Gisteren heeft Samsung haar eerste persconferentie van 2021 gehouden. Tijdens het Samsung First Look event werden een reeks nieuwe televisies aangekondigd, waaronder de geheel nieuwe Neo QLED TV met miniLED technologie. Daar zal het niet bij blijven, want volgende week donderdag, 14 januari 2021, staat er nog een digitaal event ingepland. Tijdens het Samsung Unpacked 2021 evenement worden de Samsung Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra verwacht. De afgelopen periode zijn nagenoeg dagelijks nieuwe details gelekt omtrent de drietal S-serie smartphones, zodoende is zo’n beetje alles al bekend over de S21 line-up.

Het basismodel van de Galaxy S21 line-up zal goedkoper worden uitgevoerd dan de S20 van vorig jaar. Samsung lijkt er dit jaar voor te kiezen om een plat display met implementeren met een lagere resolutie: Full HD ipv QHD. Wel wordt het 6,2” display voorzien van de nieuwste screen protector; Corning Gorilla Glass Victus. De achterzijde van de Samsung S21 wordt gemaakt van goedkoper kunststof, in plaats van glas. Een opmerkelijke keuze voor een high-end toestel – hoewel Samsung bij de S20 FE en de Note 20 ook al dezelfde strategie volgde.

Camera configuratie van het instapmodel

Het camerasysteem zal dit jaar ook geen update krijgen, afgezien van een design update worden er geen vernieuwingen verwacht ten opzichte van vorig jaar. Hoewel de details omtrent de camera al geruime tijd bekend zijn, verscheen afgelopen week ook de eerste officiële infographic van Samsung online, waarbij per camera exact beschreven staat welke lens er wordt toegepast.

Er wordt een 10 megapixel front-camera ingebouwd met een lensdiafragma van f/2.2. Het triple-camera systeem bestaat uit een 12 megapixel groothoekcamera met een lichtsterke f/1.8 lens, een 12 megapixel ultra-groothoek camera (f/2.2) en ten slotte een 64 megapixel zoomcamera (f/2.0) die 3x Hybrid zoom mogelijk maakt.

Niet alleen het camerasysteem blijft ongewijzigd, hetzelfde geldt ook voor de 4.000 mAh batterij, die ondersteuning biedt voor 25 Watt snelladen. Een belangrijk verschil met voorgaande jaren; er wordt bij de Galaxy S21 geen oplader of oordopjes meegeleverd – dit geldt overigens voor alle drie de modellen.

Het goede nieuws is dat de Samsung S21 ook goedkoper wordt dan de S20 vorig jaar. De prijs van de 5G uitvoering wordt geschat €850. Met keuze uit de kleuren: grijs, wit, roze en paars. Ook de beschikbare geheugenvarianten zijn inmiddels gelekt, de S21 zal naar verwachting over 8GB RAM geheugen beschikken, met keuze uit 128GB of 256GB geheugen.

Een microSD geheugenkaart zal niet langer ondersteunt worden, het is dus belangrijk om een goede afweging te maken tussen de beschikbare geheugenvarianten, alvorens je besluit dit model te kopen. Voor 256GB geheugen dien je een meerprijs van €50 te betalen, ten opzichte van de 128GB variant.

Samsung S21 Plus met vergelijkbare specificaties als het basismodel

Het Plus model is met z’n 6,7” display een stukje groter dan het basismodel. Verder hebben de tweetal toestellen veel gelijkenissen met elkaar. Zo kiest Samsung ervoor om ook de Galaxy S21 Plus uit te rusten met een plat scherm met een Full HD resolutie.

Het camerasysteem is dit jaar ook identiek aan het basismodel. Opvallend genoeg koos Samsung er afgelopen jaar nog voor om de S20+ te voorzien van een extra 3D DepthVision camera. Deze komt bij de S21 Plus te vervallen. De 8K video functie blijft gehandhaafd bij alle S21 modellen. Alleen van het Plus model wordt de batterijcapaciteit uitgebreid, het gaat om een 4.800 mAh accu (ipv 4.500 mAh) met ondersteuning voor 25W snelladen.

