Gelijktijdig met de Galaxy A51 heeft Samsung nog een A-serie model geïntroduceerd. De Galaxy A71 is uitgerust met een iets groter scherm, een betere camera, een krachtigere processor met meer werkgeheugen en ten slotte een grotere capaciteit batterij. Deze geavanceerde middenklasse smartphone volgt de A70 op, die in maart 2019 werd aangekondigd als een goedkope variant op de Galaxy S10 5G. Wat mag je van deze smartphone verwachten?

De A70 was de eerste middenklasse smartphone van Samsung met een 6,7-inch scherm. Zijn opvolger beschikt over dezelfde schermgrootte met een Full HD+ resolutie. Nieuw is de locatie van de punch-hole camera. Deze is niet langer in de rechterbovenhoek te vinden, maar centraal in het midden – net zoals bij de Galaxy Note 10 het geval is en ook bij de Galaxy S11 verwacht wordt. In de praktijk zou deze positionering moeten bijdragen aan een betere gebruikerservaring, doordat er vaker bedieningselementen in de hoek, dan in het midden getoond wordt. Het betreft een 32 megapixel selfie-camera.

Net als zijn voorganger beschikt de A71 over een in-display vingerafdruksensor. De vingerafdrukscanner is onder het scherm geplaatst, waardoor je alleen maar je vinger op het scherm hoeft te leggen om het toestel te ontgrendelen. Daarnaast beschikt deze mobiele telefoon over gezichtsherkenning.

Viervoudige camera met macro functie

Op de achterzijde is een quad-camera ingebouwd, waarvan de hoofdcamera over 64 megapixels beschikt en een f/1.8 lens. De tweede camera is een 12 megapixel ultragroothoekcamera met een 123° lens, hiermee kun je prachtige weidse landschappen vastleggen. Daarnaast is er een 5 megapixel dieptecamera ingebouwd met een f/2.2 lens, dankzij deze camera kun je indrukwekkende bokeh effecten (onscherpe achtergrond) maken. Ten slotte is er een 5 megapixel macro-camera ingebouwd, waarmee het mogelijk wordt om onderwerpen van dichtbij vast te leggen. Ideaal voor natuurfotografie, denk aan het vastleggen van insecten of planten.

Wil je meer weten over het onderwerp dat je vastlegt? Door de Google Lens app te downloaden kun je eenvoudig meer informatie opzoeken, je hoeft de telefoon alleen maar op het onderwerp te richten, waarna bijbehorende afbeeldingen en informatie wordt opgezocht binnen de Google database.

Dit toestel maakt niet alleen mooie foto opnames, ook de video mogelijkheden zijn naar een nieuw niveau getild. Dankzij de Super Steady functie worden onbedoelde camerabewegingen effectief gecompenseerd, met haarscherpe opnames als eindresultaat – zo meldt de fabrikant in haar persbericht.

Ideale smartphone voor mobiel gamen

De Samsung Galaxy A71 draait op het Android 10 besturingssysteem in combinatie met de One UI 2.0 gebruikersinterface. De smartphone wordt aangedreven door een 2.2Ghz Snapdragon 730 processor met 6GB RAM geheugen. Er is 128GB opslaggeheugen beschikbaar dat met maximaal 512GB kan worden uitgebreid middels een microSD kaart. Het betreft een dual sim smartphone, er zijn drie slots beschikbaar waardoor je niet hoeft te kiezen tussen een tweede sim kaart of een microSD kaart – beide is mogelijk.

De 4.500 mAh batterij is voldoende krachtig om de dag door te komen, zelfs als je intensief gebruik maakt van het toestel. Mocht je toch onverhoopt te maken krijgen met een lege batterij, dan is de telefoon in een mum van tijd bij te laden dankzij 25W snelladen technologie. Voor het opladen dien je gebruik te maken van de USB Type-C aansluiting, ook is er een 3.5mm koptelefoon aansluiting voorhanden.

Dankzij het grote scherm en krachtige batterij is dit een ideale telefoon om te gebruiken voor entertainment, van het kijken naar video’s tot mobiel gamen. Samsung zal haar nieuwe A-serie smartphone uitbrengen in vier kleuren: zwart, zilver, blauw en roze.

Vooralsnog is deze smartphone nog niet uitgebracht in Nederland, het ligt echter voor de hand dat dit model binnenkort ook in ons land gelanceerd wordt. Naast een 4G model is er waarschijnljik ook een 5G telefoon model in ontwikkeling. Er is nog geen adviesprijs vastgesteld, afgaande op zijn voorganger mag je er vanuit gaan dat er een prijs van zo’n €400 tot €450 wordt gehanteerd voor een los toestel. Besluit je de Galaxy A71 te kopen in combinatie met een abonnement, dan krijg je korting op de toestelprijs.