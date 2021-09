Samsung Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 kopen bij MediaMarkt De nieuwe opvouwbare smartphones van Samsung zijn inmiddels verkrijgbaar. Lees hier over de beste deals, de beschikbare kleuren en alle mogelijkheden.

Samsung’s 3de generatie opvouwbare telefoons zijn sinds twee weken verkrijgbaar in Nederland. Uit de pre-order verkopen van de Z Fold 3 en Z Flip 3 is gebleken dat de interesse naar vouwtelefoons nog nooit zo groot is geweest. In onze Samsung Galaxy Z Fold 3 review en Samsung Galaxy Z Flip 3 review concludeerde we dat beide toestellen beduidend robuuster zijn dan voorheen en bovendien voorzien van tal van nieuwe functies. Het duo biedt dan ook simpelweg een betere prijs/kwaliteitverhouding dan z’n voorgangers.

De tweetal modellen verschillen behoorlijk van elkaar, waar de Z Fold 3 uitvouwt tot een tablet formaat is de Z Flip 3 met name extra compact om met je mee te dragen. Mocht je twijfelen welke vormfactor jouw voorkeur geniet, dan is het raadzaam om de toestellen eerst eens uit te proberen. Bij de MediaMarkt zijn beide smartphones inmiddels verkrijgbaar, hoewel de winkelvoorraad zeer beperkt is. Ook is er niet in elk filiaal een showmodel aanwezig – via de website van MediaMarkt kun je eenvoudig per filiaal controleren hoe het met de voorraad gesteld is. Als alternatief kun je ook een BCC bij jouw in de buurt binnenlopen.

Samsung Galaxy Z Flip 3 kopen bij MediaMarkt

De Galaxy Z Flip 3 5G is de goedkoopste vouwtelefoon die Samsung ooit heeft uitgebracht. De mobiele telefoon heeft een adviesprijs van €1.049, hiervoor ontvang je het 128GB model. Daarnaast kun je een 256GB model kopen, waarvan de prijs voor een simlockvrij los toestel is vastgesteld op €1.099. Ter vergelijking, de Z Flip ging afgelopen jaar voor €1.499 in de verkoop.

Het nieuwe model is niet alleen beduidend goedkoper dan z’n voorganger, het is tevens de allereerste opvouwbare smartphone met een IPX8 rating. Dat houdt in dat het toestel net zo waterdicht is als andere topmodellen van het merk. Ook heeft Samsung het cover-display vergroot en tal van software features toegevoegd.

Bij MediaMarkt kun je de Z Flip 3 kopen in de kleuren Cream, Paars, Groen en Zwart. Ongeacht welke kleur je prefereert, voor alle varianten wordt dezelfde prijs gerekend. Met de voorraad gaat het echter hard. Op het moment van schrijven zijn de crème en paarse variant al niet meer verkrijgbaar, het zwarte en groene model is nog wel te bestellen. Mocht je het 256GB model willen kopen, dan dien je deze via de website te bestellen. Van deze geheugenvariant wordt namelijk geen winkelvoorraad aangehouden.

MediaMarkt hanteert een laagste prijs garantie. Zo ben je ervan verzekert dat je de Flip niet ineens goedkoper tegenkomt bij een andere Nederlandse winkel. Geef je de voorkeur aan gespreid betalen, dan biedt MediaMarkt de mogelijkheid om te betalen in termijnen. Er zijn verschillende kredietmogelijkheden, waarbij je rekening moet houden met een rente percentage van 10%.

In plaats daarvan kun je ook overwegen om de Galaxy Z Flip 3 met abonnement te kopen, dan ben je doorgaans beduidend goedkoper uit. Er worden dan namelijk minder toestelkosten in rekening gebracht (tussen de €700 en €800, variërend per provider) en je betaalt ook geen rentepercentage over het kredietbedrag.

Samsung heeft ook meerdere optionele accessoires uitgebracht. Denk aan verschillende Galaxy Z Flip 3 hoesjes, van een Silicone Ring Cover tot een Leather Cover. Verkoopprijzen voor de hoesjes variëren van €35 tot zo’n €60 en zijn tevens bij de Media Markt verkrijgbaar.

Samsung Galaxy Z Fold 3 kopen bij MediaMarkt

Hoewel de Z Flip 3 dankzij z’n unieke vormfactor een fantastische smartphone is -zowel om met je mee te dragen als om te gebruiken- zullen multitaskers toch de voorkeur geven aan het grote display van de Z Fold 3. Zeker nu Samsung deze foldable ook heeft voorzien van S Pen support. Dat betekent dat de vouwtelefoon ook bruikbaar met Samsung’s befaamde styluspen.

De Galaxy Z Fold 3 zit vol innovatieve snufjes. Het is niet alleen de eerste waterbestendige opvouwbare smartphone met S Pen ondersteuning, het is Samsung’s eerste smartphone met een under display camera. Zodoende bestaat het toestel over een ononderbroken schermoppervlak – zonder gat of inkeping in het scherm.

De Samsung Z Fold 3 heeft een adviesprijs van €1.799, hiervoor ontvang je het instapmodel met 256GB geheugen. Voor €100 extra krijg je de beschikking over 512GB opslagruimte. Beide varianten worden door MediaMarkt verkocht, ook voor dit model geldt dat de voorraad beperkt is. Er wordt keuze geboden uit drie kleuren: groen, zilver en grijs.

MediaMarkt heeft ook verschillende combi deals op de website gezet, denk aan een bundel waarbij je naast de opvouwtelefoon ook de Galaxy Buds Pro oordopjes ontvangt, of een Aramid Cover. Aangaande de accessoires, Samsung heeft verschillende Galaxy Z Fold 3 hoesjes uitgebracht. Zo is er ook een Leather Cover en een Leather Flip Cover verkrijgbaar.

Daarnaast is het zeker het overwegen waard om een S Pen te kopen. Deze is overigens niet verkrijgbaar bij MediaMarkt. Samsung heeft twee S Pennen aangekondigd voor de Z Fold 3: de S Pen Fold Edition en de S Pen Pro. Vooralsnog is alleen de S Pen Fold Edition verkrijgbaar, voor een adviesprijs van €40.

Mocht je nog een oude S Pen hebben liggen, vergeet het maar, andere styluspennen dan de twee bovengenoemde worden niet ondersteunt. De telefoon beschikt overigens niet over een stylus-compartiment, Samsung heeft wel een Flip Cover met S Pen vakje uitgebracht, om de styluspen eenvoudig in op te kunnen bergen.

Verder is het belangrijk om je te realiseren dat Samsung niet langer een oplader meegeleverd. De Z Fold 3 is compatibel met een 25W oplader, de Z Flip 3 ondersteunt slechts 15W bedraad opladen. Draadloos opladen wordt ook ondersteunt door beide modellen, maar gaat wel langzamer.

Daarnaast is het helaas ook niet mogelijk om het geheugen uit te breiden middels een geheugenkaartje. Mocht je een van Samsung’s nieuwe opvouwbare telefoons willen kopen, dan is dit zeker bij de Flip een dingetje om rekening mee te houden. Persoonlijk vind ik 128GB aan de magere kant en zou ik voor €50 extra het 256GB model kiezen.