Samsung verkoopt Galaxy S21 waarschijnlijk zonder oplader Samsung lijkt Apple toch achterna te lopen, de Galaxy S21 smartphones worden hoogstwaarschijnlijk zonder telefoonoplader en zonder oordopjes geleverd.

Naarmate de introductie van de Samsung Galaxy S21 serie dichterbij komt, worden er ook steeds meer details bekend omtrent de drietal nieuwe S-serie modellen. Gisteren publiceerde LetsGoDigital nog een uitgebreid artikel met een reeks 4K resolutie renders van de verwachte Samsung S21, S21+ en S21 Ultra modellen. In de tussentijd is er echter alweer nieuws beschikbaar gekomen, dat overigens niet door iedereen als even positief ervaren zal worden.

Samsung Galaxy S21 Plus krijgt wél een glazen behuizing

Om te beginnen met het goede nieuws. Na onze publicatie over de Samsung S21 serie gisteren zijn wij door verschillende uitgevers benaderd dat het Plus model wél over een glazen behuizing zou beschikken. Aan de hand hiervan hebben we navraag gedaan bij onze bron, die nauw betrokken is bij Samsung Electronics.

Het klopt inderdaad dat alleen het basismodel voorzien wordt van een kunststof behuizing (genaamd ‘Glastic’). De duurdere S21+ krijgt nog wél gewoon een glazen behuizing. Deze informatie had ik in eerste instantie verkeerd begrepen – excuses voor de ontstane verwarring.

In de tussentijd zijn ook de eerste live beelden online verschenen van het Plus en Ultra model. Het was YouTuber Sakitech die deze beelden kreeg toegestuurd en online zette. Uit deze real life foto’s blijkt tevens hoe dicht de renders van Giuseppe Spinelli bij de werkelijkheid zitten. Zelfs het laser-autofocus systeem met het kleine rode lichtje is op de renders zichtbaar.

Samsung S21 zonder oplader en oordopjes

Met betrekking tot het minder goede nieuws, uit een recente Braziliaanse Anatel certificering blijkt dat Samsung wel degelijk voornemens is om de nieuwe Galaxy S21 modellen zonder oplader te leveren. Ook zullen er niet langer earphones worden meegeleverd, zo wist Technoblog en CanalTech te melden.

Concurrent Apple besloot in september al hetzelfde te doen, de nieuwe iPhone 12 modellen worden zonder oplader en koptelefoon geleverd. De officiële reden hiervoor luidt; ‘In het kader van onze inspanningen om onze milieudoelstellingen te behalen, worden bij de iPhone 12 modellen geen lichtnetadapter en EarPods meer meegeleverd. De verpakking bevat een USB‑C-naar-Lightning-kabel voor snelladen, die compatibel is met USB-C-lichtnetadapters en computerpoorten.’

In oktober dit jaar plaatste Samsung Caribe nog een opmerkelijke Facebook post online waarin het bedrijf Apple’s beslissing belachelijk maakte: ‘Your Galaxy does give you what you are looking for. From the most basic as a charger to the best camera and even 120Hz screen on a smartphone’.

Hoewel deze post kort daarna alweer offline werd gehaald (zie Google Cache voor het originele bericht), waren Samsung fans blij opgelucht om dit te lezen. Helaas lijkt deze vreugde van korte duur te zijn geweest.

Het is overigens niet voor het eerst dat Samsung ervoor kiest om Apple eerst aan te vallen, om vervolgens enkele maanden later exact hetzelfde gedrag te kopiëren. Twee jaar geleden zagen we hetzelfde bij de 3.5mm koptelefoon aansluiting – die sindsdien door veel fabrikanten achterwege wordt gelaten.

Optionele accessoires kopen

Als Samsung inderdaad besluit om de nieuwe Galaxy S21 modellen zonder oplader en oordopjes te leveren (waar het wel op lijkt, gezien de officiële certificering), dan is de kans groot dat er meer fabrikanten zullen volgen. Niet zozeer omdat ze het allemaal zo goed voor hebben met het milieu, maar wel omdat er simpelweg veel extra geld te verdienen valt door dergelijke essentiële producten als optionele accessoire aan te bieden.

