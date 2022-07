Hoe blijf je veilig online? Volg deze tips en trucs om veilig gebruik te kunnen maken van het internet. Zo voorkom je dat gevoelige informatie in verkeerde handen kan vallen.

We zijn het afgelopen decennia massaal gebruik gaan maken van het internet. Het wereldwijde web wordt zowel voor privé als zakelijke doeleinden veelvuldig ingezet. Hierdoor wordt steeds meer informatie online opgeslagen, waaronder ook persoonlijke gegevens. Niemand wil dat deze informatie in verkeerde handen valt, maar hoe voorkom je dat? In deze publicatie gaan we dieper in op veilig internet gebruik.

Sommige tips laten zich makkelijk raden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van verschillende wachtwoorden per website en/of dienst. Kies ook altijd voor een moeilijk te raden wachtwoord. Het liefst een combinatie van kleine en grote letters en één of meerdere tekens.

Antivirus software

Een ander punt waar al jaren op gehamerd wordt is het installeren van een goed antivirus programma. Hoewel de meeste mensen wel antivirus software op hun PC en/of laptop hebben staan, komt het toch nog veelvuldig voor dat dergelijke software ontbreekt op de mobiel. Een gemiste kans, tenslotte begeef je je met een smartphone ook dikwijls online – waardoor je aan dezelfde gevaren wordt blootgesteld.

VPN verbinding

Vind jij het belangrijk dat jouw internet gedrag niet gevolgd kan worden? Kies dan voor een VPN verbinding, oftewel een ‘Virtual Private Network’. VPN diensten zijn de afgelopen jaren erg in populariteit gestegen. Ze zijn goed betaalbaar en zorgen ervoor dat gebruikers veilig kunnen internetten, zonder zich zorgen te hoeven maken om hun privacy. Ideaal, ook als je jouw bankzaken en andere privacy gevoelige informatie via internet regelt. Lees hier meer over: Wat is VPN?

Updates installeren

Controleer ook altijd of jouw device is voorzien van de laatste (beveiligings-)updates. Is er een update beschikbaar? Stel deze dan niet uit, want door de software update te installeren blijft je optimaal beschermt tegen gevaren van buitenaf. Dergelijke updates worden afgestemd op de nieuwste gevaren, waardoor de kans op virussen en andere malware aanzienlijk wordt verminderd.

Gezond verstand

Ook als je bovenstaande tips ter harte neemt, blijft het belangrijk om daarnaast je gezonde verstand te gebruiken. Klik niet op verdachte links en download geen bestanden waarvan je de herkomst niet kent. Wees ook voorzichtig met mailtjes van onbekende afzenders. Geef bijvoorbeeld nooit zomaar je pincode of bankrekening nummer op.