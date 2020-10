Galaxy Buds Live van Samsung nu verkrijgbaar in Mystic Blue Samsung introduceert de Galaxy Buds Live draadloze oordopjes in een nieuwe frisse blauwe kleur, als onderdeel van de 'Samsung Week' promotieweek.

Komende week vind de ‘Samsung Week’ plaats, een Europese promotieweek met exclusieve deals in het hele productassortiment van Samsung – uiteenlopend van smartphones en tablets, tot wearables, TV’s, audio apparatuur en huishoudelijke apparaten. Als onderdeel van de promotieweek heeft Samsung ook een setje exclusieve oordopjes aangekondigd. De Samsung Galaxy Buds Live zijn komende week verkrijgbaar in de opvallende kleur Mystic Blue.

De Samsung Galaxy Buds Live werden in augustus 2020 onthuld, tijdens het Galaxy Unpacked event waar ook de Galaxy Note 20 (Ultra), de Galaxy Z Flip 5G, de Galaxy Z Fold 2, de Galaxy Tab S7 (Plus) en de Galaxy Watch 3 werden geïntroduceerd.

Samsung Galaxy Buds Live kleuren en functies

Samsung’s nieuwste wireless oordopjes beschikken over een gepolijste, glanzende afwerking en zijn reeds verkrijgbaar in drie kleuren: Mystic Black (zwart), Mystic Bronze (koper) en Mystic White (wit). Met de nieuwe Mystic Blue (blauw) kleurvariant voegt Samsung een extra vibrant kleur toe aan het assortiment.

De Galaxy Buds Live hebben een uniek ontwerp, waardoor de oortjes een comfortabele pasvorm bieden ook na uren gebruik. Dankzij AKG’s geluidsexpertise en 12mm luidsprekers klinkt het geluid diep en rijk. De luidspreker zorgt samen met de baskoker voor diepe basgeluiden. Er zijn drie microfoons geïntegreerd en een Voice Pickup Unit. Ook is de virtuele spraakassistent Bixby beschikbaar.

De oordopjes zijn voorzien van actieve ruisonderdrukking, waardoor gebruikers hinderlijke geluiden kunnen onderdrukken, maar tegelijkertijd belangrijke gesprekken of aankondigingen blijven horen. De Samsung Galaxy Buds Live zijn ook geschikt voor het luisteren naar Spotify. In combinatie met de Galaxy Wearable app en Bluetooth support kun je de oortjes ook eenvoudig verbinden met andere slimme apparaten.

Samsung draadloze oordopjes kopen

De Galaxy Buds Live in de kleur Mystic Blue zijn vanaf 26 oktober 2020 exclusief verkrijgbaar via de website van Samsung en in de Experience Store voor een adviesprijs van € 190. Daarmee is de prijs van deze kleurvariant gelijk aan die van de andere kleurstellingen.

De oortjes worden geleverd met een handige oplaadcase. Hier kun je de Buds in opbergen als je ze niet meer gebruikt. Gelijktijdig worden de oordopjes ook automatisch opgeladen, zo ben je er altijd zeker van dat je weer uren vooruit kunt als je ze nodig hebt. Door de draadloze oordopjes 5 minuten lang op te bergen in de case kun je alweer een uur lang muziek luisteren. Met een volle batterij kun je tot 6 uur genieten van muziek.

‘Samsung Week’ is een Europese promotieweek die consumenten toegang geeft tot exclusieve deals in het hele productassortiment van Samsung. De Samsung Week loopt van 26 oktober tot 1 november 2020. Bezoek de website van Samsung om inzicht te krijgen in alle verkrijgbare deals en aanbiedingen.