De smartphonemarkt blijft krimpen, zo kunnen telefoonfabrikanten toch hun omzet enigszins stabiel houden. Temeer omdat er juist de laatste jaren veel ontwikkelingen zijn doorgevoerd op het gebied van snelladen. Grote kans dus dat jouw oude adapter lang niet zo snel is, als datgene wat jouw nieuwe smartphone ondersteunt – waardoor de behoefte groter wordt om een nieuwe oplader te kopen.

Voor een optionele adapter betaal je bij Samsung een adviesprijs van €35 (25W) en €50 (45W). Koptelefoons zijn er in vele soorten en maten, met sterk variërende prijzen. Voor de AKG in-ear koptelefoon (Y100 Wireless) is de adviesprijs vastgesteld op €100. Door het weglaten van dit soort essentiële basisfuncties zullen veel consumenten ervoor kiezen om deze als optionele accessoire te kopen, zonder dat Samsung de adviesprijs van de smartphones zelf hoeft te verlagen.

Hoeveel gaat de Galaxy S21 kosten?

Verwacht wordt dat de Galaxy S21 wel iets goedkoper wordt dan de introductieprijs van de S20 afgelopen jaar. Het nieuwe model zal een vanaf prijs krijgen van zo’n €900 (5G / 128GB). De prijsdaling van pak ‘m beet €100 heeft echter niet zozeer te maken met het weglaten van deze accessoires. Ten slotte wordt het basismodel -naar alle waarschijnlijkheid- op verschillende punten gedowngraded ten opzichte van vorig jaar.

Denk aan een plat display (in plaats van een afgerond scherm), een lagere schermresolutie (Full HD in plaats van QHD) en een goedkope plastic behuizing (in plaats van glas). Daar komt bij dat zowel het camerasysteem als de batterij ongewijzigd blijft, ten opzichte van vorig jaar. Het enige voordeel ten opzichte van de S20 is dus feitelijk de vernieuwde hardware en software.

Ook de Samsung Galaxy S21 Plus zal op verschillende punten goedkoper worden uitgevoerd. Zo krijgt ook dit model een plat scherm en een Full HD+ resolutie. De Samsung S20+ werd nog voorzien van een duurder curved display met QHD+ resolutie. Dit alles zal naar verwachting resulteren in een prijsverlaging van zo’n €50, wat neerkomt op een vanaf prijs van €1.050. De accucapaciteit lijkt overigens wel iets verbeterd te worden ten opzichte van vorig jaar; 4.800 mAh in plaats van 4.500 mAh.

De meeste nieuwe functies, waaronder een verbeterd camerasysteem, lijken voorbestemd te zijn voor het duurste model; de Galaxy S21 Ultra. Wat betreft de kleuren, de Ultra zal ten tijde van de lancering in twee kleuren beschikbaar worden gesteld: Phantom Black en Phantom Silver.

Het Plus model kun je straks naar alle waarschijnlijkheid kopen in drie kleurstellingen: Phantom Black, Phantom Silver en Phantom Violet. Het basismodel verschijnt hoogstwaarschijnlijk in vier kleuren: Phantom Grey, Phantom White, Phantom Violet en Phantom Pink. Het is overigens mogelijk dat niet alle kleurvarianten ook in Nederland verkrijgbaar zullen zijn.

Display formaten

Gisteren ontstond er nog enige onduidelijkheid omtrent de displayformaten van de nieuwe S-serie smartphones. De doorgaans betrouwbare lekker Ice Universe plaatste protective films van de nieuwe modellen online via Instagram, hierop stond het volgende vermeld: S21: 6,3-inch, S21+: 6,7-inch en S21 Ultra: 6,9-inch.

Volgens onze bron is deze informatie echter incorrect, het zou gaan om: Galaxy S21: 6,2-inch, S21+: 6,7-inch en S21 Ultra: 6,8-inch. Zojuist heeft Ice Universe ook een Twitter bericht online geplaatst, waarin deze formaten bevestigd worden.

