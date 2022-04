Samsung Galaxy A73 met hoge resolutie camera De Galaxy A73 is de meest geavanceerde Samsung A-serie smartphone. Met hogere refresh-rate, een hogere resolutie camera en een nieuwe chipset.

Toon pagina inhoud

Deze maand zijn de Samsung Galaxy A33 en de Galaxy A53 in de verkoop gegaan in Nederland. Beide zijn 5G telefoons met een waterbestendige behuizing en extra lange Android update ondersteuning. Gelijktijdig met de tweetal nieuwe A-serie smartphones heeft Samsung ook de Galaxy A73 aangekondigd – als opvolger van de A72. In tegenstelling tot z’n voorganger is de A73 vooralsnog niet geïntroduceerd voor de Nederlandse markt, het toestel zal slechts in een beperkt aantal landen gevoerd worden.

De Samsung A73 is het meest geavanceerde A-serie model. De smartphone is geavanceerder dan de A53 en minder geavanceerd als de high-end S-serie modellen. Het toestel is uitgerust met een 6,7-inch Full HD+ Super AMOLED+ display met een 120Hz refresh-rate. De resolutie is gelijk aan de Galaxy S21 FE, het schermformaat is zelfs nog iets groter. Het scherm wordt beschermt middels Corning Gorilla Glass 5.

Samsung Galaxy A73 5G met 108MP camera

Samsung heeft de telefoon IP67 gecertificeerd, wat inhoudt dat de A73 zowel stof- als waterbestendig is. IP67 houdt in dat je de smartphone gedurende 30 minuten tot maximaal 1 meter diepte onderwater kunt dompelen. De goedkopere A33 en A53 beschikken overigens over dezelfde IP-rating. Samsung loopt hiermee voorop ten opzichte van de concurrentie, een IP-rating is namelijk nog altijd geen vanzelfsprekendheid voor mid-range modellen.

De smartphone wordt aangedreven door de nieuwe Exynos 1280 SoC – die ook in de A53 wordt toegepast. Deze mid-range processor levert krachtige prestaties maar moet het afleggen ten opzichte van de S-serie modellen. Uiteraard is het wel fijn dat deze Exynos chip ook 5G ondersteuning mogelijk maakt. Ook in Nederland is het 5G netwerk inmiddels in een groot deel van het land beschikbaar, de komende jaren zal de snelheid verder verhoogd worden waardoor de verschillen met 4G LTE ook groter wordt.

Standaard wordt de Samsung A73 uitgerust met 6GB RAM en 128GB opslaggeheugen. Daarnaast is er een extra geavanceerde variant aangekondigd met 8GB werkgeheugen en 256GB opslag. Voor beide varianten geldt dat het toestel ook ondersteuning biedt voor een microSD geheugenkaart, waardoor je het opslaggeheugen moeiteloos kunt uitbreiden.

De Galaxy A73 beschikt over een geavanceerd camerasysteem. Aan de voorzijde is een ponsgat gemaakt voor de selfiecamera. Deze herbergt een 32 megapixel beeldsensor en een f/2.2. lens. Op de achterzijde is een viervoudige camera geplaatst. Voor het eerst is er een 108 megapixel hoofdcamera geïntegreerd, met optische beeldstabilisatie. Daarnaast is er een 12MP ultra-groothoekcamera, een 5MP dieptecamera en een 5MP macro camera voorhanden.

De Samsung Galaxy A73 5G draait op het Android 12 besturingssysteem in combinatie met de One UI 4.1 gebruikersinterface. Deze software biedt een fijne gebruikerservaring en wordt gekenmerkt door tal van personalisatiemogelijkheden. Bovendien heeft Samsung haar updatebeleid verlengd, voortaan biedt de fabrikant vier jaar Android OS updates en vijf jaar beveiligingsupdates – waardoor je langer kunt profiteren van een up-to-date telefoon.

Samsung heeft de A73 uitgerust met een 5.000 mAh batterij. Deze is groot genoeg om een accuduur van twee dagen te leveren, aldus de fabrikant. Opladen kan met een maximaal laadvermogen van 25W. Een oplader wordt echter niet langer standaard meegeleverd, deze dien je als optionele accessoire te kopen. Vorig jaar werd deze trend al ingeslagen voor de S-serie modellen, in 2022 worden ook de beter betaalbare A-serie modellen zonder lader geleverd.

Prijs & Verkrijgbaarheid

De Galaxy A73 weegt 181 gram en heeft de volgende afmetingen: 163,7×76,1×7,6mm. De 3.5mm koptelefoon aansluiting is niet langer beschikbaar, uiteraard is het wel mogelijk om Bluetooth oortjes te gebruiken. Het nieuwe A-serie model is verkrijgbaar in drie kleuren: zwart, wit en mintgroen. De smartphone heeft een adviesprijs van omgerekend zo’n €475.

In Nederland wordt het toestel echter niet gevoerd. Alternatieven binnen het Samsung verkoopassortiment zijn de goedkopere Galaxy A53 en de duurdere Galaxy S21 FE.