PS5 games verwacht in 2020 Sony heeft de eerste game voor de PlayStation 5 onthuld; Godfall. Welke spellen worden nog meer verwacht? Dit zijn de Top 5 games voor de Sony PS5.

Rond Kerst 2020 zal Sony haar nieuwe spelcomputer uitbrengen. Er is inmiddels al behoorlijk wat bekend over deze nieuwe game console en controller. Vorige week werd ook de eerste PlayStation 5 game officieel aangekondigd; Godfall. Dit wordt de eerste exclusive voor de PS5, wat consoles betreft althans. Want het spel wordt ook uitgebracht voor de PC via de Epic Games Store. De fantasy RPG (role-playing game) is ontwikkelt door Counterplay Games en wordt uitgebracht door Gearbox Publishing.

Godfall moet een geheel nieuwe spelervaring leveren met een dynamische en interactieve gameplay. Aangezien het een lanceringstitel betreft mag je er vanuit gaan dat Godfall ook maximaal gebruik zal maken van de uiterst krachtige prestaties die de nieuwe PlayStation moet gaan leveren – zowel qua CPU als GPU.

Godfall eerste exclusieve game voor PlayStation 5

Godfall is een third-person actiegame met tal van grootse gevechten en ‘head-to-head boss fights’. Er is een single-player modus, maar multi-player is nog leuker, aldus de ontwikkelaar. Je kunt met maximaal drie spelers in co-op modus gamen. Je vijanden worden dynamisch aangepast aan de hand van jouw groepsformatie. Een pro-actieve vechthouding zal je extra beloningen opleveren in deze ‘looter-slasher’, met de buit kun je aan je personages bouwen, aldus de ontwikkelaars.

In de lente zullen er meer details bekend worden gemaakt over deze lanceertitel voor de Sony PS5. De game zal eind 2020 worden uitgebracht, gelijktijdig met de nieuwe spelconsole. Tijdens de introductie toonde Sony ook een video trailer, waarin vast een voorproefje wordt gegeven wat je mag verwachten van deze game.

Top 5 games voor PS5

In augustus dit jaar heeft Sony game ontwikkelaar Insomniac overgenomen, met bekende spellen zoals Spider Man, Ratchet en Clank en Resistance. Nu Insomniac officieel onderdeel is geworden van Sony Interactive Entertainment is het zeer aannemelijk dat uit deze koker ook nieuwe games zullen voortvloeien.

Hoewel Godfall vooralsnog de enige officieel geïntroduceerde PlayStation 5 game is, worden er natuurlijk meer PS5 games verwacht. In het geruchtencircuit wordt er gesproken over een handjevol exclusieve game titels. Denk aan Ghost of Tsushima, Horizon Zero Dawn 2 en God of War 2.

De ontwikkeling van Ghost of Tsushima werd al aangekondigd in 2017. Eerder deze maand werd tijdens The Game Awards 2019 pas voor het eerst een trailer getoond. Als samurai dien je het op te nemen tegen een enorme groep vijanden, gewapend met een boog op je rug en een katana aan je zijde. Het nieuwe spel is ontwikkelt door Sucker Punch Productions en zal in de zomer van 2020 worden uitgebracht door Sony, het spel zal exclusief op de PS4 verschijnen. Het ligt echter voor de hand dat deze game ook geschikt zal zijn voor de PS5.

Guerrilla Games werkt momenteel aan Horizon Zero Dawn 2. De eerste versie werd uitgebracht in 2017 als actierollenspel dat zich afspeelt in een levendige, post-apocalyptische open wereld. Guerilla Games is gevestigd in Amsterdam en onderdeel van Sony Interactive Entertainment, je mag er dan ook vanuit gaan dat ook de tweede versie van Horizon Zero Dawn als exclusive voor de PlayStation zal verschijnen.

Ook andere vertrouwde games, zoals Call of Duty en Grand Theft Auto zullen waarschijnlijk in een nieuwe versie voor de PS5 verschijnen. Zo zal Call of Duty: Black Ops 5 naar verluidt in het najaar van 2020 worden uitgebracht, inclusief single-player modus ditmaal. Het Amerikaanse Activision heeft voor het nieuwe spel Treyarch als ontwikkelaar aangewezen. Naast Call of Duty heeft Activision haar goede reputatie ook te danken aan games zoals Crash Bandicoot, Spyro the Dragon en Sekiro.

GTA 6 moet ook een bizarre game worden, met een speelveld dat maar liefst 40x zo groot is als GTA 5. Grand Theft Auto wordt uitgegeven door Rockstar Games. Deze actie-avonturen game speelt zich af in een openwereld. Het is een storytelling, mission-based game.

The Elder Scrolls is net als Godfall een ARPG, ontwikkelt door Bethesda Game Studios. Op 16 januari 2020 zal er meer bekend worden gemaakt over The Elder Scrolls 6, verwacht wordt dat dit ook een PS5 game wordt.

De komende maanden zal er ongetwijfeld meer bekend worden over de lanceringstitels en welke games wel of niet exclusief voor de PlayStation 5 zullen verschijnen.