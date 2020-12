Oppo telefoons in de aanbieding tijdens de feestdagen Een nieuwe telefoon kopen? Pak nu je voordeel, want Oppo strooit met hoge kortingen tijdens Kerstmis. Reno4 en A-serie modellen in de aanbieding.

Toon pagina inhoud

Op zoek naar een nieuwe mobiele telefoon? Overweeg dan eens een Oppo telefoon te kopen. Sinds halverwege 2018 is het bedrijf actief op de Nederlandse markt. Oppo smartphones bieden doorgaans een erg goede prijs/kwaliteit verhouding en worden bovendien voorzien van de nieuwste technologische innovaties. Een bijkomend voordeel is dat Oppo een bijzonder complete verkoopverpakking levert, waarbij niet alleen de oplader en oordopjes zijn inbegrepen, maar ook een handige cover om je nieuwe toestel optimaal te kunnen beschermen.

Oppo heeft verschillende interessante kerstaanbiedingen online gezet. Het gaat onder andere om verschillende goedkope A-serie telefoons, waaronder de Oppo A5 2020 en de Oppo A53s. Eerstgenoemde kost tijdens de feestdagen geen €200, maar slechts €140. Dat is een korting van maar liefst 30%. De A53s en A52 zijn momenteel afgeprijsd van €200 naar €170. Genoemde prijzen zijn voor een los toestel, zonder abonnement.

Oppo telefoon met abonnement kopen

Daarnaast zijn er verschillende Oppo telefoons in de aanbieding die in combinatie met een abonnement worden verkocht. Het gaat om de in oktober dit jaar gelanceerde Oppo Reno4 serie, bestaande uit drie 5G modellen; de Reno4 Z de Reno4 en de Reno4 Pro, met verkoopprijzen van respectievelijk €400, €600 en €800.

Door een abonnement af te sluiten bij T-Mobile of Vodafone kun je een korting krijgen van ruim €200, ongeacht het model – dat is echt een gigantische korting. Zo betaal je momenteel bij Vodafone een toestelprijs van slechts €576 voor de Reno 4 Pro. LetsGoDigital heeft reeds kennis kunnen maken met dit nieuwe model, zo zette we afgelopen maand een uitgebreide Oppo Reno 4 Pro review online, waarin we concludeerde dat dit een zeer veelzijdige 5G telefoon is met een gebruiksvriendelijke bediening, een uitstekende camera en fantastische snellaad-mogelijkheden.

De aanbiedingen gelden overigens niet alleen voor telefoons, want ook de Oppo Enco oordopjes kun je momenteel voor een extra aantrekkelijke prijs kopen. Meer weten over alle aanbiedingen en de deelnemende retailers? Hier vind je alle kerstaanbiedingen van Oppo.