Samsung Galaxy A72 review De Galaxy A72 is de meest geavanceerde A-serie smartphone van Samsung. Maar biedt dit toestel ook de beste koop? Je leest het in de volgende review!

Samsung heeft een groot aantal A-serie 2021 modellen uitgebracht, waarvan de Galaxy A72 tot op heden het meest geavanceerde model is. Deze mobiele telefoon werd in maart 2021 aangekondigd, gelijktijdig met de populaire Galaxy A52. Het toestel beschikt over een groot 6,7-inch Super AMOLED display, een 64 megapixel quad-camera, stereo speakers en een 5.000 mAh accu. Maar levert deze 4G smartphone ook een goede prijs/kwaliteit verhouding en hoe verhoudt dit model zich ten opzichte van de andere Samsung A-serie smartphones?

De meeste A-serie 2021 modellen zijn reeds getest door de redactie van AndroidWorld, zodoende heeft de Android georiënteerde website een uitstekende kijk op het nieuwe productaanbod van Samsung. Ditmaal is het de beurt aan de Galaxy A72. Hoofdredactrice Claudia Rahanmetan is met het toestel aan de slag gegaan, in haar Samsung Galaxy A72 review gaat ze uitgebreid in op de nieuwe telezoom camera en de grote capaciteit batterij.

De nieuwe Samsung smartphone is verkrijgbaar in vier kleuren, naast violet, blauw en wit is er ook een zwart model uitgebracht. Deze ‘Awesome Black’ uitvoering is tevens de kleur van het testexemplaar dat AndroidWorld heeft ontvangen.

Samsung A72 review: Betaalbare smartphone met telelens

De A72 beschikt over een plastic behuizing dat IP67 gecertificeerd is. Er is een groot en helder AMOLED display voorhanden, dat dankzij de 90Hz refresh-rate een betere scroll-ervaring biedt dan z’n voorganger.

Het toestel wordt aangedreven door de mid-range Qualcomm Snapdragon 720G chipset met 6GB RAM en 128GB ROM. Dit is een 4G chipset, die iets minder goede prestaties levert als de Snapdragon 750G – die in de goedkopere Galaxy A52 5G wordt toegepast. Het zijn dan ook niet zozeer de prestaties waarin de A72 uitblinkt. Wel heeft dit model een extra geavanceerde camera.

Er is een 32 megapixel punch-hole selfiecamera ingebouwd, die centraal in het midden is geplaatst. Op de achterzijde is een viervoudig camerasysteem geïntegreerd, bestaande uit een 64 megapixel groothoekcamera, een 12 megapixel ultragroothoekcamera, een 8 megapixel telecamera en een 5 megapixel macro camera.

Over de camera meldt Claudia het volgende in haar review: “De Samsung Galaxy A72 heeft een veelzijdige camera-set-up mede dankzij zijn 8 MP telecamera met optische beeldstabilisatie (OIS) die goed is voor 3x optische zoom en 10x digitale zoom. Dat is meteen een van de argumenten waarvoor je deze telefoon wilt aanschaffen. Deze zoomlens weet objecten dichterbij te halen zonder dat de kwaliteit van het beeld achteruit gaat, en dat is meteen ook een pluspunt ten opzichte van de A52 die geen zoomlens heeft.“

Galaxy A72 wordt geleverd met 25 Watt oplader

Een ander voordeel van deze smartphone is de batterij. Samsung heeft de Galaxy A72 uitgerust met een grote 5.000 mAh accu. Voldoende om bij gemiddeld gebruik twee dagen door te komen. Standaard wordt er een 25 Watt snellader meegeleverd, waardoor je de telefoon ook weer in hoog tempo kunt bijladen.

Al met al biedt de A72 een goede all-round ervaring, de software is uitgebreid, de accuduur is bovengemiddeld en dankzij de telelens kun je met dit toestel ook mooie zoomfoto’s maken.

Claudia sluit haar Galaxy A72 review af met een duidelijke conclusie: “Ga je voor de beste prijs-kwaliteitverhouding? Dan kies je de A52 5G. Zoek je een topper op het gebied van prestaties? Ga dan voor de Motorola Moto G100 of de Xiaomi Poco F3. Geef je niet om 5G en wil je een leuke telelens voor een betaalbare prijs? Dan is de A72 het overwegen waard.”

De Samsung A72 is vooralsnog alleen beschikbaar als 4G model, de prijs voor een simlockvrij los toestel is vastgesteld op €450. Voor de Samsung A52 5G betaal je €20 minder.