Overigens, alle drie de Europese S-serie smartphones worden in 2021 aangedreven door de nieuwe Exynos 2100 van Samsung. Deze processor zal op 12 januari officieel worden aangekondigd. In de US wordt de onlangs geïntroduceerde Qualcomm Snapdragon 888 ingezet. De S21 toestellen draaien op het nieuwe Android 11 besturingssysteem, in combinatie met de One UI 3.1 gebruikersinterface.

De Samsung S21 Plus wordt uitgebracht in drie kleuren: zwart, zilver en paars. De adviesprijs van deze smartphone wordt €50 goedkoper dan vorig jaar. Oftewel, voor €1.050 kun je het 5G model kopen met 128GB opslaggeheugen. Voor een additionele €50 is dit toestel ook verkrijgbaar met 256GB. Net als het basismodel biedt ook de Plus geen mogelijkheid om het geheugen uit te breiden middels een geheugenkaartje. Wel wordt er standaard meer werkgeheugen ingebouwd, 12GB RAM.

Het topmodel uit de S21 serie heeft de beste camera’s

Het Ultra model wordt het absolute vlaggenschip. Dit model krijgt als enige S-serie 2021 smartphone een curved display met een WQHD+ resolutie. De 120Hz refresh-rate, die voorheen alleen te gebruiken was bij Full HD+ resolutie, zal ditmaal ook in maximale resolutie bruikbaar blijven. Hier is Samsung overigens niet de eerste mee, de Oppo Find X2 Pro uit april 2020 beschikt ook over een 120Hz QHD display – dit toestel biedt overigens een uitstekend alternatief op de S20 Ultra / S21 Ultra.

De Samsung S21 Ultra krijgt naar verwachting nog wel gewoon een glazen achterzijde. De Ultra wordt ook het enige nieuwe S-serie model dat ondersteuning biedt voor een microSD kaart. Daarnaast krijgt dit toestel een vernieuwde quad-camera met twee telefoto lenzen (10x zoom en 3x zoom) – beide beschikken over een 10 megapixel resolutie. Voor de 108 megapixel groothoekcamera wordt een nieuwe sensor ingezet, met dezelfde resolutie. Daarnaast wordt er een 12 megapixel ultragroothoekcamera ingebouwd.

Het laser AF systeem, dat debuteerde in de Galaxy Note 20 Ultra, zal ook in de S21 Ultra worden toegepast. Dit autofocussysteem werkt relatief snel. Bij de S20 Ultra deden zich lange tijd problemen voor met het scherpstellen via de 3D DepthVision camera, ook na verscheidene software-updates. Het lijkt dan ook een verstandige keuze van Samsung om deze niet langer te gebruiken. Verder zal er natuurlijk ook nog een LED flitser worden ingebouwd.

De meest opvallend nieuwe functie van de Galaxy S21 Ultra wordt ongetwijfeld de compatibiliteit met de Samsung S Pen. Voor het eerst zal een Galaxy S-serie smartphone te gebruiken zijn met de stylus pen van Samsung. Het gaat overigens wel om een ander type pennetje als bij de Note 20 (Ultra). Ook zal de S21 Ultra niet over een stylus compartiment beschikken, in plaats daarvan worden er Samsung hoesjes met S Pen opbergvakje toegevoegd aan het accessoire assortiment.

Het Ultra model krijgt een vergelijkbare adviesprijs als vorig jaar, wat neerkomt op een vanaf prijs van €1.350 (128GB). Deze smartphone zal ook verkrijgbaar zijn met 256GB geheugen – voor beide modellen wordt 12GB RAM ingezet. Het duurste model wordt zelfs voorzien van 16GB werkgeheugen en 512GB opslaggeheugen, dit toestel kun je straks hoogstwaarschijnlijk kopen voor €1.530. Genoemde prijzen zijn voor een los toestel, zonder abonnement.

Op 14 januari 2021 worden de Galaxy S-serie 2021 modellen officieel geïntroduceerd door Samsung Electronics, om 16:00 Nederlandse tijd zal de livestream van start gaan. Naar verwachting is het een dag later al mogelijk om een preorder te plaatsen. Op vrijdag 29 januari 2021 worden de toestellen officieel uitgebracht, op dat moment worden ook de preorder bestellingen uitgeleverd.