Samsung The Freestyle projector en smart speaker in één Met The Freestyle introduceert Samsung een compact en veelzijdig apparaat, dat gebruikt kan worden als projector, smart speaker en voor sfeerverlichting.

Samsung heeft op CES 2022 The Freestyle geïntroduceerd, een slimme draagbare projector. LetsGoDigital publiceerde in oktober al over Samsung The Freestyle, aan de hand van een trademark aanvraag die het bedrijf hiervoor heeft aangevraagd. Hoewel de introductie van het device iets langer op zich heeft laten wachten dan initieel gedacht, is de compacte, lichtgewicht projector nu alsnog officieel aangekondigd.

Met The Freestyle richt Samsung zich op jongeren van de Gen Y en Gen Z generatie. Het apparaat functioneert niet alleen als projector, maar ook als slimme speaker en voor sfeer verlichting. Dankzij de unieke vormgeving is het apparaat bijzonder flexibel en veelzijdig inzetbaar, waardoor je overal kunt zorgen voor optimaal beeld en entertainment.

Samsung The Freestyle draagbare projector

De handzame Samsung projector weegt slechts 830 gram. In tegenstelling tot conventionele projectoren kan de voet van The Freestyle tot 180 graden draaien, zodat gebruikers overal video van hoge kwaliteit kunnen weergeven – op tafels, vloeren, muren of zelfs plafonds. Er is geen apart scherm nodig.

Het apparaat wordt geleverd met volledig automatische keystone- en leveling-functies. Zodoende worden scheve afbeeldingen automatisch gecorrigeerd, zodat je altijd een recht en rechthoekig beeld hebt. In combinatie met de 180 graden draaifunctionaliteit past het scherm zich automatisch aan voor een optimale weergave. Bovendien zorgt de ingebouwde autofocus-functie voor helder beeld, ongeacht het oppervlak tot een grootte van 100 inch.

Samsung The Freestyle wordt geleverd met een dubbele passieve subwoofer die een zuivere bas mogelijk maakt zonder vervorming. Daarnaast levert de projector hoogwaardig 360 graden geluid, voor een rijke geluidservaring van bioscoopkwaliteit.

Een bijkomend voordeel, het compacte apparaat werkt met externe battery-packs die USB-PD en 60W/20V output of hoger ondersteunen. Zodoende kunnen gebruikers de projector overal mee naartoe nemen. Als het device geen content streamt, wordt de omgevingsmodus ingeschakeld waarbij de doorschijnende lens-dop kan worden ingezet als sfeerverlichting.

Het veelzijdige apparaat is ook te gebruiken als slimme speaker, om muziek af te spelen. The Freestyle kent dezelfde mogelijkheden als Samsung Smart TV’s. Denk aan ingebouwde apps van streamingdiensten en functies voor spiegelen en casten.

De nieuwe projector is bovendien geschikt voor gebruik met Android- en iOS-apparaten. Het is de eerste draagbare projector met spraakbesturing op afstand, dankzij spraak-assistent ondersteuning. Zo kun je het apparaat zelfs handsfree bedienen.

Op 20 januari 2022 start de pre-order verkoop in Nederland. De projector en smart speaker in één is vanaf 14 februari beschikbaar in ons land. Over de adviesprijs heeft Samsung nog geen informatie vrijgegeven.

The Freestyle wordt momenteel tentoongesteld tijdens de jaarlijks terugkerende consumenten elektronica beurs, dat van 5 t/m 7 januari plaatsvindt in Las Vegas, USA. Op CES 2022 heeft Samsung ook een nieuwe monitoren line-up aangekondigd, evenals diverse 2022 TV modellen met ingebouwde Gaming Hub. Ook de langverwachte Samsung Galaxy S21 FE is inmiddels officieel aangekondigd en op de beurs aanwezig.