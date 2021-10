Tips om je Ziggo abonnement online op te zeggen Moeite om je Ziggo abonnement stop te zetten? Onderneem de volgende online stappen, zo kun je jouw abonnement eenvoudig en zonder gedoe opzeggen.

Er zijn tal van aanbieders die internet en TV aanbieden, waaronder Ziggo. Dergelijke bedrijven bieden hun producten maar al te graag aan, maar als je er weer vanaf wilt kan dat behoorlijk omslachtig en tijdrovend zijn. Misschien ga je verhuizen, ben je niet tevreden over de kwaliteit of wil je vanwege de kosten gebruik gaan maken van een andere provider. Er zijn tal van redenen te bedenken om je Ziggo abonnement op te zeggen. Maar hoe doe je dat eigenlijk?

Allereerst is het verstandig om na te gaan wat je contractduur en opzegtermijn is. Zodoende kun je alvast een inschatting maken hoe lang je nog moet doorbetalen. Veel bedrijven hanteren een opzegtermijn van 1 maand, zo ook Ziggo. Desondanks kan het zijn dat je extra pakketten hebt afgenomen, waarvoor andere regelingen zijn getroffen. Je kunt je abonnement-status eenvoudig inzien via de Mijn Ziggo app. Helaas is het via de app niet mogelijk om je abonnement stop te zetten.

Ziggo abonnement opzeggen

Wil je Ziggo opzeggen, dan zijn er meerdere opties. Allereerst is het natuurlijk mogelijk om met Ziggo te bellen. Plan hier wel geruime tijd voor in, want de wachttijden kunnen behoorlijk oplopen. Om je abonnement op te zeggen dien je daarnaast een schriftelijke verklaring toe te sturen. Hiervoor kun je gebruik maken van het online opzegformulier, dat op de website van Ziggo te vinden is. Er wordt een verwerkingstijd van 2 weken gehanteerd. Je Ziggo abonnement is pas definitief stopgezet als je een bevestigingsmail van de opzegging hebt ontvangen.

Wil je er zeker van zijn dat jouw brief is aangekomen, kies er dan voor om een aangetekende brief te versturen. Door de brief aangetekend te versturen is de opzegging volledig rechtsgeldig. Zodoende sta jij altijd in je recht, mocht de geadresseerde naderhand beweren dat de brief nooit is aangekomen. Helaas komt dit nog geregeld voor, ook bij grote bedrijven zoals Ziggo.

Vind je het lastig om zo’n opzegbrief op te stellen, of heb je er simpelweg geen tijd voor om alles precies uit te zoeken? Dan zijn er online verschillende websites te vinden die jou daar prima in kunnen ondersteunen. Eén van de sites die mensen helpt bij het opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen is Xpendy.

Je hoeft enkel door te geven welk abonnement je wilt opzeggen en vanaf wanneer. Daarnaast dien je uiteraard je persoonlijke gegevens achter te laten. Vervolgens zorgt het bedrijf ervoor dat er een aangetekende opzegbrief verstuurd wordt naar het juiste adres.

Per mail ontvang je een kopie van de toegezonden brief. Ook ontvang je een track & trace code, zodat je altijd een verzend- en ontvangstbewijs hebt van de per post verstuurde opzegbrief. Het is overigens ook mogelijk om meerdere instanties tegelijkertijd aan te schrijven. Snel, effectief en zonder gedoe.