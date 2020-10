Oppo Reno4 Pro 5G preview De Oppo Reno4 Pro is vandaag officieel aangekondigd, deze 5G telefoon ligt nu al bij op ons kantoor voor een grondige praktijktest. Dit is onze eerste indruk!

Vandaag vond de virtuele persconferentie plaats van Oppo. Tijdens het “Reno 4 Series Beyond the Light” online event zijn er drie nieuwe 5G telefoons aangekondigd. De Oppo Reno4 Pro is het meest geavanceerde model. Dit toestel is voorzien van een 6,5″ 3D-curved AMOLED display met een 90Hz refresh-rate, een 4.000 mAh batterij die 65 Watt snelladen ondersteunt en een sterk verbeterde camera set-up, boordevol video-mogelijkheden. Gelijktijdig werden ook de Reno4 en Reno 4 Z geïntroduceerd. Ook komt de Oppo Watch naar Nederland, de eerste smartwatch van het merk.

Nog geen half uur na de persconferentie arriveerde de koerier bij ons op kantoor met een postpakketje, met daarin een Oppo Reno 4 Pro review exemplaar. Nu ontvangen we op de redactie van LetsGoDigital wel vaker test toestellen, het is echter voor het eerst dat we een doos aantroffen met een heus cijferslot.

We dienden de code eerst te kraken…. In het teken van de ‘Beyond the Light’ persconferentie werd er een zaklampje meegeleverd, waarmee we meer konden zien dan ons blote oog kon waarnemen. Zodoende konden we de code herleiden, het slot openen en de verkoopdoos nader bekijken. Een ontzettend leuke en creatieve actie van Oppo!

Oppo Reno4 Pro review exemplaar

Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de inhoud, we kijken dan ook alvast een stukje verder. Wat direct opvalt is het hoogwaardige design van de Reno4 Pro. Wij hebben een Galactic Blue review exemplaar ontvangen, deze heeft een prachtige matte finish met een schitterende kleurgradiënt. Het geeft de telefoon een zeer unieke en stijlvolle uitstraling. Ik heb ook direct even gekeken in hoeverre deze vernieuwde behuizing vingerafdrukken achterlaat, maar daar heb je bij dit toestel totaal geen last van.

De Reno4 en het Pro model hebben beide een zogenaamd ´Reno Glow design´. In het persbericht van Oppo staat hierover het volgende vermeld: “Meer dan een miljoen vaste, diamantvormige kristaldeeltjes zijn nauw verdeeld over de achterkant van de toestellen, wat zorgt voor een diamantachtige look. Aanvullend heeft het Reno Glow-design de kleurfijnheid van de achterkant 16 keer verbeterd in vergelijking met een gewone AG-glazen achterkant. Met de invloed van licht kan het toestel een ander kleurverloop weerspiegelen. De fijne structurele verdeling zorgt niet alleen voor een zachter gevoel, maar maakt de Reno Glow-achterkant ook volledig vingerafdrukvrij en slijtvast in vergelijking met gewoon AG-glas”.

Het is bijna zonde om deze stijlvolle telefoon met een hoesje te gebruiken. Maar gelukkig heeft Oppo ook daar aan gedacht, er wordt namelijk een transparante cover meegeleverd. Handig, want zo kun je het toestel toch goed beschermen, zonder dat je afscheid hoeft te nemen van die bijzondere achterzijde.

Wat mij betreft is het zeker een pluspunt dat Oppo dit hoesje standaard meelevert. Hetzelfde geldt overigens ook voor de 65 Watt oplader. Oppo hanteert graag het principe; koop een product en ontvang daarbij direct alle benodigde accessoires.

Geen ‘slimme’ marketingtrucs waarbij je allerlei optionele accessoires moet aanschaffen om optimaal gebruik te kunnen maken van het product. Dit soort fabrikanten willen de consument graag doen geloven dat je zo meer keuzevrijheid hebt. Maar hoeveel keuzevrijheid heb je nodig als er standaard een 65W oplader en een transparante cover wordt meegeleverd. Dat is toch gewoon geweldig?!

De voorkant van de Reno4 Pro oogt even luxueus als de achterzijde, mede dankzij het afgeronde display. Het betreft een 6,5-inch 3D-curved AMOLED scherm met een 90 Hertz refresh-rate en een Full HD+ resolutie. De kenmerkende schuine pop-up camera, die wel in de Reno 2 en Reno 10x Zoom werd toegepast, is bij het nieuwe model niet te vinden. In plaats daarvoor is er een klein gaatje in de linker bovenhoek van de display gemaakt, hier gaat de selfiecamera achter schuil.

Het camerasysteem aan de achterzijde is ook vernieuwd. Er zijn verschillende video functies toegevoegd -Ultra Night Video en Ultra Steady 3.0- en er zijn grotere sensoren en lenzen toegepast. Dit laatste zorgt er tevens voor dat de camera wat verder uitsteekt, ten opzichte van de behuizing. Het camerasysteem is echter wel dusdanig fraai vormgegeven dat het een esthetische meerwaarde krijgt. Het gaat om een 3+1-combinatie, bestaande uit een 48 megapixel High Definition hoofdcamera, een 12 megapixel ultragroothoeklens (120˚), een 13 megapixel telelens met 5x Hybrid Zoom en een autofocuslens met laserdetectie.

Ondanks het camerasysteem, de 5G functionaliteit en de 65 Watt SuperVOOC 2.0 technologie heeft Oppo de Reno 4 Pro bijzonder slank en dun weten uit te voeren. Het toestel is slechts 7,6 mm dik (op het dikste punt) en weegt 172 gram.

De komende periode zullen we de Reno4 Pro uitgebreid gaan testen. Of onze positieve eerste indruk ook stand zal houden gedurende de testperiode, dat laten we je over 3 weken weten. Dan publiceren we een volledige Oppo Reno4 Pro review, waarin alle voordelen en nadelen van deze telefoon uitgebreid aan bod zullen komen.