Onthulling Sony PS5 games nabij Donderdag 4 juni houdt Sony een online video presentatie over de PlayStation 5. Tijdens de live stream komen meerdere nieuwe PS5 game titels aan bod.

Toon pagina inhoud

De afgelopen periode stapelen de speculaties zich op omtrent de lanceringsdatum van de Sony PS5 game console. ‘Begin juni’, zo meldde verschillende bronnen reeds. Inmiddels heeft Sony een 15 seconde durende video trailer online gezet, waarop de nieuwe DualSense controller getoond wordt. Vervolgens staat erbij vermeld dat er op donderdag 4 juni 2020 een PlayStation 5 event staat ingepland om 01:00 PM Pacific Time. Dat is 22:00 Nederlandse tijd.

De videotrailer zelf is weinig spraakmakend of onthullend. Temeer omdat het design van de DualSense controller vorige maand al bekend werd gemaakt door Sony. Wel wordt de nieuwe controller voor het eerst in het zwart getoond. Tot op heden was er alleen een wit/zwarte variant aangekondigd door Sony. Hieronder is de officiële video van Sony te bekijken.

Introductie van meerdere PS5 games

Door de pandemie is Sony genoodzaakt om een digitaal event in te plannen. Het goede nieuws is; hierdoor kan iedereen het evenement via een live stream meekijken – via YouTube en Twitch. Het is nog onbekend welke informatie Sony volgende week zal vrijgeven.

Mogelijk zullen er meer details omtrent de console zelf onthuld worden, waaronder het design. In ieder geval zal Sony nieuwe informatie delen omtrent de verwachte PS5 games. Wellicht dat Sony ook de eerste gameplay beelden zal tonen.

In de maand juni wordt er overigens veel PlayStation nieuws verwacht. Vermoedelijk zal het dan ook niet bij één digitaal evenement blijven. De timing is zeker verklaarbaar. Ten slotte vind de E3 gamebeurs normaliter in juni plaats. De populaire beurs in Los Angeles werd eerder dit jaar afgelast vanwege het coronavirus. Desondanks hebben game ontwikkelaars natuurlijk hard doorgewerkt om hun game op tijd af te krijgen voor de lancering van de nieuwe game console(s).

Sony PlayStation 5 kopen

Gelijktijdig met de Sony PlayStation 5 zal Microsoft de Xbox Series X uitbrengen. Dit is eveneens een 8K game console met SSD, beide kun je vanaf het najaar van 2020 kopen. Zowel Sony als Microsoft zijn erop gebrand zoveel mogelijk gamers naar zich toe te trekken. Ten slotte zal de komende generatie spelconsoles weer een jaar of 7 mee gaan. In die periode worden er nieuwe games aangeschaft, abonnementen afgesloten en andere services afgenomen waaraan de twee fabrikanten grof geld kunnen verdienen.

Over de prijs van de nieuwe spelconsoles is nog altijd veel onduidelijk. Vermoedelijk krijgt de Sony PS5 een verkoopprijs van zo’n €500 – €550. De Xbox Series X zal waarschijnlijk iets duurder worden; €550 – €600. Onlangs liet Jim Ryan, de CEO van PlayStation, in een interview weten dat de prijs van de console niet wordt aangepast aan de hand van het coronavirus.

Hoewel deze uitspraak nog altijd geen duidelijkheid verschaft in de daadwerkelijke prijs, stemt het gamers in ieder geval gerust dat ze straks niet meer voor de game console hoeven te betalen dan initieel gepland. Ook de distributie van de hardware zou geen vertraging hebben opgelopen tijdens de pandemie. Het is vooralsnog onduidelijk vanaf wanneer het mogelijk wordt om een PS5 preorder te plaatsen.

Nog een paar dagen geduld, dan zal Sony in ieder geval meer informatie omtrent de PS5 uit de doeken doen. In de tussentijd kun je nog even genieten van onderstaande video trailer – gemaakt door hardcore gamer Giuseppe Spinelli, in opdracht van LetsGoDigital.