Samsung under-display camera mogelijk al voor Galaxy Note 21 Samsung legt gedetailleert vast hoe het bedrijf toekomstige Galaxy smartphones wil voorzien van een selfie-camera die onder het scherm geplaatst wordt.

Afgelopen jaar is er veel geschreven over under-display camera (UDC) technologie. Halverwege 2019 toonde Oppo en Xiaomi al een prototype smartphone met deze baanbrekende selfie-camera technologie. Afgelopen jaar werd dan ook de allereerste smartphone met camera onder het scherm geïntroduceerd, de ZTE Axon 20 5G. Ook andere telefoonfabrikanten, zoals Samsung, houden zich al geruime tijd bezig met de ontwikkeling van zo’n type front-camera.

Vorige maand rapporteerde LetsGoDigital nog over een Samsung Galaxy smartphone met een onzichtbare selfie-camera. Hiervoor werd een punch-hole camerasysteem toegepast en een bewegend sub-display. Destijds sprake we al van een soort tussenoplossing.

Inmiddels heeft Samsung ook een patent toegewezen gekregen voor een échte under-display camera smartphone. Maanden hebben we op de redactie van LetsGoDigital uitgekeken naar documentatie omtrent de Samsung’s under-screen camera technologie; nu is het zover. Dit is hoe Samsung de camera onder het scherm wil laten verdwijnen, waardoor een full screen design gecreëerd kan worden, zonder bezels, notches of gaten in het scherm.

Samsung plaatst selfie-camera en flitser onder het scherm

Het octrooi genaamd ‘Display Device’ werd in mei 2020 aangevraagd door Samsung Display bij de USPTO (United States Patent and Trademark Office). De documentatie werd op 31 december 2020 gepubliceerd.

De Samsung smartphone beschikt over twee displaydelen. Het eerste displaydeel vormt het hoofdscherm, het tweede display deel heeft een hogere lichtdoorlaatbaarheid waardoor de camerasensor voldoende licht kan opvangen om kwalitatieve foto- en video opnames te kunnen maken.

Het tweede displaydeel kan zowel de gehele breedte van de bovenzijde beslaan, als in één van de twee hoeken geplaatst worden – zoals ook in bovenstaande illustratie getoond wordt. Achter het tweede displaydeel worden de selfie-camera, flitser en een sensor geplaatst.

Deze sensor kan een infraroodsensor zijn, die licht kan ontvangen met een golflengte van een infraroodstraal en licht ontvangt dat wordt gereflecteerd door het te fotograferen object. Zodoende kan de afstand berekend worden tussen de smartphone en het te fotograferen object, op basis van de intensiteit van het gereflecteerde licht. Op deze wijze kunnen objecten / personen sneller herkent en gedetecteerd worden, ook in de avonduren kan het gebruik van een infraroodsensor helpen bij het verkrijgen van een betere beeldkwaliteit.

De twee displaydelen worden naadloos geïntegreerd en staan met elkaar in verbinding, zodat content verdeeld over de beide displaydelen kan worden weergegeven. De resolutie van het tweede displaygebied kan lager zijn dan die van het hoofdscherm, aldus de documentatie.

Dat Samsung al jaren werkt aan een under-display camera dat blijkt wel uit dit patent, zo wordt er onder andere verwezen naar een octrooi uit 2016 waarin dergelijke technologie al werd besproken. Vanzelfsprekend is de documentatie inmiddels een stuk gedetailleerder, de ontwikkelingen lijken zich inmiddels -in ieder geval op papier- in een vergevorderd stadium te bevinden.

Samsung Galaxy smartphone met in-display camera

Het blijft vooralsnog onduidelijk wanneer de eerste Samsung Galaxy smartphone met under-screen camera zal worden uitgebracht. Komende week zal de Samsung Galaxy S21 line-up worden aangekondigd, deze drietal high-end smartphones zullen echter nog over een punch-hole selfie-camera beschikken. Mogelijk dat Samsung in de tweede helft van 2021 kans ziet om een smartphone met in-display camera te lanceren.

Het zou natuurlijk een fantastische toevoeging zijn voor de Galaxy Note 21 Ultra – temeer omdat Samsung na dit jaar hoogstwaarschijnlijk afscheid zal nemen van de Note line-up. Dit model wordt echter al in augustus verwacht, het is de vraag deze nieuwe technologie dan al beschikbaar is.

Sommige geloven dat de Galaxy Z Fold 3 over een under-display camera zal beschikken. Persoonlijk geloof ik echter niet dat Samsung dergelijke complexe technologie dit jaar al kan toepassen bij een opvouwbare smartphone.

Het ligt meer voor de hand dat Samsung deze technologie eerst zal toepassen bij een mid-range A-serie smartphone. Net zoals de in 2018 uitgebrachte Galaxy A8s de allereerste Samsung smartphone was met een punch-hole camera. Het is daarom niet uit te sluiten dat de volgend jaar verwachte Samsung Galaxy S22 pas de eerste high-end smartphone van Samsung wordt met zo’n nieuw type selfie-camera.

Bekijk hier het patent van de Samsung Display under-screen camera.