Black Friday aanbiedingen bij MediaMarkt Deze week kun je tijdens de Black Friday actieperiode bij MediaMarkt profiteren van hoge korting op smartphones, tablets, game consoles, TV's en meer.

Deze week staat in het teken van Black Friday (‘Zwarte Vrijdag’). De feestdag, die afkomstig is uit Amerika om het shopping seizoen rond Kerst in te luiden, wordt inmiddels ook in Nederland volop gevierd. Merken en retailers geven hoge korting op tal van producten. Het is de perfecte tijd voor koopjesjagers om hun slag te slaan. De acties en aanbiedingen gelden vaak de hele week, tot en met aankomende maandag – ook wel Cyber Monday genoemd. Eén van de retailers die mee doet aan Black Friday is MediaMarkt.

Tot en met maandag 29 november kun je bij MediaMarkt ‘De beste deals van het jaar’ scoren – zo stelt het bedrijf. De Duitse elektronicaketen heeft tal van producten in de aanbieding, in elke productcategorie kun je korting scoren.

Ongeacht of je op zoek bent naar een nieuwe smartphone, tablet, game console of gaming laptop. Ook tal van TV’s, speakers en andere IT-producten zijn bij de Black Friday actie betrokken. In deze publicatie lichten we er een aantal producten uit, die momenteel extra goedkoop worden aangeboden door MediaMarkt.

MediaMarkt Black Friday aanbiedingen

Zoek je een nieuwe smartphone? Eén van de telefoonmodellen die momenteel in de aanbieding is bij MediaMarkt is de Poco X3 Pro. Deze Xiaomi telefoon heeft een modern design met een groot 6,67” AMOLED display en een 120Hz refresh-rate. Onder de motorkap is de krachtige Qualcomm Snapdragon 870 geplaatst. Deze populaire smartphone biedt MediaMarkt normaal gesproken aan voor €280. Tijdens de actieperiode ontvang je €57 korting, wat neerkomt op een verkoopprijs van slechts €222. Bekijk ook ons volledige overzicht met Xiaomi Black Friday acties.

Een andere telefoon die erg gewild is, is de Samsung Galaxy A52s 5G. Deze krachtige 5G telefoon met grote batterij, goede camera en IP67-certificering ging in september 2021 in de verkoop voor €450. Hoewel dit toestel slechts 2 maanden op de markt is kun je nu al een aantrekkelijk korting krijgen. Afgelopen week betaalde je bij MediaMarkt nog €398 voor deze mid-range smartphone. Deze week kun je nog meer voordeel behalen, tijdens de actieperiode kun je de Galaxy A52s 5G kopen voor slechts €344. Voor dat bedrag haal je een zeer veelzijdige smartphone in huis. Bekijk ook ons volledige overzicht met Samsung Black Friday acties.

Een andere optie is de Oppo A74. Deze smartphone werd in maart 2021 aangekondigd als 4G en 5G model. Het 4G model is momenteel in de aanbieding bij MediaMarkt. Deze Android 11 smartphone beschikt over een 6,43-inch Full HD+ display, een 48MP triple-camera en een grote 5.000 mAh batterij. Waar je voorheen €245 betaalde, kun je deze telefoon momenteel kopen voor €199. Dat betekent dat je ruim 18% korting ontvangt, oftewel €46.

Ben je op zoek naar een nieuwe iPad? Overweeg dan de Apple iPad Air (2020). Deze tablet is voorzien van een 10,9” Liquid Retina display, een A14 Bionic chip en een Touch ID scanner. Normaal gesproken betaal je voor deze tablet €649. Tijdens Black Friday ontvang je €50 korting, waardoor de iPad Air nu tijdelijk €599 kost. Dat is toch mooi meegenomen, zeker omdat Apple producten niet vaak in de aanbieding zijn.

Kies je liever voor een Android tablet? Ook dan heeft MediaMarkt genoeg keuze. Denk bijvoorbeeld aan de Lenovo Tab M10 Plus. Dit is een snelle budget tablet die draait op Android 10. Het apparaat beschikt over een 10,3” Full HD+ display en heeft 64GB opslagruimte. Tijdens Black Friday is deze Lenovo tablet in de aanbieding voor slechts €159, daarmee kun je €40 besparen – oftewel 20%.

Interesse in een nieuwe spelcomputer voor de kinderen? De PlayStation 5 en Xbox Series X zijn nog altijd zeer moeilijk te verkrijgen. Desondanks kan de Nintendo Switch ook een geschikte kandidaat zijn. MediaMarkt heeft een Nintendo Switch Digital bundel in de aanbieding, waarbij je naast de game console ook het populaire spel Mario Kart 8 ontvangt (digitaal), evenals een voucher voor 3 maanden Nintendo Switch Online. Deze bundel kost normaal gesproken €340, tijdelijk ontvang je €51 korting waardoor je nog slechts €289 hoeft af te rekenen.

Ook als je op zoek bent naar een nieuwe TV is het zeker de moeite waard om de aanbiedingen van MediaMarkt nader te bekijken via de website van het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan de Philips 65 OLED 705 / 12. Een indrukwekkende OLED-TV met een strak ontwerp en driezijdig Ambi-light verlichting. Voor deze televisie geldt een Black Friday aanbieding waarbij je maar liefst €527 korting krijgt. In plaats van €1.749 betaal je nu tijdelijk €1.222 voor deze Philips TV.

MediaMarkt heeft tevens verschillende Samsung TV’s in de aanbieding, waaronder de Samsung QLED 4K 65Q74A (2021). Deze 65” TV levert een prachtige 4K beeldkwaliteit. Tot en met maandag 29 november betaal je voor deze televisie €999, daarmee kun je €250 besparen. Dit tv-model maakt tevens onderdeel uit van de Samsung Soundbar bundelvoordeel. Bij aankoop van deze Samsung TV kun je tot €300 soundbar bundel-korting krijgen. Zodoende kun je niet alleen genieten van een goede beeldkwaliteit, maar ook van een hoogwaardig geluid.

Heb je een bepaald product op het oog? Dan doe je er altijd verstandig aan om eerst online een prijsvergelijker te raadplegen. Zodoende kun je eenvoudig de prijzen van verschillende retailers vergelijken en bepaal je eenvoudig waar je het goedkoopst uit bent. MediaMarkt is ten slotte niet de enige winkelketen met Black Friday acties.

Vergeet ook de MediaMarkt Outlet niet te bezoeken. Op deze website worden ‘tweedekans producten’ aangeboden tegen een nog hogere korting. Vaak gaat het om geretourneerde producten, waarvan alleen de doos is open geweest. Bij sommige producten is er transportschade ontstaan. Het zijn in ieder geval geen tweedehands artikelen die reeds in gebruik zijn genomen. Per product wordt op de MediaMark Outlet site vermeld welke bijzonderheden er zijn, zodat je precies weet wat je kunt verwachten.