Galaxy S21 kopen bij KPN, Vodafone, T-Mobile of Tele2 De Samsung Galaxy S21 is nu verkrijgbaar als preorder. Waar kun je deze smartphone kopen en welke provider biedt de beste deals en abonnementen?

De Galaxy S21 serie is officieel aangekondigd door Samsung. Het basismodel beschikt over een 6,2-inch Full HD+ display, een 64 megapixel triple-camera en een 4.000 mAh batterij. De Android 11 smartphone wordt aangedreven door de krachtige Exynos 2100 chipset met 8GB RAM en 128GB ROM geheugen. Op 29 januari 2021 gaat de nieuwe S-serie in de verkoop.

Het instapmodel is maar liefst €150 goedkoper dan vorig jaar. De prijs voor een los toestel is vastgesteld op €850 (128GB). De Samsung S21 biedt echter geen ondersteuning voor een microSD geheugenkaart, zodoende zullen de meeste waarschijnlijk besluiten om voor €900 het 256GB model te kopen. Er is keuze uit vier kleuren: Phantom Grey (grijs), Phantom White (wit), Phantom Pink (roze) en Phantom Violet (paars).

Diegene die de Galaxy S21 kopen tijdens de voorverkoop ontvangen een gratis setje Galaxy Buds Live draadloze oordopjes (t.w.v. €140) en de Galaxy SmartTag Bluetooth tracker (t.w.v. €30) cadeau. Deze aanbieding geldt zowel voor een los toestel als in combinatie met een abonnement. Een preorder plaatsen is mogelijk tot en met donderdag 28 januari 2021, een dag later worden alle bestellingen uitgeleverd.

Door een Samsung Galaxy S21 met abonnement te kopen kun je korting krijgen op de toestelprijs. Dit smartphone model zal door alle gerenommeerde Nederlandse providers worden aangeboden. Elke telecomprovider hanteert z’n eigen toestelprijs en stelt z’n eigen bundels en tarieven samen, zodoende is het raadzaam om de verschillende mogelijkheden op rij te zetten. Op internet zijn tal van vergelijkingswebsites beschikbaar. Onderstaand vind je vast een beknopt overzicht per provider, hierbij zijn we uitgegaan van een 2-jarig abonnement.

Samsung Galaxy S21 kopen bij Vodafone

Bij Vodafone betaal je op het moment van schrijven €744 (128GB) of €792 (256GB) aan toestelkosten. Dat is ruim €100 goedkoper dan wanneer je de Galaxy S21 los koopt. De bel- en databundel tarieven zijn gelijk met die van een sim-only abonnement. Zodoende ben je onder aan de streep simpelweg goedkoper uit als je ook direct een abonnement afsluit.

Heb je ook internet van Ziggo thuis? Dan kun je profiteren van extra veel voordeel, zo ontvang je onder andere €5 korting op je Vodafone abonnement en een verdubbeling van de databundel. Bij onderstaande prijzen zijn we er vanuit gegaan dat je niet over Ziggo internet hebt.

Voor een 3GB Vodafone Start XL abonnement met 150 minuten bellen en onbeperkt sms’en betaal je €18,50 per maand. Voor een 5G add-on betaal je €2 extra, zodoende kun je gebruik maken van het snelle 5G netwerk, dat in Nederland overigens als eerst door Vodafone in gebruik is genomen.

Verwacht je meer data te verbruiken? Dan kun je kiezen voor een Vodafone Red Essential abonnement met 10GB data voor €27. Voor 20GB data betaal je slechts €2 extra. Voor het Red Unlimited abonnement, met onbeperkt internet en bellen, is de prijs €36 per maand. Bij alle Vodafone Red abonnementen zit 5G standaard inbegrepen.

T-Mobile abonnement afsluiten

De toestelkosten voor de Galaxy S21 zijn bij T-Mobile gelijk aan die van Vodafone. Voor het 128GB model betaal je €744. T-Mobile heeft momenteel een actie lopen waarbij je dubbel zoveel data ontvangt als je kiest voor een 5GB data abonnement. Zo betaal je slechts €20 voor 10GB data en onbeperkt bellen. Daarbij zit inbegrepen datavrije muziek streamen, zonder dat je dit MB’s kost.

