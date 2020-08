Amazon Prime Gaming nu beschikbaar in Nederland Amazon lanceert nieuwe gaming dienst voor al haar Prime-leden. Amazon Prime Gaming geeft toegang tot exclusieve in-game content en gratis PC games.

Amazon heeft een nieuwe online service aangekondigd genaamd Prime Gaming. Amazon Prime-leden kunnen vanaf heden profiteren van exclusieve en gratis content voor hun favoriete games. Denk aan in-game content voor Grand Theft Auto Online, Red Dead Online, Apex Legends, EA Sports FIFA 20, League of Legends en meer dan 20 andere populaire PC-, console- en mobiele games ter waarde van honderden euro’s. Daarnaast krijgen ze elke maand gratis een collectie PC-games die ze voor altijd kunnen behouden.

Deze maand bijvoorbeeld heeft Amazon Prime Gaming meer dan 20 games, waaronder de SNK arcade classics SNK 40th Anniversary Collection, Metal Slug 2 en het geweldige Treachery in Beatdown City. Het aanbod van in-game content en gratis PC-games wordt regelmatig vernieuwd om up to date te blijven. Maandelijks worden nieuwe items en gratis games toegevoegd.

Amazon Prime abonnement

Amazon Prime is ook beschikbaar voor Nederlandse gebruikers. Voor een bedrag van €3 per maand kun je onbeperkt exclusieve series en films streamen. Ook krijg je toegang tot Amazon Photo en Video, voor onbeperkte opslag van je foto’s en video’s – die je eenvoudig via de bijbehorende gratis app kunt bekijken op meerdere apparaten. Nu komt daar de Gaming dienst bij. Het is een aanvulling op de andere Prime-diensten en zit bij het maandelijks abonnement inbegrepen. Heb jij nog geen lidmaatschap? Je kunt nu een proefversie downloaden en Amazon Prime 30 dagen lang gratis uitproberen.

Larry Plotnick, General Manager van Prime Gaming: Prime-leden genieten momenteel al van de beste films en series en nu breiden we ons entertainment-aanbod uit met het beste in gaming. We geven klanten nieuwe content waardoor het spelen van games nog leuker wordt. Het maakt niet uit van welke games je houdt of waar je ze speelt, de ervaring zal nog beter zijn met Prime Gaming.

Voordelen van de Amazon Gaming dienst

Door overeenkomsten te sluiten met veel van ’s werelds grootste game-uitgevers, waaronder Riot Games, Roblox Corp. en Rockstar Games, biedt Prime Gaming leden iedere maand een brede catalogus aan games. Prime-leden hebben toegang tot content, waaronder exclusieve skins voor Apex Legends, een Player Pick Pack voor EA Sports FIFA 20, Exotic Weapons voor Destiny 2 en later deze maand gloednieuwe items voor Roblox. Om gebruik te kunnen maken van de nieuwe dienst hoef je alleen maar in te loggen met je lidmaatschap.

Amazon lanceerde de gaming voordelen voor het eerst in 2016 onder de naam Twitch Prime. Vandaag brengt Amazon Prime Gaming meer nieuwe content voor nog meer games, alsook meer gratis games én een maandelijks abonnement op het Twitch kanaal. De meer dan 150 miljoen betalende Prime-leden wereldwijd halen op die manier nog meer uit hun lidmaatschap.

Prime Gaming is een aanvulling op de vele andere shopping- en entertainment voordelen die beschikbaar zijn voor leden. Zij genieten van een snelle gratis levering van miljoenen artikelen uit het Prime assortiment, Prime Day en nog veel meer. De vernieuwde Amazon Gaming dienst is inclusief bij het Prime lidmaatschap in meer dan 200 landen.