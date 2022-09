Internet abonnement vergelijken en afsluiten Wanneer heb jij voor het laatst naar je internet abonnement gekeken? Vergelijk op internet eenvoudig de mogelijkheden om tot de beste deal te komen.

Nederlanders maken massaal gebruik van het internet. Computers, printers, smartphones en tablets; ze zijn allemaal verbonden met het wereldwijde web. Het internet wordt gebruikt voor entertainment, maar ook voor werk- en school doeleinden. Daarnaast is er een duidelijke trend ingezet waarbij steeds meer (huishoudelijke) apparaten verbonden kunnen worden met het internet. Denk bijvoorbeeld aan een slim koffiezetapparaat of een slimme energiemeter. Dergelijke apparaten kunnen doorgaans via het WiFi netwerk van je internet thuis worden aangesloten.

Naarmate we meer en meer gebruik maken van het internet wordt een stabiele en snelle verbinding thuis steeds belangrijker. Per locatie, maar ook per provider verschillen de mogelijkheden. Het is daarom verstandig om eens in de zoveel tijd je internetabonnement onder de loep te nemen, om te kijken of deze nog wel aansluit bij jouw wensen. Je kunt eenvoudig op internet vergelijken welke internet providers er in jouw regio actief zijn, welke snelheid er geboden wordt en tegen welke prijs de dienst geleverd wordt.

Internet vergelijken

Let bij het vergelijken niet alleen op de download snelheid en de maandelijkse prijs, maar ook op de contractduur. Deze varieert van 3 maanden tot 24 maanden. Ook de berekende aansluitkosten verschillen per aanbieder. Sommige providers kiezen ervoor om geen aansluitkosten in rekening te brengen, andere bieden korting op de abonnementsprijs of geven een welkomstcadeau weg.

Doorgaans bieden internet providers tevens de mogelijkheid om het abonnement te combineren met TV en bellen. Zodoende kun je korting krijgen op het totaalpakket. Ook hiervoor geldt dat de tarieven voor bellen en het aantal beschikbare TV zenders verschilt per pakket en per provider.

Voordat je besluit om over te stappen naar een andere provider is het raadzaam om eerst bij je huidige provider na te gaan vanaf welke datum je contract opzegbaar is. Zo voorkom je onverwachte kosten achteraf. Veel abonnementen zijn overigens maandelijks opzegbaar.

Nieuw abonnement afsluiten

Wanneer je het huidige contract opzegt dien je doorgaans je oude modem terug te sturen. Na het aangaan van een nieuw internet abonnement ontvang je van je nieuwe provider een nieuwe modem. Uiteraard kun je hulp krijgen bij het installeren van deze modem. Zodoende kun je zonder zorgen overstappen en profiteren van alle voordelen die jouw nieuwe abonnement te bieden heeft.