Eind april 2019 introduceerde Oppo de Reno 10x Zoom. Zoals de naam al doet vermoeden beschikt deze high-end smartphone over een 10x Hybrid Zoom functie, waardoor je moeiteloos kunt inzoomen op elk gewenst onderwerp. Het toestel ging in juni in de verkoop voor een adviesprijs van €800, voor een los toestel zonder abonnement. Inmiddels zijn we driekwart jaar verder, wat betekent dat je een leuke korting kunt krijgen als je deze telefoon nu besluit te kopen. Vooral bij MediaMarkt is deze telefoon erg aantrekkelijk geprijsd.

Bij MediaMarkt betaal je voor de Oppo Reno 10x Zoom op het moment van schrijven een bedrag van €530. Voor dit bedrag koop je een fantastisch toestel! LetsGoDigital heeft halverwege vorig jaar al een uitgebreide Oppo Reno 10x Zoom review gepubliceerd. De smartphone is ons bijzonder goed bevallen tijdens onze praktijktest, wat resulteerde in een eind score van 8.5 uit 10.

Laagste prijs bij MediaMarkt

Er is keuze uit twee kleuren: zwart en groen. Standaard beschikt dit Reno model over 256GB geheugen. Eén van de pluspunten is dat er standaard een hoesje wordt meegeleverd, zo blijft het toestel goed beschermt tegen krassen en stoten. Bovendien hoef je dus niet extra te investeren in een optioneel hoesje. Vergelijken we de prijs bijvoorbeeld met concurrent CoolBlue, daar kost hetzelfde model nog altijd €700. Dat is toch een aanzienlijk verschil met de prijs die MediaMarkt hanteert.

Wil je niet in één keer het volledige bedrag betalen? MediaMarkt biedt ook de service om de telefoon op afbetaling te kopen. Je betaalt dan gedurende een periode van 54 maanden slechts €12,92 per maand. Let er wel op dat er een kostenpercentage wordt berekent van maar liefst 13,5%. Deze zit al wel bij de genoemde prijs inbegrepen. En zelfs dan betaal je na een termijn van 54 maanden nog altijd minder dan de €700 die CoolBlue momenteel hanteert.

Wat heeft de Reno 10x Zoom te bieden?

Oppo smartphones zijn de afgelopen jaren sterk in opmars in Europa, zo ook in Nederland. De Chinese smartphonefabrikant weet geavanceerde toestellen in de markt te zetten met unieke functies. Denk alleen al aan de 10x Hybrid Zoom. De enige smartphone die over een vergelijkbaar zoombereik beschikt is de Samsung Galaxy S20 Ultra. Voor deze smartphone dien je echter een prijs van €1.350 te betalen. Dat is ruim 2,5x zo duur als de Reno 10x Zoom!

Het topmodel binnen de populaire Oppo Reno smartphone line-up beschikt daarnaast over een 6,65-inch Full HD+ scherm met een randloos ontwerp. De 16 megapixel selfie-camera is verwerkt in een uitschuifbaar camerasysteem die schuin uit de behuizing komt zetten. Dit ziet er niet alleen bijzonder stijlvol uit, het camerasysteem werkt ook geheel geruisloos en is in minder dan 0,8 seconde gereed.

Net als alle andere Reno telefoon modellen is ook het topmodel voorzien van een vingerafdrukscanner die onder het scherm is geplaatst. Je hoeft alleen maar je vinger op de display te leggen om het toestel te ontgrendelen – dit werkt ideaal.

De achterzijde is voorzien van een drievoudige camera, bestaande uit een 48 megapixel groothoekcamera, een 8 megapixel ultragroothoekcamera en een 13 megapixel zoomcamera. Met slechts één beweging kun je wisselen tussen het maken van weidse panorama opnames of het maken van zoom foto’s. Naast de 10x Hybrid zoom functie is er ook nog een 60x digitale zoom voorhanden. Persoonlijk ben ik echter minder gecharmeerd van digitale zoom, ten slotte gaat deze wijze van inzoomen altijd ten koste van de beeldkwaliteit. Maak je geregeld video opnames? De Reno 10x Zoom legt video’s vast in 4K resolutie.

De Oppo Reno 10x Zoom wordt aangedreven door de Snapdragon 855 chipset met 8GB werkgeheugen. Standaard wordt de telefoon voorzien van 256GB opslaggeheugen, dat tevens uitbreidbaar is middels een microSD kaartje. De Android 9 smartphone beschikt over een 4.065 mAh batterij waarmee je zonder problemen de dag doorkomt. Mocht je de telefoon toch een keer tussentijds aan de oplader moeten leggen, dan is het toestel dankzij de 25W oplader binnen 1,5 uur weer volledig opgeladen. Deze snelle oplader wordt standaard meegeleverd.

Ben jij op zoek naar een telefoon van rond de €500, dan zal de Reno 10x Zoom je zeker niet teleurstellen! De elegante smartphone is snel, heeft een goede camera, krachtige batterij en is voorzien van alle Google services. Wat er verder in de verkoopdoos zit? Op de site van MediaMarkt staat vermeld dat er naast een oplader en beschermcase ook een wireless headset, USB type-C kabel, garantiekaart, snelstartgids en een simkaart pin wordt bijgeleverd.

Oppo Limited Edition bij MediaMarkt

MediaMarkt biedt overigens ook nog een Limited Edition aan van dit model. Oppo heeft samen met voetbalclub FC Barcelona een bijzondere blauw/rode variant in de markt gezet waar je als voetbalfan niet omheen kunt. Deze smartphone kun je bij MediaMarkt kopen voor een prijs van €900. Ook het meegeleverde hoesje en het setje oordopjes zijn geheel in stijl van de Spaanse voetbalclub. Qua functies beschik je over dezelfde mogelijkheden als bij het standaard model.