MediaMarkt houdt deze week Sale. Op geselecteerde producten ontvang je tijdelijk tot 50% korting. Producten in de uitverkoop omvatten onder andere telecomaccessoires, smartwatches, audio, foto & video apparatuur en natuurlijk gaming artikelen. De actie geldt zowel online als in de winkelfilialen, wel kan het aanbod per winkel variëren. In deze publicatie beperken we ons tot de gaming artikelen, voor een volledig overzicht van alle aanbiedingen kun je terecht op de website van MediaMarkt.

Xbox games in de aanbieding

Prijzen voor games kunnen behoorlijk oplopen, korting is dan ook altijd mooi meegenomen. Deze week zijn er een geselecteerd aantal gametitels in de aanbieding bij MediaMarkt. Zo kun je de actiegame DeadRising 4 voor de Xbox One kopen voor slechts €39, normaliter is de prijs van dit spel €60 – zo wordt op de website van MediaMarkt vermeld. Ook de adventuregame Kingdom Hearts 3 en Call of Duty: Black Ops III Zombies zijn deze week in de aanbieding voor de Xbox One.

Ben je een voetbalfan? Dan is Pro Evolution Soccer 2018 een interessant spel. Deze Xbox One game kost normaal gesproken €68, tijdens de sale is de prijs vastgesteld op €45. Een andere sport game die eveneens in de aanbieding is bij MediaMarkt is EA Sports UFC 2. Ook kun je deze week enkele collector’s editions kopen met korting, waaronder Elex. Deze roleplaying game kost tijdelijk €78.

PlayStation games kopen met korting

Beschik jij over de PlayStation 4 spelconsole? Tijdens de actieperiode is Guilty Gear Xrd Revelator in de aanbieding. Tijdelijk betaal je slechts €40, waar de reguliere prijs ligt op €56. Het adventure spel Kingdom Hearts 3 kun je deze week ook met korting kopen voor de PlayStation 4. De online voorraad is wel beperkt, dus wil je gebruik maken van deze aanbieding wees er dan snel bij. Want voor elk actieproduct geldt op=op.

Ook de racegame V-Rally 4 en Grip Compact Racing zijn deze week afgeprijsd, beide zijn compatibel met de PlayStation 4. Laatstgenoemde is overigens een stukje goedkoper, dit spel kost nu slechts €17 bij de MediaMarkt. Voor dit bedrag kun je ook de actiegame Immortal: Unchained kopen. De Asterix & Obelix XXL 2 Collector Edition is gedurende de actieperiode ook goedkoper, voor deze PlayStation 4 game titel dien je €54 te betalen.

Nintendo Switch games

Liefhebbers van de Nintendo Switch kunnen kiezen voor Fitness Boxing. Deze sport game kost normaliter €35 en is deze week met korting te kopen voor €25. Ook als je over een Nintendo handheld beschikt ben je bij MediaMarkt aan het goede adres.

Beschik je bijvoorbeeld over de Nintendo 3DS? Het simulatiespel Teddy Together kost tijdelijk €32. Een andere interessant spel voor de 3DS is de roleplaying game Mario & Luigi Superstar Saga, waar je deze week €30 voor betaalt. Ook kun je New 3DS Covers kopen, bijvoorbeeld van het vrolijke hondje Isabelle.

Ben je op zoek naar een nieuwe gaming headset? De Trust GXT 333 Goiya kost normaal gesproken €40 bij de MediaMarkt, deze week kun je deze over-ear headset kopen voor slechts €28. De headset is compatibel met Windows PC’s, maar ook met de PlayStation 4, Xbox One X en de Nintendo Switch.

Wil jij een bepaald gaming artikel kopen? Je doet er altijd verstandig aan om de prijzen eerst online te vergelijken! Want hoewel MediaMarkt wel een ‘vanaf prijs’ toont is dit zeker niet altijd de prijs waarvoor andere retailers het product momenteel aanbieden. Het gaat ten slotte om uitverkoop, oftewel, producten die eruit gaan – dat geldt natuurlijk niet alleen voor MediaMarkt, waardoor bepaalde aanbiedingen soms beduidend minder aantrekkelijk zijn dan ze lijken.

Neem bijvoorbeeld DeadRising 4 voor de Xbox One. MediaMarkt zegt dat dit spel normaal gesproken €60 kost, waardoor een prijs van €39 erg goedkoop lijkt. Zoek je echter even verder op internet, dan kom je er al snel achter dat dezelfde game bij NedGame momenteel slechts €12 kost. Dat betekent dat je bij MediaMarkt nog altijd ruim 300% meer betaald!