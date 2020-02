MediaMarkt verkoopt Galaxy Z Flip zonder abonnement Er zijn verschillende mogelijkheden om de nieuwe vouwtelefoon van Samsung te bemachtigen. Kies je voor directe korting of liever voor kopen op afbetaling?

Toon pagina inhoud

Je kent ze vast nog wel, die kleine compacte klaptelefoons van vroeger die je eenvoudig in je broekzak kon steken. De Samsung Galaxy Z Flip staat voor de wedergeboorte van deze compacte clamshell toestellen. De smartphone voelt dan ook meteen vertrouwd aan en is voorzien van de nieuwste tech. Het is de tweede mobiele telefoon van Samsung met een buigbaar display. Uitgevouwen beschik je over een 6,7-inch display. Het fysieke toetsenbord heeft daarbij plaats gemaakt voor één groot schermoppervlak, die multi-inzetbaar is.

Afgelopen week ging de nieuwe vouwtelefoon van Samsung in de verkoop. In Nederland kun je terecht bij de Samsung Experience Store in Utrecht en de Samsung eStore. Daarnaast kun je de Galaxy Z Flip kopen bij MediaMarkt en CoolBlue. Bij beide retailers kun je een los toestel kopen. Koop je de telefoon liever met abonnement, dan ben je aanwezen op T-Mobile en KPN. In Nederland is er keuze uit de kleuren Mirror Purple (paars) en Mirror Black (zwart). Standaard wordt er een Clear Case, screenprotector, USB-C kabel, snellader, AKG-oordopjes, snelstartgids en een eject-pin meegeleverd.

Samsung Galaxy Z Flip kopen bij MediaMarkt

Aangezien de smartphone pas enkele dagen verkrijgbaar is hanteren alle retailers nog de adviesprijs van €1500. Toch kun je wel wat korting krijgen. Zo kun je bij Samsung je oude telefoon inruilen, waardoor je directe korting krijgt op je nieuwe toestel. Deze korting kan oplopen tot €350, afhankelijk van het model dat je wilt inruilen. Ook is het mogelijk om een lease contract af te sluiten via Samsung Private Lease, zo kun je de telefoon voor een bepaalde periode huren. Tussentijds is het dan ook nog mogelijk om een toestelupgrade aan te vragen.

CoolBlue biedt inmiddels meerdere ‘tweedekans producten’ aan, dit zijn tweedehands telefoons. Er wordt hierbij gespecificeerd of je te maken hebt met een product dat alleen uit de verpakking is gehaald of dat er ook beschadigingen op het toestel zitten. Ondanks dat de Z Flip pas net in de verkoop is gegaan is ook deze vouwtelefoon inmiddels verkrijgbaar als tweedehands product bij Coolblue. MediaMarkt biedt een soortgelijke tweedehands optie aan via de MediaMarkt Outlet.

Smartphone kopen op afbetaling

Desalniettemin moet je zelfs bij een tweedehands Z Flip rekenen op een bedrag van minimaal €1.300. Kun of wil je dit bedrag niet in één keer betalen? MediaMarkt biedt ook de mogelijkheid om de telefoon in termijnen te betalen. Hiervoor is de retailer een samenwerking aangegaan met Santander Consumer Finance.

Voor een bedrag van €36,61 per maand ben jij de trotse eigenaar van de nieuwe Flip telefoon van Samsung. Je gaat dan een overeenkomst aan voor 54 maanden. Tussentijd kun je gratis extra aflossen. Houdt er wel rekening mee dat er een behoorlijk rente percentage betaald dient te worden. Het jaarlijkse kostenpercentage is vastgesteld op 13,50%. Hiermee komt het totaal bedrag na 54 maanden op €1.977.

Op de site van MediaMarkt staat een uitgebreid rekenvoorbeeld, zodat je zelf kunt berekenen of jij met jouw inkomen in aanmerking komt voor een termijn betaling. Voor het aanvragen dien je een legitimatiebewijs, bankafschrift en een loonstrook in te dienen.

Galaxy Z Flip met abonnement

Daarnaast kun je er natuurlijk voor kiezen om de Galaxy Z Flip met abonnement te kopen. Zo kun je de telefoon feitelijk ook op afbetaling kopen. T-Mobile en KPN rekenen een toestelprijs van respectievelijk €1.415 en €1.416, ongeacht de looptijd van het contract. Door een abonnement aan te schaffen betaal je dus uiteindelijk juist minder voor de telefoon, in plaats van meer.

Wel dien je er rekening mee te houden dat als je kiest voor kopen op afbetaling, dat er dan ook een inkomenstoets en een BKR-registratie zal volgen. Wil je dit voorkomen? Dan dien je de telefoon direct af te betalen tot een maximaal openstaand bedrag van €250.