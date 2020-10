Reno4 5G Series van Oppo bestaat uit 3 modellen Oppo heeft drie Reno4 smartphones aangekondigd. Eén voor één 5G telefoons, met sterk uiteenlopende prijzen van €400 tot €800 is er voor ieder wat wils.

Toon pagina inhoud

Gisteren heeft Oppo tijdens de Reno4 Series Beyond the Light persconferentie een drietal nieuwe smartphones aangekondigd binnen de innovatieve Reno-reeks. Alle drie de toestellen zijn 5G telefoons, waarbij de Oppo Reno4 Z de goedkoopste toevoeging is. Ook werden de Reno4 en Reno4 Pro aangekondigd, deze modellen zijn voorzien van sterk verbeterde foto- en video functies en bieden ondersteuning voor Oppo’s razendsnelle snellaad-technologie, genaamd Super VooC 2.0. Met de bijgeleverde 65 Watt oplader kun je de smartphone in slechts 36 minuten volledig opladen van 0 tot 100%.

Wat mag je van de nieuwe Oppo telefoons verwachten en wat zijn de verschillen tussen de drietal modellen? In deze publicatie worden de belangrijkste features per model uiteen gezet.

Oppo Reno4 Pro 5G

Om te beginnen met het topmodel, de Reno4 Pro. Deze mobiele telefoon is voorzien van een bijzonder hoogwaardig design. Het toestel heeft een metalen / glazen behuizing met een matte finish. Oppo noemt dit het ´Reno Glow design’ – er zijn een miljoen diamantvormige kristaldeeltjes aangebracht aan de achterzijde, welke voor een zeer uniek en luxueus kleureffect zorgen. Op de redactie van LetsGoDigital ontvingen we gisteren al een Reno4 Pro review exemplaar; het ziet er écht indrukwekkend uit!

Ook de voorzijde ziet er bijzonder stijlvol uit, mede dankzij het afgeronde display. Het betreft een 6,5-inch 3D-curved AMOLED scherm met Full HD+ resolutie. In de linker bovenhoek is een gaatje gemaakt voor de 32 megapixel selfiecamera. Deze smartphone is dus niet voorzien van een pop-up camera, zoals we die zagen bij eerdere Reno modellen, zoals de Reno 2 en Reno 10x Zoom.

Dankzij de hoge refresh-rate van 90 Hertz kun je extra vloeiend scrollen door webpagina’s en ook bij het bekijken van bewegende beelden, zoals bij films of tijdens het gamen, komt deze hoge verversingssnelheid van pas. De maximale touch sample rate is 180 Hz, wat inhoudt dat er sprake is van een minimale touch input vertraging. In de linker bovenhoek van het scherm is een gaatje gemaakt voor de 32 megapixel selfiecamera. Ook de vingerafdruksensor is onder het scherm geplaatst.

Het Pro model wordt voorzien van een triple-camera en een autofocuslens met laserdetectie. Er is een 48 megapixel hoofdcamera ingebouwd met een 1/2″ Sony IMX586 beeldsensor en een f/1.7 lens. Deze camera is voorzien van optische beeldstabilisatie en 4-in-1 pixel binding technologie. Laatstgenoemde wordt automatisch geactiveerd als er weinig licht voorhanden is.

De tweede camera is een 12 megapixel ultragroothoekcamera. Hier is een 1/2.43″ Sony IMX708 sensor voor ingezet met een bereik van 120˚, waardoor je extra weidse opnames kunt maken. De derde camera is een 13 megapixel tele camera met een f/2.4 lens. Deze maakt 5x Hybrid zoom en 20x digitale zoom mogelijk.

De Oppo Reno4 Pro 5G is ook uitermate geschikt voor het opnemen van video´s. Video’s kunnen in 4K @ 30fps worden opgenomen en ook het maken van 120fps Full HD slow motion video’s behoort tot de mogelijkheden. Nieuw zijn Ultra Night Video en Ultra Steady 3.0. Laatstgenoemde zorgt ervoor dat je uiterst stabiele video-opnames kunt maken, ook als je tijdens het maken van de video veel beweegt – bijvoorbeeld als je mee rent met het onderwerp.