Kies je toch liever voor T-Mobile Unlimited met onbeperkt bellen en internetten, dan ben je €35 per maand kwijt. Vind je het daarnaast belangrijk dat je internet verbinding extra veilig is? Dan kun je voor €2,50 extra kiezen voor Unlimited Plus. Bij laatstgenoemde abonnementskeuze zit 5G connectiviteit standaard inbegrepen. Voor de andere internetbundels geldt dat je een 5G add-on kunt kopen voor €2 per maand.

T-Mobile biedt ook de mogelijkheid om je telefoon aan het eind van de looptijd terug te verkopen aan hen. Als je daarvoor kiest betaal je een lager maandbedrag (€5 korting). Het restbedrag van de S21 na een looptijd van 2 jaar bedraagt €120 – dat is precies wat je in die 2 jaar zal besparen, je geeft de telefoon dan dus eigenlijk gratis aan T-Mobile. Deze optie maakt onderdeel uit van het T-Mobile Recycle programma.

T-Mobile heeft al meerdere jaren achtereen de prijs van ‘Beste netwerk’ op z’n naam staan. Deze provider is in Nederland ook het verst met het uitrollen van het 5G netwerk. Inmiddels biedt T-Mobile 5G al bijna landelijk aan, terwijl concurrent KPN zich vooralsnog alleen op de grote steden heeft geconcentreerd.

Samsung Galaxy S21 met KPN abonnement

Ook bij KPN kun je kiezen uit beide geheugenvarianten: 128GB en 256GB. Deze telecomprovider biedt de Samsung S21 in alle vier de kleuren aan. Heb je ook internet van KPN of XS4ALL? Dan kun je extra voordeel krijgen, zo ontvang je onder andere €5 korting op je mobiele abonnement. Bij onderstaande prijzen zijn we er vanuit gegaan dat je geen internet hebt van KPN of XS4ALL.

KPN biedt de Galaxy S21 het goedkoopste aan, bij hen betaal je slechts €720 voor de 128GB variant. De prijs van het 256GB model is voor alle drie de genoemde providers gelijk; €792. Voor 5GB data betaal je €20 per maand. Wil je onbeperkt bellen en smsen en 15GB data, dan is het maandbedrag tijdelijk €26,50.

Ben je meer voorstander van een Unlimited data abonnement? Deze abonnementsvorm is in de aanbieding bij KPN voor €32,50 per maand. Alle mobiele abonnementen van KPN zijn 5G ready. Normaliter betaal je hier €2,50 per maand voor, deze add-on wordt tijdens de actieperiode gratis aangeboden, gedurende de gehele looptijd van het abonnement.

Heb je geen onbeperkt bellen en smsen nodig, maar is 150 belminuten / smsjes ook voldoende? Dan kun je deze optie kiezen, voor een prijsreductie van €1 per maand. Daarnaast biedt de Nederlandse provider verschillende extra opties, waaronder Spotify Premium (€10 per maand) en een toestelverzekering €11 per maand).

Tele2 biedt goedkoopste data bundels

Tele2 is in 2017 gefuseerd met T-Mobile. Kies je voor deze provider, dan maak je gebruik van het T-Mobile netwerk. Bij Tele2 betaal je €744 aan toestelkosten. Voor 4GB data betaal je slechts €9. Voor 7GB is de maandelijkse prijs €11 en Unlimited data kost €20 per maand. Wel dien je separaat te betalen voor bellen/smsen. 200 Belminuten/smsjes kun je kopen voor €2, onbeperkt bellen en sms’en kost €5 per maand. Ook Tele2 rekent een meerprijs van €2 per maand als je gebruik wilt maken van het 5G netwerk.

