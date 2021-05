Samsung Galaxy A52 review De Galaxy A52 is op papier een interessante middenklasser, zowel verkrijgbaar als 4G en 5G model. Hoe presteert deze Samsung smartphone in de praktijk?

Nadat de Galaxy A50 in 2019 werd uitgeroepen tot best verkochte smartphone van Europa, werd dit stokje in 2020 zonder problemen over genomen door de Galaxy A51. Inmiddels is de opvolger voor 2021 bekend gemaakt; de Galaxy A52. Er is zowel een 4G als 5G model uitgebracht. Wordt dit opnieuw zo’n succesnummer of heeft Samsung ditmaal toch een aantal steekjes laten vallen?

Op papier is de Samsung A52 een waardige opvolger van de A51. Het toestel beschikt over een handzaam en helder display, een verbeterde chipset, de nieuwste software, een goed camerasysteem en een behoorlijke batterij. De Galaxy A52 wordt aangeboden in vier verschillende kleuren: zwart, wit, violet en blauw. Voor het instapmodel met 6GB RAM/128GB ROM is de adviesprijs vastgesteld op €350 (4G) en €430 (5G). Maar hoe presteert deze mobiele telefoon in de praktijk?

Samsung A52 review

Sebastien Marien heeft geruime tijd kunnen doorbrengen met de nieuwe middenklasser van Samsung. Dit heeft geresulteerd in een uitgebreide review op AndroidWorld.

Sebastien meldt in zijn Samsung Galaxy A52 review: “De middenklasser komt in een leuke line-up van kleuren, ik kon de ‘Awesome Blue’-kleur testen, de 4G-variant. Wanneer je de smartphone in de hand houdt, dan oogt de achterzijde ietwat goedkoop. Het is niet te vergelijken met de achterzijde van de Galaxy S21, die dit jaar ook voor het eerst een plastic achterpaneel heeft. Daarentegen voelt de telefoon niet goedkoop aan, in de zin dat hij ‘krakerig’ is. Hij voelt wel degelijk en solide. Belangrijk is ook dat deze telefoon geen vingerafdrukken achterlaat en dat hij IP67-waterbestendig is. Je kan hem dus een meter onderwater houden en dat gedurende een halfuur.”

De behuizing biedt tevens plaats voor een microSD geheugenkaart, een 3.5mm koptelefoon aansluiting en stereo speakers. Verder is de mobiele telefoon uitgerust met een prachtig helder 6,5-inch Full HD+ Super AMOLED display met een hoge 90 Hertz (4G model) / 120 Hertz (5G model) refresh-rate. De vingerafdruksensor is net zoals bij z’n voorganger onder het scherm geplaatst.

De Galaxy A52 draait op het Android 11 OS, waar de One UI 3.1 schil overheen geplaatst is. Deze interface is gebruiksvriendelijker dan ooit tevoren. Onder de motorkap is de Qualcomm Snapdragon 720G geplaatst, bij de 4G versie althans. Het 5G model wordt aangedreven door de Snapdragon 750G. Aangaande de batterij heb je met dit toestel ook weinig te klagen, de 4.500 mAh accu biedt ondersteuning voor 25W snelladen.

Ook selfie-liefhebbers kunnen met deze middenklasser goed uit de voeten, er is een 32 megapixel front-camera ingebouwd. Daarnaast is er een quad-camera beschikbaar via de achterzijde. Deze bestaat uit een 64 megapixel groothoekcamera met optische beeldstabilisatie, een 12 megapixel ultragroothoekcamera, een 5 megapixel macro camera en ten slotte een 5 megapixel dieptecamera.

Over het camerasysteem meldt Sebastien in zijn review: “De keuze voor een nieuwe hoofdsensor pakt erg goed uit als we de camera aan het werk zetten. HIj blinkt uit in veelzijdigheid, want de telefoon weet in verschillende lichtomstandigheden mooie foto’s te presenteren. Toch kan je merken dat het om een midrange telefoon gaat, onder meer aan het dynamisch bereik. Bij fel tegenlicht komen zowel de hoofd- als groothoekcamera in moeilijkheden en zijn delen van de foto overbelicht. Verder merk je dat de telefoon ook niet geschikt is om ver in te zoomen.“

Voor een vanaf prijs van €350 voor het 4G model levert Samsung met de Galaxy A52 een aantrekkelijk totaalplaatje. Deze smartphone presteert op alle nagenoeg alle vlakken bovengemiddeld en levert zodoende een fantastische all-round ervaring.