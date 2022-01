Samsung 2022 TV modellen met Gaming Hub voor cloud gaming De nieuwe Samsung televisiemodellen zijn voorzien van een Gaming Hub, compatibel met cloud-gaming diensten zoals Google Stadia en GeForce Now.

Samsung heeft tijdens CES 2022 de nieuwe TV line-up voor 2022 bekend gemaakt. Het nieuwe aanbod omvat om een high-end MicroLED TV, een Neo QLED TV en diverse Lifestyle TVs. Gelijktijdig heeft Samsung ook een Gaming Hub aangekondigd, waardoor de nieuwe smart TV’s van Samsung ook bruikbaar zijn voor cloud gaming. Via de Gaming Hub hebben gebruikers toegang tot diensten als Nvidia’s GeForce Now, Google Stadia en Utomik.

De Samsung 2022 TV modellen worden geleverd met een nieuwe Smart Hub, hier maakt de Gaming Hub onderdeel van uit. De games worden rechtstreeks gestreamd naar de TV. Dankzij de ondersteuning voor cloud-game streamingdiensten zoals GeForce Now en Google Stadia hebben gebruikers een grote collectie aan games tot hun beschikking. Het aantal compatibele cloud gaming diensten zal in de toekomst verder worden uitgebreid, zo laat Samsung in het persbericht weten.

Samsung TV Gaming Hub werkt met Google Stadia en GeForce Now

Vooralsnog is de Gaming Hub alleen toegankelijk op de nieuw aangekondigde Samsung 2022 TV’s. Het aantal compatibele televisiemodellen zal de komende periode verder worden uitgebreid. Over de resolutie waarin de games worden gestreamd is nog geen informatie vrijgegeven.

Liefhebbers van console gaming zullen tevens verheugd zijn dat de Gaming Hub ook ondersteuning biedt voor Xbox– en PlayStation controllers. Zodoende kunnen gamers hun vertrouwde controller gebruiker, ongeacht of ze via de console of via de cloud spelen.

De Samsung Smart Hub omvat meer dan alleen de Gaming Hub. Er is tevens een nieuwe app beschikbaar genaamd Watch Together app. Hiermee kunnen gebruikers een videogesprek voeren met vrienden of familie en tegelijkertijd naar hun favoriete film of serie kijken.

Ook heeft Samsung aangekondigd een NFT platform op te willen zetten, als onderdeel van Smart Hub. Deze applicatie kan gebruikt worden om digitale kunstwerken te kopen en te verhandelen. Het NFT platform wordt beschikbaar gesteld op de nieuwe MicroLED TV, de Neo QLED TV en The Frame lifestyle TV.

Ten slot wordt er een nieuwe Smart Calibration functie toegevoegd waarmee het mogelijk wordt om het scherm in slechts 30 seconde te kalibreren. Ook wordt er een Professionele modus ingebouwd waarbij het kalibratieproces 10 minuten duurt, om vervolgens van een waanzinnige beeldkwaliteit te kunnen genieten.

Het is niet voor het eerst dat Samsung aandacht besteed aan cloud gaming. Eerder werd al het PlayGalaxy Link platform in het leven geroepen om games van je PC te streamen naar mobiele devices – zoals je Galaxy smartphone of tablet. Met de nieuwe Gaming Hub voor TV’s tracht Samsung een serieus antwoord te geven op het Apple Arcade platform, dat sinds de lancering in 2019 aardig in populariteit is toegenomen.