Zodra de S21 officieel is uitgebracht zal het toestel ook worden aangeboden door Ben (KPN netwerk) en Hollands Nieuwe (Vodafone netwerk).

Wil je overstappen naar een andere provider? In nagenoeg alle gevallen is dit mogelijk met gratis nummerbehoud. Zo kun je jouw telefoonnummer behouden, wel zo praktisch. Verder is het raadzaam om de telecomwetgeving in acht te nemen die in 2017 van kracht is gegaan. Bij het aangaan van een mobiel abonnement waarbij je de telefoon op afbetaling koopt (middels maandelijkse betalingen) vindt er een inkomenstoets en een BKR-registratie plaats. Zo’n BKR-registratie kan nadelige gevolgen hebben als je op een later tijdstip geld wilt lenen, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een hypotheek.

Wil je zo’n BKR-registratie voorkomen? Dan dien je de telefoon direct af te betalen tot een maximaal openstaand bedrag van €249. Voor de Galaxy S21 zou dit dus betekenen dat je bij het afsluiten van het abonnement een bedrag van €500 dient te betalen voor de telefoon. De rest kun je dan in termijnen afbetalen, gedurende het contract loopt.

Galaxy S21 los kopen

Zit je nog vast aan een telefoonabonnement en wil je de Samsung Galaxy S21 los kopen? Dan zijn er ook verschillende manieren om extra korting te krijgen. Zo kun je gebruik maken van het Trade In programma van Samsung. Door je oude telefoon in te ruilen kun je korting krijgen op je nieuwe smartphone. Heb je een oude Galaxy S of Note smartphone om in te ruilen, dan ontvang je nu tijdelijk €100 extra inruilwaarde.

Ook biedt Samsung tegenwoordig de mogelijkheid om een smartphone te leasen. Je gaat dan een 2-jarig contract aan waarbij je een vast bedrag per maand (€30) betaalt voor de huur van het toestel. Dit is een relatief dure oplossing waarbij je na 2 jaar net zoveel kwijt bent voor het huren, als wanneer je de smartphone direct besluit te kopen.

Het voordeel van leasen is wel, je krijgt hierbij een Protection Plan, waarbij je automatisch gedekt bent voor schade en diefstal. Daarnaast profiteer je 2 jaar van garantie en de beste service. Dat betekent bijvoorbeeld dat je smartphone thuis wordt opgehaald bij reparaties.

Je hoeft je ook niet druk te maken om een BKR-registratie, want bij Private Lease gaat het om huren, het is dus geen kopen op afbetaling – zoals wel het geval is bij het afsluiten van een abonnement met telefoon. Tijdens de pre-order periode hoef je geen afsluitkosten te betalen bij het aangaan van een leasecontract, door de promotiecode ‘LEASE2021’ te gebruiken kun je €98 besparen.

Geen oplader en oordopjes meegeleverd

Ongeacht waar je de Galaxy S21 koopt, Samsung levert geen oordopjes en ook geen oplader mee. Hiermee volgt het bedrijf de trend die Apple vorig jaar heeft ingezet met de iPhone 12 serie. Deze onderdelen zullen als optionele accessoire verkocht worden, zodoende willen de bedrijven eWaste tegengaan.

De Galaxy Buds Live oordopjes ontvang je tijdens de preorder periode gratis. Dit zijn niet de Galaxy Buds Pro die gelijktijdig met de S21 geïntroduceerd werd. Het gaat om een iets oudere variant, die ten tijde van de Note 20 (Ultra) werd aangekondigd. Dit waren de eerste Bluetooth wireless oordopjes van Samsung met Active Noice Cancelling technologie.

Daarnaast wordt de Galaxy SmartTag meegeleverd bij alle toestellen die in de voorverkoop worden aangeschaft. Deze nieuwe Bluetooth tracker kun je aan spullen, zoals een tas of sleutelbos hangen. Vervolgens kun je dit bewuste item eenvoudig terugvinden met je telefoon. Je kunt de tracker zelfs gebruiken om aan de halsband van je huisdier te bevestigen.