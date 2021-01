Samsung Under Panel Camera voor smartphones en TV’s Samsung Display legt handelsmerk vast voor UPC (Under Panel Camera), bedoelt voor laptops en monitoren, maar ook voor smartphones en TV’s.

Afgelopen week heeft Samsung Display voor het eerst haar nieuwe under-display camera technologie getoond. De technologie werd overigens niet gedemonstreerd in een smartphone, maar in een laptop. Het gaat om een futuristische ogende notebook met zeer smalle schermranden, het is de eerste Samsung OLED laptop met under-panel camera. Deze camera technologie is al geruime tijd in ontwikkeling en zal dit jaar naar verwachting ook voor het eerst in Samsung Galaxy smartphones geïntegreerd worden.

Vorige week publiceerde Samsung nog een video waarin een Galaxy smartphone met under-screen camera werd getoond. Het leek te gaan om een smartphone uit de Note-serie, mogelijk de later dit jaar verwachte Galaxy Note 21 Ultra. Bij dit toestel was ook geen selfie-camera zichtbaar, waardoor al snel de gedachte ontstond dat deze smartphone over een front-camera beschikt die onder het scherm is geplaatst.

Ook kreeg het bedrijf onlangs nog een patent toegewezen waarin gedetailleerd beschreven staat hoe Samsung een under-display camera wil gaan toepassen bij smartphones.

Samsung UPC (Under Panel Camera) voor smartphones

In de tussentijd heeft Samsung Display een trademark aangevraagd in thuisland Zuid-Korea. Op 15 januari 2021 is het handelsmerk ‘UPC’ vastgelegd. Deze afkorting wordt gebruikt om een ‘under-panel camera’ aan te duiden.

Uit de omschrijving blijkt dat Samsung deze benaming niet alleen wil gaan inzetten voor haar nieuwe laptop line-up. Naast ‘OLED display panel’ en ‘Computer display monitor’ spreekt de omschrijving ook van een ‘Smartphone display’ en ‘TV display panel’.

Samsung lijkt zich inmiddels voor te bereiden om deze nieuwe camera technologie in meerdere type producten toe te passen. Het blijft vooralsnog onduidelijk in welke Galaxy smartphone deze technologie voor het eerst zal verschijnen. Mogelijk wordt er eerst een mid-range Galaxy A-serie smartphone geïntroduceerd, alvorens Samsung ook een high-end telefoon zal uitrusten met zo’n under-panel camera.

Samsung is zeker niet de enige telefoonfabrikant die deze technologie in ontwikkeling heeft. Halverwege 2019 toonde Oppo en Xiaomi al een under-display camera smartphone. Xiaomi liet afgelopen jaar nog weten inmiddels alweer de derde generatie in ontwikkeling te hebben.

Toch zijn er, afgezien van de ZTE Axon 20 5G, nog geen smartphones geïntroduceerd met deze nieuwe camera tech. De belangrijkste reden hiervoor is de beeldkwaliteit, deze doet vooralsnog onder ten opzichte van conventionele camerasystemen. Desalniettemin zullen we de komende maanden ongetwijfeld meer te horen krijgen omtrent telefoonmodellen waarbij de camera onder het scherm is aangebracht.

Samsung TV’s met under-display camera

Daarnaast lijkt Samsung ook toekomstige televisie modellen uit te willen rusten met zo’n zelfde type camera. Enige tijd geleden kwamen we al een octrooi tegen voor een Samsung televisie met under-panel camera. Bij TV’s hebben we de afgelopen jaren dezelfde trend gezien als bij smartphones, laptops en andere consumenten elektronica. De schermranden zijn steeds verder gereduceerd, waardoor de gebruiker een extra groot schermoppervlak tot z’n beschikking heeft. Zo introduceerde Samsung tijdens CES 2020 al een 8K QLED TV met ‘Zero Bezel’ ontwerp.

Het nadeel van dergelijke designs is dat er steeds minder ruimte is voor de integratie van een camera. Hier kan de under-display camera uitkomst bieden, zo behoudt je (in theorie) dezelfde functionaliteit, zonder dat dit ten koste gaat van het ontwerp. Samsung heeft haar TV line-up voor de eerste helft van 2020 reeds bekend gemaakt, mocht Samsung in 2021 nog een televisie introduceren met een under-panel camera, dan zal dit hoogstwaarschijnlijk rond september gebeuren als IFA 2021 van start gaat.

Bekijk hier de aanvraag van Samsung Display voor UPC.