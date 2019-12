Consumenten elektronica kopen met korting bij MediaMarkt Een nieuwe smartphone, camera, game console, laptop of accessoires kopen? Je vindt het bij MediaMarkt. In de Outlet Store krijg je bovendien aantrekkelijke kortingen – op alle apparaten zit 2 jaar garantie en 100 dagen bedenktermijn.

Toon pagina inhoud

Afgelopen maand heeft MediaMarkt haar voorwaarden herzien, de meest opvallende vernieuwing is de retourtermijn. Deze is uitgebreid naar 100 dagen, het is daarmee de eerste Nederlandse retailer die klanten de kans geven om tot 100 dagen na de aankoop het product te retourneren. Vanzelfsprekend dient het product nog wel in nieuwstaat te verkeren. Het apparaat hoeft niet meer in de originele verkoopverpakking teruggezonden te worden, hoewel hier wel de voorkeur naar uit gaat.

Je mag de consumenten elektronica gewoon uitproberen, zolang er geen aantoonbare gebruikerssporen op te vinden is. Voor producten die verzegeld zijn, denk aan CD’s, DVD’s en games, gelden deze nieuwe voorwaarden niet. Zodra de verzegeling is verbroken is retourneren niet meer mogelijk.

MediaMarkt Outlet Store

Een winkel als Media Markt krijgt natuurlijk behoorlijk wat artikelen retour. Hiervoor zijn uiteenlopende redenen te bedenken. Hoeveel het veelal om nieuwe, onbeschadigde producten gaat, mag de winkelketen deze elektronica niet zomaar terug in de winkelschappen leggen. Daarom is de Outlet Store in het leven geroepen. In deze online store vind je een grote variëteit aan producten, denk aan nieuwe of licht beschadigde artikelen, maar ook showroom modellen. Al deze apparaten kun je kopen met korting.

Het gaat om zeer uiteenlopende producten, van smartphones. tablet en smartwatches tot TV’s, game consoles, laptops, digitale camera’s, audio speakers en natuurlijk tal van accessoires en toebehoren. Behalve consumenten elektronica producten vind je in de MediaMarkt Outlet ook huishoudelijke apparaten. Feitelijk dus het gehele productassortiment van de winkelketen, maar dan in iets afgeslankte vorm.

De hoeveelheid korting varieert aan de hand van de staat van het product. Is alleen de verkoopverpakking geopend en is het apparaat zelf nog helemaal nieuw? Dan loopt het voordeel op van enkele tientjes tot ruim honderd euro – afhankelijk van de verkoopprijs. Op elk product in de Outlet Store zit standaard 2 jaar fabrieksgarantie. Ook voor deze producten geldt gratis verzending en retourneren, ook de 100 dagen bedenktijd is gewoon geldig. Heb je nog een actiecode, een club voucher of een andere kortingscode? Deze zijn helaas niet in te wisselen via de Outlet.

Ben jij op zoek naar een nieuwe smartphone of tablet? Dan doe je er dus verstandig aan om de webpagina van de Mediamarkt Outlet Store te bezoeken. Alle producten worden overzichtelijk op categorie ingedeeld. Van elk aangeboden apparaat wordt getoond wat de bijzonderheden zijn, in veel gevallen is alleen de verpakking open geweest. Zo kun je de nieuwe Samsung Galaxy Note 10 kopen voor € 730. Normaal gesproken kost dit mobiele toestel € 864. Wil je graag de Sony Playstation 4 Pro kopen? Ook deze spelcomputer wordt in nieuwsstaat aangeboden en kost slechts €255, in plaats van €300.

Besluit je een bestelling te plaatsen? Betalen kan via iDeal of met een creditcard. Het aanbod producten wordt dagelijks aangevuld, Binnen de online store vind je ook nog zogenaamde Crazy Outlet Offers, deze producten worden met hoge korting verkocht. Denk bijvoorbeeld aan een 77-inch Panasonic OLED TV met 4K resolutie, deze televisie kost normaliter €10.000 bij de MediaMarkt. De verpakking van deze bewuste TV is echter open geweest en dus is de prijs vastgesteld op €8.500. Een voordeel van maar liefst €1.500 dus. Wees je er dus van bewust, de beste MediaMarkt aanbiedingen vind je alleen online in de Outlet Store.

Vergelijken van prijzen loont altijd

Er zijn natuurlijk meer winkelketens die consumenten elektronica aanbieden. Het blijft dan ook altijd raadzaam om gebruik te maken van een online prijsvergelijker, om de prijzen van verschillende retailers te kunnen vergelijken alvorens je besluit een apparaat te kopen – ongeacht om wat voor een product het gaat. Het zou ten slotte zonde zijn als je kort na je aankoop exact hetzelfde product elders goedkoper tegenkomt.

MediaMarkt is vorig jaar al afgestapt van haar principe ‘laagste prijs garantie’. Dit zorgde er geregeld voor dat consumenten verhaal kwamen halen, waarbij medewerkers dikwijls niet goed op de hoogte waren van de voorwaarden van het bedrijf. Om al deze teleurstellingen te voorkomen wordt er niet langer een laagste prijs garantie gegeven. Tegenwoordig wordt de focus gelegd op ‘service’, aldus de winkelketen.

Was er ten tijde van jouw koop geen beter alternatief voorhanden, maar heeft een andere winkelketen kort na jouw aankoop alsnog een interessante actie opgezet? Met de 100-dagen zichttermijn kun je natuurlijk altijd nog besluiten om het product alsnog te retourneren. Om gedoe achteraf te voorkomen is het wel verstandig dat je het bonnetje / factuur bewaard, en waar mogelijk ook de originele verpakking behoudt. Dit geldt zowel voor producten die je online, in de winkel of in de outlet store aanschaft.