Dankzij Ultra Night Video kun je ook in de avonduren bijzonder heldere en detailrijke opnames maken. De Oppo Reno4 Pro beschikt ook over een zelfontwikkeld algoritme, genaamd ‘Moonlight Video algoritme’. Wanneer de functie is ingeschakeld, kan zowel de scherm- als fotohelderheid bij nachtopnamen aanzienlijk worden verhoogd. Met de Soloop videobewerkingsapp kun je video’s nabewerken en filmfilters toevoegen. De app biedt ook een slimme videogenerator die hoogtepunten in opnames kan identificeren en deze automatisch tot een film bewerkt.

Deze Oppo smartphone wordt aangedreven door de 7nm octa-core Qualcomm Snapdragon 765G chipset. Deze beschikt over een geïntegreerde 5G modem, die nodig is om gebruik te kunnen maken van het 5G mobiele netwerk. Zowel SA als NSA dual mode netwerken worden ondersteunt. Aan opslaggeheugen geen gebrek bij deze telefoon, er wordt maar liefst 12GB werkgeheugen en 256GB opslaggeheugen ingebouwd. Het toestel draait op Android 10, in combinatie met de ColorOS 7.2 interface.

Er wordt een 4.000 mAh batterij ingebouwd. De 65 Watt SuperVooC 2.0 technologie die eerder dit jaar debuteerde in de Oppo Find X2 (Pro) is ook terug te vinden in de Reno 4 (Pro). Deze supersnelle laadtechnologie maakt het mogelijk om een lege accu in slechts 36 minuten volledig op te laden. Na slechts 5 minuten opladen beschikt de telefoon alweer over voldoende energie om 4 uur video’s te streamen.

Dankzij Smart Power Saver technologie wordt er extra efficiënt omgegaan met de beschikbare energie. Met behulp van het OFusion-algoritme wordt het stroomverbruik met 40% geoptimaliseerd bij video-opnames. Door het slaapschema van een gebruiker te analyseren, optimaliseert de Oppo Reno4 Pro het stroomverbruik ’s nachts tot 10% door in de stand-by modus te gaan.

Zelfs met 5G en de 65W SuperVOOC 2.0 technologie is Oppo erin geslaagd om de Reno4 Pro opmerkelijk slank te houden. Het toestel is slechts 7,6mm dik en weeg 172 gram. Het dunste deel van de behuizing is slechts 2,7 mm dik.

Oppo Reno4 5G

De Reno4 heeft veel weg van zijn grote broer. Zo is hetzelfde Reno Glow design toegepast, wel is de telefoon iets kleiner vormgegeven, ook gaat het om een plat display. Het betreft een 6,4-inch Full HD+ display, de 90 Hz refresh-rate wordt ook door dit model ondersteunt.

De Reno4 5G is uitgerust met een dubbele selfiecamera. De 32 megapixel selfiecamera wordt ondersteunt door een 2 megapixel bokeh-camera voor het maken van mooie scherptediepte opnames, met een onscherpe achtergrond. Het camerasysteem aan de achterzijde toont ook enkele verschillen. De 48 megapixel hoofdcamera wordt aangevuld door een 8 megapixel ultragroothoekcamera (f/2.2) en een 2 megapixel Triple LDAF mono camera. De Ultra Night Video en Ultra Steady Video 3.0 functies zijn ook in de Reno 4 terug te vinden.

Qua processorkracht doet dit model niet onder aan z’n grote broer. Er is wel iets minder geheugen ingebouwd; 8GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. Nog altijd ruimschoots genoeg voor de gemiddelde gebruiker. De telefoon beschikt over een 4.000 mAh accu die tevens ondersteuning biedt voor de supersnelle 65W SuperVooC laadtechnologie van Oppo. De 65 Watt oplader wordt overigens standaard meegeleverd.

De Oppo Reno4 ondersteunt tevens SA/NSA dual mode-netwerken. Dankzij de 360° Surround Antenna 2.0 wordt de 5G-upload- en downloadsnelheid met 20% verhoogd in omgevingen waar het signaal zwak is. In omgevingen met WiFi ligt dit percentage zelfs op 30%.

Oppo Reno4 Z 5G

Het Z-model is de goedkoopste toevoeging binnen de Reno 4 serie. Net als de twee eerder genoemde modellen is ook dit een 5G telefoon. De smartphone beschikt over een 6,57-inch display met een Full HD+ resolutie en een 120Hz refresh-rate. De touch sampling rate bedraagt eveneens 120 Hertz.

