Samsung Galaxy A51 of A71 kopen? Welke telefoon is het beste Eind januari kun je de Samsung Galaxy A71 en A51 kopen in Nederland. Wat zijn de verschillen en welke telefoon biedt de beste prijs / kwaliteit verhouding?

Vorige maand werden er twee nieuwe A-serie smartphones geïntroduceerd: de Samsung Galaxy A51 en de Samsung Galaxy A71. Destijds was het nog onbekend of en wanneer deze mobiele telefoons in Nederland worden uitgebracht en tegen welke prijs. Vandaag heeft Samsung Benelux een persbericht verstuurd waarin vermeld staat dat je beide smartphones vanaf eind januari 2020 in Nederland kunt kopen. De Samsung A71 heeft een adviesprijs van €470, voor z’n kleinere broer betaal je €370.

Wat mag je van de nieuwe 2020 modellen verwachten en wat zijn de onderlinge verschillen? Welke extra meerwaarde bieden deze toestellen ten opzichte van hun voorgangers, de A-serie 2019 modellen en ten slotte welke Samsung telefoon is de beste keus? Wij geven je koopadvies en tips waar je op moet letten.

Samsung Galaxy A51 vs A50

De Samsung A51 is de opvolger van de A50, dit was de best verkochte smartphone in Europa, in de eerste helft van 2019. In verhouding met z’n voorganger is het 2020 model voorzien van een iets groter display (6,5-inch vs 6,4-inch), een iets krachtigere chipset (Exynos 9611 vs 9610), een hogere resolutie selfie-camera (32MP vs 25MP) en ten slotte een betere en meer camera’s op de achterzijde (48MP+12MP+5MP+5MP vs 25MP+5MP+8MP) .

De accucapaciteit van 4000mAh is gelijk gebleven. Het nieuwe model draait wel direct op Android 10, terwijl het oude model wordt geleverd met Android 9. Ook de vingerafdruksensor die onder het scherm is geplaatst is vernieuwd, deze werkte op het voorgaande model niet altijd naar behoren. Daarnaast heeft de v-vormige notch plaats gemaakt voor een punch-hole camera, wat bijdraagt aan een moderne uitstraling.

De prijs van de A51 is vastgesteld op €370. Voor de A50 betaal je via de Samsung website nog altijd €350. Voor dit kleine prijsverschil is het nieuwe model een uitstekende koop. Wees je er echter wel van bewust, op internet kun je het oude model ook wel goedkoper kopen, met prijzen van gemiddeld zo’n €300. Wacht je een maand of drie dan zal de verkoopprijs van de A51 ook ongetwijfeld zakken. Zo ben je verzekerd van een nieuw toestel, voorzien van de nieuwste software en hardware tegen een zeer schappelijke prijs.

Genoemde prijzen zijn voor een simlockvrij los toestel, besluit je de telefoon met abonnement te kopen, dan kan het voordeel nog verder oplopen. Want telecomproviders bieden in zo’n geval korting op de toestelprijs, waardoor je relatief minder voor je telefoon hoeft te betalen. De prijzen voor de bel- en databundels zijn gelijk met die van een simonly abonnement, waardoor je onderaan de streep simpelweg goedkoper uit bent.

Ongeacht voor welke optie je besluit te kiezen, je doet er altijd verstandig aan om eerst een online prijsvergelijker te raadplegen, zo ben je verzekerd van de laagste prijs en kun je eenvoudig bepalen wat voor jou de beste koop is.

Samsung Galaxy A71 vs A70

Heb je behoefte aan net iets meer? Dan kan zijn grote broer uitkomst bieden. Om te beginnen met de verschillen tussen de A51 en de A71. Laatstgenoemde is uitgerust met een iets groter scherm , een betere camera, een krachtigere processor en ten slotte een grotere capaciteit batterij met een hoger laadvermogen.

De A71 volgt de één jaar oude A70 op. Het nieuwe model is behoorlijk in prijs gestegen, kreeg het vorige toestel een adviesprijs van €400, dit jaar is de prijs vastgesteld op €470. Een behoorlijk verschil, zeker gezien de A70 op internet ook wel goedkoper wordt aangeboden, met een gemiddelde prijs van zo’n €370. Wat krijg je extra voor dit prijsverschil van €100?

Als we de A71 vergelijken met de A70 dan zien we dat er een nieuwere en krachtigere processor is ingebouwd (Snapdragon 730 vs Snapdragon 675) ook heeft het camerasysteem een update ondergaan. De frontcamera biedt een resolutie van 32 megapixels (ipv 25 MP) en aan de achterzijde is een viervoudige camera geïmplementeerd in plaats van een triple camera.

Het camerasysteem heeft ook een beduidend hogere resolutie gekregen. Er is een 64 megapixel hoofdcamera ingebouwd, met een 12 megapixel ultragroothoek camera, een 5 megapixel diepte camera en ten slotte een 5 megapixel macro camera.

Het displayformaat van 6,7-inch is gelijk gebleven, wel is het nieuwe model voorzien van een hole-punch camera, oftewel een gat in de display voor de selfie-camera – in plaats van een notch. Hierdoor krijgt de Galaxy A71 net als z’n kleinere broertje een echte 2020-uitstraling, die aansluit bij de high-end Galaxy S en Note modellen van Samsung.

Welke Samsung telefoon biedt de beste prijs / kwaliteit verhouding?

Al met al een redelijke upgrade, toch lijkt de A51 op basis van de specs de beste koop te bieden. Ben je een echte multimediafanaat en gebruik je het toestel dikwijls voor het bekijken van video’s of om mobiel te gamen? Dan biedt de A71 wel betere prestaties, de krachtigere processor reageert simpelweg sneller, bovendien zorgt het 0,2-inch grotere scherm voor een rijke kijkervaring.

De belangrijkste reden om toch de A71 te kopen is misschien nog wel de snelladen functionaliteit. De 4000 mAh batterij van de A51 ondersteunt 15W fast charging, terwijl zijn grote broer over een 4.500 mAh batterij beschikt die 25W super-fast charging ondersteunt. De accucapaciteit zal in de praktijk weinig verschil maken, ten slotte beschikt laatstgenoemde ook over een 0,2-inch groter scherm, waardoor deze simpelweg meer energie vergt. De 25W snelladen functie is wel enorm handig, hierdoor hoef je de telefoon slechts 50 minuten aan de oplader te leggen om de telefoon voor 50% bij te laden. Na 2 uur tijd is een lege accu weer volledig opgeladen. Om de 4.000 mAh batterij van de A51 op te laden ben je zo’n 2 uur en 20 minuten kwijt.

Welke telefoon de beste keus voor jou is blijft natuurlijk erg persoonlijk en zal samenhangen met de wijze waarop je het toestel wilt gebruiken. De Samsung A71 komt uit in de kleuren Prism Crush Black, Prism Crush Silver en Prism Crush Blue en kost €470. De Samsung A51 wordt uitgebracht in de kleuren Prism Crush Black, Prism Crush White en Prism Crush Blue en kost €370. Beide toestellen zijn eind januari 2020 beschikbaar.