Philips External SSD 1TB review De External SSD van Philips is een compact en lichtgewicht opslagapparaatje, maar hoe zit het met de prijs/kwaliteit verhouding? Je leest het in onze review.

Score

Voordelen Zeer compact design

Zeer compact design Hoge lees- en schrijfsnelheid

Hoge lees- en schrijfsnelheid Hoge opslagcapaciteit Nadelen Meegeleverde USB-kabel is niet zo lang

Review score Design 8.5

Gebruikersgemak 8.5

Prestaties 8.0

Prijs/kwaliteit verhouding 7.5 Recensie conclusie 8.1 Philips External SSD Hardware De Philips External SSD 1TB heeft een ideaal formaat en werkt bovendien snel en stabiel. Een absolute aanrader!

Het gebruik van elektronische apparaten is het afgelopen decennia sterk toegenomen. Op onze PC, maar ook op onze smartphone en tablet genereren we talloze bestanden, van documenten tot foto’s en muziek. Dergelijke bestanden zijn vaak erg persoonlijk, waardoor velen er waarde aan hechten om hun bestanden goed te bescherm – zodat je er ook door de jaren heen van kunt blijven genieten. Mede daarom is het maken van back-ups zo belangrijk.

Sommige maken gebruik van online cloud opslag, als back-up medium. Je kunt er echter ook voor kiezen om een externe harde schijf of SSD te gebruiken, zodoende blijven je bestanden ook beschikbaar als je geen internetverbinding hebt. Bovendien loop je met een fysieke disk minder kans dat deze gehackt wordt.

Er zijn tal van Portable Solid State Drives voorhanden, waaronder de Philips External SSD. Het kleine en draagbare opslagapparaat werd in februari dit jaar aangekondigd en is verkrijgbaar in drie verschillende opslagformaten: 256GB, 512GB en 1TB. LetsGoDigital heeft de kans gekregen om de 1TB variant uit te proberen, in deze product review gaan we dieper in op onze ervaring met deze externe SSD.

Philips Portable SSD

Het Koninklijke Philips voelt zich in vele markten thuis. Het bedrijf produceert huishoudelijke apparaten en persoonlijke verzorgingsproducten, maar ook TV’s, audio en natuurlijk slimme verlichting. Daarnaast voert het bedrijf dus ook opslagmedia, waaronder externe SSD’s.

De External SSD van Philips heeft een strak design en een hoogwaardige aluminium behuizing. Het is een bijzonder klein en licht apparaatje (25 gram) die je eenvoudig in je broekzak of tas kunt steken. Het rechthoekige device is 10cm lang, nog geen 3cm breed en heeft een dikte van slechts 0,9cm. De Philips Portable SSD behoort zonder meer tot de kleinste externe SSD’s die je kunt kopen. Het formaat en gewicht is dan ook absoluut een pluspunt van dit opslagapparaatje.

Philips levert standaard een USB-C naar USB-A kabel mee, zodat je het device eenvoudig kunt verbinden met je PC en andere apparaten met een USB-poort. De portable SSD biedt ondersteuning voor USB 3.2, waardoor je relatief snel je bestanden over kunt zetten. Uiteraard wordt USB 2.0 ook ondersteunt, het overzetten van bestanden zal dan echter wel wat meer tijd in beslag nemen.

Grote bestanden kun je 5x sneller opslaan dan op een externe HDD. Ten opzichte van traditionele HDD’s verbruikt SSD ook minder stroom en genereert minder warme. Bovendien is deze minder kwetsbaar (‘solid’) – doordat een SSD niet over bewegende onderdelen beschikt. Dit is met name een groot voordeel als je voornemens bent om het apparaatje met je mee te dragen, bijvoorbeeld naar je werk.

Gelukkig is een Solid State Drive ook allang niet meer zo duur als enkele jaren geleden, mede hierdoor is het gebruik van portable SSD’s significant toegenomen.

Bestanden overzetten

Zodra je de portable solid state drive van Philips hebt verbonden met een PC of smart device kun je beginnen met het overzetten van bestanden. Alles werkt zeer soepeltjes en snel. De Philips External SSD is ook fluisterstil.

Het opslagapparaat wordt gekenmerkt door een maximale leessnelheid van 540 MB/s en een schrijfsnelheid van 520 MB/s. Uiteraard hangt de daadwerkelijke snelheid ook samen met de USB poort die je gebruikt. Desondanks kun je probleemloos hoge resolutie 4K Ultra HD video’s overzetten of soortgelijke grote bestanden. De Philips SSD is compatibel met Windows PC’s, Mac computers, Linux en Android tablets en smartphones.

Echte nadelen hebben wij niet kunnen ontdekken bij de draagbare SSD van Philips. Dit device doet simpelweg wat je mag verwachten van een opslagapparaat. Sommige zullen wellicht een extra robuuste variant wensen. Voor veruit de meeste consumenten en zakenlieden zal deze opslagdisk echter alles bieden wat ze nodig hebben. Het dunne ontwerp is ideaal, dat geldt tevens voor de hoge schrijf- en leessnelheid en de ruime compatibiliteit met Android, Mac, Windows en Linux apparaten.

Philips External SSD kopen

Aangaande de prijs en beschikbaarheid, het instapmodel met 250GB geheugen is verkrijgbaar voor € 60. Voor 512GB aan opslagruimte betaal je € 83. Tot slot kun je kiezen voor 1TB aan opslag, dit model heeft een adviesprijs van € 155. Standaard wordt het apparaat geleverd met twee jaar garantie.

Online zijn er overigens ook verschillende retailers te vinden die de Philips SSD al iets goedkoper aanbieden. Zo kun je de 1TB Portable SSD op het moment van schrijven bij Bol.com kopen voor €130. Bij een duo pack kun je extra korting krijgen, dan betaal je namelijk € 248.

Hoeveel opslagcapaciteit je nodig hebt is erg persoonlijk. Om een idee te krijgen, met de 1TB variant kun je maar liefst 100.000 foto’s bewaren of 42 HD films van 1,5 uur opslaan. Zegt dit jou niet zoveel? Bekijk dan eerst eens hoeveel opslagruimte er op je PC en/of smartphone beschikbaar is en bepaal welke bestanden je wilt overzetten. Zodoende kun je een reële inschatting maken van de benodigde opslagruimte.