Net als het basismodel is ook de Reno4 Z 5G voorzien van een dubbele selfie-camera. Deze bevat een 16 megapixel hoofdcamera en een 2 megapixel secundaire camera voor het maken van diepte-opnames. Dit budget-proof model wordt aangedreven door de MTK Dimensity 800 processor met geïntegreerde 5G-basisband. De geïntegreerde chip ondersteunt het SA/NSA dual mode 5G-netwerk en vermindert het stroomverbruik aanzienlijk.

Ook deze 5G dual mode smartphone wordt voorzien van meer dan voldoende geheugen, de Reno 4 Z wordt namelijk standaard uitgerust met 8GB RAM en 128GB opslaggeheugen. Het geheugen is overigens niet uitbreidbaar middels een geheugenkaartje. Wel beschikt de Reno4 Z over over een 3.5mm aansluiting, om een bedrade koptelefoon aan te kunnen sluiten.

Op de achterzijde van de Oppo Reno4 Z is een quad-camera te vinden. De 48 megapixel hoofdcamera beschikt over een groothoeklens, daarnaast is er een 8 megapixel groothoeklens, een 2 megapixel zwart-wit portret lens en een 2 megapixel vintage monochrome lens geïntegreerd. Verder zijn er verschillende biometrische authenticatie mogelijkheden voorhanden. Zo kun je de Reno4 ontgrendelen middels gezichtsherkenning, maar ook via de vingerafdrukscanner. Deze is bij het Z-model aan de zijkant geplaatst.

De 4.000 mAh accu biedt meer dan voldoende capaciteit om de dag door te komen, zonder het toestel tussentijds bij te hoeven laden. Snelladen wordt ondersteunt met een maximaal laadvermogen van 18 Watt. Draadloos opladen wordt overigens niet ondersteunt door de nieuwe Reno4 modellen.

De snellader wordt standaard meegeleverd door Oppo. Ook noemenswaardig, Oppo levert bij alle Reno4 modellen een transparant telefoonhoesje mee. Zo kun je de telefoon direct optimaal beschermen en toch nog genieten van het mooie slanke uiterlijk van het device.

RenoLab en samenwerking met Moco Museum

Oppo heeft ook een RenoLab opgezet, als platform voor gebruikers, overal ter wereld, om hun creatieve ervaringen te delen. In lijn met dit platform werkt Oppo Nederland lokaal samen met Moco Museum, een particulier museum in Amsterdam dat zich toelegt op het exposeren van moderne kunst en streetart. Gezamenlijk willen Oppo en Moco Museum bezoekers inspireren tot het maken van eigen content in het museum met de Oppo Reno4 Series – om zo de kunst optimaal te ervaren in het moment, en daarna.

Oppo Reno4 Series Prijzen & Verkrijgbaarheid

De nieuwe modellen zijn vanaf 12 oktober 2020 verkrijgbaar in Nederland, zowel als los toestel als in combinatie met een abonnement. De telefoons zijn verkrijgbaar via T-Mobile, Vodafone, MediaMarkt, Coolblue, Ben, Tele2, Mobiel.nl, Belsimpel, Bol.com, KPN en Ritel.

De adviesprijzen voor de nieuwe Oppo 5G telefoons zijn als volgt:

• Oppo Reno4 Pro (12GB RAM / 256GB ROM) Prijs: €800.

• Oppo Reno4 (8GB RAM / 128GB ROM) Prijs: €600.

• Oppo Reno4 Z (8GB RAM / 128GB ROM) Prijs: €400.

De Reno4 en het Pro model zijn beide beschikbaar in de kleuren Galactic Blue en Space Black. De Reno4 Z wordt in Nederland verkocht in de kleur Ink Black. Gelijktijdig met de nieuwe Reno smartphones werd ook bekend gemaakt dat de Oppo Watch 41mm naar Nederland komt. Consumenten die de Reno4 kopen tussen 12 en 25 oktober ontvangen deze smartwatch (ter waarde van €250) gratis.

Ook voor de andere twee modellen zijn interessante combi-deals beschikbaar gesteld. Zo ontvang je de B&O BeoPlay H4 2e Gen koptelefoon, ter waarde van €300, cadeau bij aankoop van de Reno4 Pro. Koop je liever de Reno4 Z? Dan ontvang je een gratis Oppo Enco W51 True Wireless Headset cadeau, ter waarde van €120. De combi-deals zijn geldig van 12 t/m 25 oktober 2020.