaxy Z Flip 2 Samsung introduceert dit jaar geen Galaxy Z Flip 2, maar wel een Galaxy Z Flip 3. De nieuwe clamshell wordt gelijktijdig met de Galaxy Z Fold 3 verwacht.

Toon pagina inhoud

De Samsung Galaxy S21 serie is alweer verschillende maanden verkrijgbaar. Het is nu wachten op de opvouwbare toestellen van Samsung. De Zuid-Koreaanse fabrikant lijkt dit jaar voornemens te zijn om de Z Flip 3 en de Z Fold 3 gelijktijdig te introduceren. Afgelopen week rapporteerde de Zuid-Koreaanse website The Elec dat beide modellen begin juli 2021 worden uitgebracht, tijdens een virtueel Galaxy Unpacked evenement. Dat is een maand eerder dan vooralsnog verwacht werd.

Over de modelnaam lijkt nog enige onduidelijkheid te bestaan. The Elec maakt melding van een ‘Galaxy Z Fold 3’ en een ‘Galaxy Z Flip 2’ en voegt eraan toe dat het om ‘voorlopige namen’ gaat.

LetsGoDigital heeft echter van meerdere betrouwbare bronnen vernomen dat Samsung haar keuze omtrent de modelnaam inmiddels heeft vaststaan. Dit jaar wordt er geen Z Flip2 uitgebracht, de clamshell zal onder de modelnaam Galaxy Z Flip3 in de markt worden gezet.

LetsGoDigital has heard from several reliable sources that Samsung made its final decision regarding the model name of its new clamshell smartphone. The device will be marketed under the model name Galaxy Z Flip3.

Er gaan al langer geruchten dat Samsung de naam wil wijzigen, om zo de Z Fold en Z Flip serie gelijk te trekken. Van de Fold zijn er natuurlijk al twee modellen verschenen. Daar komt bij dat Samsung dit jaar voornemens is om beide vouwtelefoons gelijktijdig te introduceren. Door gelijktijdig een Z Flip 2 en een Z Fold 3 uit te brengen kan de gedachte ontstaan dat de Z Flip 2 een oud model is. Om dit te voorkomen prefereert Samsung de naam Galaxy Z Flip 3.

De Samsung Galaxy Z Flip 5G kan dan de geschiedenisboeken ingaan als de ‘Z Flip 2’. Dit model werd zo’n 5 maanden na de originele Z Flip aangekondigd. Qua specs zijn beide toestellen grotendeels gelijk, hoewel het 5G model over een krachtigere chipset beschikt.

Ook qua tijdslijn zou dit goed passen, ten slotte werd de Z Flip 5G ook in juli aangekondigd. Het lijkt er dus op dat de Samsung Z Flip 3 release precies één jaar later zal plaatsvinden. Het is dan ook niet uit te sluiten dat Samsung voornemens is om voortaan jaarlijks rond juli haar nieuwe vouwtoestellen te presenteren.

Verbeteringen Samsung Z Flip 3 en Galaxy Z Fold 3

Aangaande de verbeteringen, de Samsung Z Flip 3 krijgt naar verluidt een groter cover-scherm en een extra camera (triple camera). Ook zullen de schermranden worden verkleind, om dit mogelijk te maken zal ook het scharnier vernieuwd worden. Verder ligt het in de lijn der verwachtingen dat er nieuwe kleuropties worden aangeboden (zwart, beige, groen en paars). Waarschijnljik worden er ook speciale uitvoeringen ter beschikking gesteld, die uitsluitend via de website van Samsung te bestellen zijn.

Ook de Samsung Z Fold 3 zal op verschillende punten verbeterd worden. Dit wordt mogelijk de eerste opvouwbare smartphone van Samsung met een under panel camera (UPC). Ook lijkt dit de eerste vouwtelefoon te worden die ondersteuning biedt voor de S Pen.

Er zijn echter ook enkele negatieve geluiden te horen aangaande de nieuwe opvouwbare smartphones van Samsung. Zo lijkt de Zuid-Koreaanse fabrikant de accucapaciteit niet te verhogen. De 3.300 mAh accu van de Z Flip is in veel expert reviews beoordeeld als ‘matig’. Of Samsung toch kans ziet om de accuduur te verlengen, middels hardware en software aanpassingen, blijft vooralsnog onduidelijk. Ook de batterij van de Z Fold 3 lijkt eerder kleiner, dan groter te worden. The Elec spreekt in haar rapportage over een totale accucapaciteit van 4.380 mAh, wat 3% minder is dan de Galaxy Z Fold 2.